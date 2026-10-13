A Fidesz hiába tiltotta ki, a Tisza-kormány visszaengedi a genderpropagandát az oktatásba

A Tisza-kormány „gendertörvényének” tartja a Fidesz-frakció az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó javaslatot, amelyről kedden határoz a parlament. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja közleményében azt írta, a Fidesz kitiltotta, a Tisza-kormány visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba a genderpropagandát.

A Fidesz „gendertörvényének” tartja a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot, amelyről ma határoz a parlament (Fotó: Balogh Dávid)

„Az előterjesztés megengedi, hogy a szexuális fejlődéssel kapcsolatos foglalkozások a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésre, a nem megváltoztatására vagy a homoszexualitás népszerűsítésére irányuljanak” – fogalmaztak.

A Fidesz szerint a Tisza Párt a magyar családok helyett a pedofilok oldalára állt.

Felidézték: a Fidesz-KDNP-kormány 2021-ben bevezette a pedofilnyilvántartást, amely közvetlen hozzáféréssel segítette a szülőket, hogy ellenőrizzék a gyermekekkel kapcsolatba kerülő embereket. A pedofil bűnelkövetők adatbázisát a tiszás „gendertörvény” hozzáférhetetlenné teszi, a szülők a bűnügyi nyilvántartó szervhez fordulhatnak majd információkért – írták.

Kitértek arra, hogy a 2022. április 3-án tartott gyermekvédelmi népszavazáson ezekben a kérdésekben több mint 3 és félmillió magyar ember szavazott nemmel. Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszel támogatásáért ismét elárulja a magyarokat - értékeli a Fidesz képviselőcsoportja.