Egy hét múlva fogadja el a Tisza az új gendertörvényt, Rétvári Bence szerint ezzel visszatér a 2010 előtti állapot

Rétvári Bence közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy egy hét múlva fogadja el a Tisza Párt az új gendertörvényt. A politikus szerint ezzel visszatérünk a 2010 előtti állapotokhoz, a Tisza-kormány pedig az EU-forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság genderügyben hozott ítéletét.

Rétvári Bence szerint a Tisza egy hét múlva elfogadja az új gendertörvényt, amely visszatérést jelentene a 2010 előtti állapotokhoz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rétvári Bence szerint a gendertörvény alapjaiban változtatja meg a szabályokat

Rétvári Bence szerint az új szabályozás elfogadásával

ismét bemehetnének az iskolákba és előadást tarthatnának a nemváltást vagy az LMBT-t népszerűsítő szervezetek, ráadásul a szülők tudta nélkül is tarthatnának ilyen órákat az iskolákban.

Rétvári arról is beszélt, hogy szabadon lehetne népszerűsíteni a gendert a médiában és könyvekben, amelyekhez minden kiskorú gyermek hozzáférhet.

A videóban arra is kitért, hogy megszűnik az eddigi korlátozás, és olyan tartalmak is bekerülhetnek az iskolákba, amelyeket korábban nem engedtek volna be. Rétvári Bence szerint ezek után

semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban”.

A politikus szerint a Tisza Párt ezzel szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével is. Mint fogalmazott,

az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban.

Rétvári Bence szerint a Tisza Pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok és a magyar népszavazás egyértelmű eredménye.

A Tisza már korábban is a genderideológia felé fordult

A Tisza-kormány oktatáspolitikájában már korábban is megjelentek olyan lépések, amelyek komoly felháborodást váltottak ki. Október elején például a minisztérium olyan körlevelet küldött az egyházi és magániskoláknak, amely a pedagógusok személyi nyilvántartásának módosítását írta elő. Rétvári Bence ezt a genderideológia oktatási adminisztrációba történő átültetésének nevezte, és azt kifogásolta, hogy az intézményeknek a házastársi és az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatot is fel kellene tüntetniük a nyilvántartásban.

A Fidesz-KDNP korábban arra is figyelmeztetett, hogy a Tisza az örökbefogadás szabályainak módosításával az azonos nemű párok előtt is megnyithatja az örökbefogadás lehetőségét. Rétvári Bence szerint ez ugyanabba az irányba mutat, mint a genderideológia és az LMBTQ-követelések korábbi brüsszeli elvárásai.