A gendertörvény életbe lépése után azonnal megkezdte az iskolai érzékenyítést egy LMBTQ-szervezet

Egy nap sem telt el azután, hogy a parlament elfogadt a gyermekvédelmi törvény módosítását, máris az Újpetrei Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiban tanulóknak tartott „érzékenyítő“ foglalkozást az Emberség Erejével nevű LMBTQ-szervezet – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap bizonyítékként csatolta az LMBTQ-szervezet Facebook-bejgyezését.

Most már az Újpetrei Általános Iskola második, harmadik és negyedik osztályos tanulói is tudják, hogy bárkiből lehet bármi, csak merni kell álmodni.

– írta az Emberség Erejével nevű LMBTQ-szervezet.

A bejegyzés szerint az intézmény pályaorientációs napján kaptak lehetőséget arra, hogy az alsó tagozatosokkal megismertessék #Hanagyleszek emberi jogi társasjátékukat.

Tica mellett Heni és Dóri tartottak foglalkozást a kicsiknek, ahol többek között arról is beszélgettek, hogy biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, vagy ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt

– számoltak be a foglakozásról.

A szivárványos szervezet szerint társasjátékuk „remek eszköz volt arra, hogy a gyermekek különböző foglalkozásokkal megismerkedjenek, illetve megtudják azt is milyen hobbikat űzhet egy felnőtt, vagy hogy vágyhat-e egy kristály vagy dinógyűjteményre is akár egy nagykorú ember.”

Brüsszelnek és az LMBTQ-szervezeteknek felelt meg a kormány a törvénymódosítással

Ismert, az Országgyűlés kedden, az ellenzék tiltakozása ellenére, a Tisza frakció szavazatával fogadta el a gendertörvénynek is nevezett módosításokat. Míg a korábbi – 2021-ben elfogadott – köznevelési szabály kimondta, hogy a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról és a szexuális fejlődésről szóló iskolai foglalkozások „nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére”.