„Eladták a gyerekeinket, abnormális, amit a kormány művel” – Kiakadtak a szülők a tiszás gendertörvény miatt

A gendertörvény módosítása után máris megjelent az iskolában az a téma, amelynek oktatásával kapcsolatban Magyar Péter korábban határozott ígéretet tett. Az Emberség Erejével nevű LMBTQ-szervezet posztja alatt záporoztak a felháborodott kommentek, azóta azonban a szólásszabadságot is hirdető csoport korlátozta a hozzászólásokat.

Elfogadhatatlannak tartják a szülők a gendertörvény módosítása utáni eseményeket (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője videójában arra emlékeztetett, hogy a miniszterelnök korábban azt mondta:

Amíg én vagyok miniszterelnök, addig semmilyen ideológiai vagy egyéb képzés iskolákban nem lehet.”

Szűcs Gábor kijelentette:

ez az ígéret a gendertörvény módosításával és az érzékenyítő foglalkozások bevezetésével meg is dőlt.

Gendertörvény – már alsó tagozatos gyerekekhez is eljutott a foglalkozás

Az Emberség Erejével nevű szervezet az Újpetrei Általános Iskola pályaorientációs napján mutatta be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet a közösségi oldalán a „Bárkiből lehet bármi” gondolatával foglalta össze a programot, és arról számolt be, hogy

a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, illetve ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt.

A korábbi köznevelési szabályozás kifejezetten nevesítette a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésének tilalmát az iskolai foglalkozásoknál. Az új szövegből ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek, és általánosabb szabály maradt érvényben. Ez utat nyit az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt.

A szülők attól tartanak, hogy a gyerekek életkoruknak nem megfelelő ideológiai üzenetekkel találkozhatnak az iskolában. Nem csak az kifejezetten problémás, hogy milyen foglalkozásokat szerveznek az intézményekben, hanem az is, hogy ezekről mennyire tájékoztatják a szülőket, és milyen beleszólásuk lehet a gyermekeik nevelését érintő kérdésekbe.

Felháborodtak a szülők, sorra érkeztek a kommentek

A szervezet bejegyzése alatt több hozzászóló is élesen bírálta a foglalkozást. Egy kommentelő azt írta:

Egy kisfiúból nem lehet kislány, hagyjátok békén a gyerekeket. Csak úgy szólok, abba az iskolába ti be nem mentek, ahova az én gyerekem jár.”

Egy másik hozzászóló a szülői tájékoztatás fontosságát hangsúlyozta:

Nem engedem, hogy a gyerekeimnek hasonló érzékenyítést tartsanak. Mint szülő írni fogok az igazgatónak, hogy megtiltom, és ha ilyet terveznek, értesítsen, mert kihozom a gyereket a suliból arra az időre.”

Mások politikai következményeket emlegettek.

Most valahogy nagy a csend a Tisza háza táján.....Hol maradnak az éltető kommentek? Erre szavaztatok...”

– írta az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő így fogalmazott:

Ráadásul alsós gyerekekkel kezdték, undorítóak”

Lehetsz akárki, csak nemzeti, keresztény, fehér, heteró állampolgár nem”

– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Gazemberek.. Eladták a gyerekeinket a brüsszelista perverz bandáknak”.

Sok komment a szülői összefogást javasolta:

A szülőknek kell összefogni és elzavarni a gyerekeik közeléből, ezeket a génhibás lényeket! Abnormális amit ez a kormány művel, még a gyerekekkel is!”

A nagy felháborodásra reagálva a szervezet csütörtök este újabb bejegyzést tett közzé. Azt írták, hogy egy emberi jogi foglalkozásukat bemutató posztjuk a megszokottnál jóval nagyobb figyelmet kapott. Hozzátették: elkötelezettek a szólás- és véleményszabadság mellett, de a mások emberi méltóságát sértő, fenyegető vagy gyűlölködő hozzászólások íróit kitiltják az oldalról. Így történhetett meg, hogy az érzékenyítő foglalkozásról beszámoló poszt alatt mára összesen hat hozzászólás maradt.