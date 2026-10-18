„Eladták a gyerekeinket, abnormális, amit a kormány művel” – Kiakadtak a szülők a tiszás gendertörvény miatt

A gendertörvény módosítása után máris megjelent az iskolában az a téma, amelynek oktatásával kapcsolatban Magyar Péter korábban határozott ígéretet tett. Az Emberség Erejével nevű LMBTQ-szervezet posztja alatt záporoztak a felháborodott kommentek, azóta azonban a szólásszabadságot is hirdető csoport korlátozta a hozzászólásokat.
Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője videójában arra emlékeztetett, hogy a miniszterelnök korábban azt mondta:
Amíg én vagyok miniszterelnök, addig semmilyen ideológiai vagy egyéb képzés iskolákban nem lehet.”
Szűcs Gábor kijelentette:
ez az ígéret a gendertörvény módosításával és az érzékenyítő foglalkozások bevezetésével meg is dőlt.
Gendertörvény – már alsó tagozatos gyerekekhez is eljutott a foglalkozás
Az Emberség Erejével nevű szervezet az Újpetrei Általános Iskola pályaorientációs napján mutatta be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet a közösségi oldalán a „Bárkiből lehet bármi” gondolatával foglalta össze a programot, és arról számolt be, hogy
a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, illetve ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt.
A korábbi köznevelési szabályozás kifejezetten nevesítette a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésének tilalmát az iskolai foglalkozásoknál. Az új szövegből ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek, és általánosabb szabály maradt érvényben. Ez utat nyit az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt.
A szülők attól tartanak, hogy a gyerekek életkoruknak nem megfelelő ideológiai üzenetekkel találkozhatnak az iskolában. Nem csak az kifejezetten problémás, hogy milyen foglalkozásokat szerveznek az intézményekben, hanem az is, hogy ezekről mennyire tájékoztatják a szülőket, és milyen beleszólásuk lehet a gyermekeik nevelését érintő kérdésekbe.
Felháborodtak a szülők, sorra érkeztek a kommentek
A szervezet bejegyzése alatt több hozzászóló is élesen bírálta a foglalkozást. Egy kommentelő azt írta:
Egy kisfiúból nem lehet kislány, hagyjátok békén a gyerekeket. Csak úgy szólok, abba az iskolába ti be nem mentek, ahova az én gyerekem jár.”
Egy másik hozzászóló a szülői tájékoztatás fontosságát hangsúlyozta:
Nem engedem, hogy a gyerekeimnek hasonló érzékenyítést tartsanak. Mint szülő írni fogok az igazgatónak, hogy megtiltom, és ha ilyet terveznek, értesítsen, mert kihozom a gyereket a suliból arra az időre.”
Mások politikai következményeket emlegettek.
Most valahogy nagy a csend a Tisza háza táján.....Hol maradnak az éltető kommentek? Erre szavaztatok...”
– írta az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő így fogalmazott:
Ráadásul alsós gyerekekkel kezdték, undorítóak”
Lehetsz akárki, csak nemzeti, keresztény, fehér, heteró állampolgár nem”
– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:
Gazemberek.. Eladták a gyerekeinket a brüsszelista perverz bandáknak”.
Sok komment a szülői összefogást javasolta:
A szülőknek kell összefogni és elzavarni a gyerekeik közeléből, ezeket a génhibás lényeket! Abnormális amit ez a kormány művel, még a gyerekekkel is!”
A nagy felháborodásra reagálva a szervezet csütörtök este újabb bejegyzést tett közzé. Azt írták, hogy egy emberi jogi foglalkozásukat bemutató posztjuk a megszokottnál jóval nagyobb figyelmet kapott. Hozzátették: elkötelezettek a szólás- és véleményszabadság mellett, de a mások emberi méltóságát sértő, fenyegető vagy gyűlölködő hozzászólások íróit kitiltják az oldalról. Így történhetett meg, hogy az érzékenyítő foglalkozásról beszámoló poszt alatt mára összesen hat hozzászólás maradt.
Szűcs Gábor felidézte Magyar Péter korábbi ígéretét
A fideszes képviselő videójában a miniszterelnök korábbi kijelentését állította szembe a mostani eseményekkel. A képviselő szerint nehezen egyeztethető össze az iskolai ideológiai képzések elutasításáról szóló ígéret azzal, hogy a gyermekvédelmi szabályok módosítása után már alsó tagozatos gyerekeknek tartott foglalkozást egy LMBTQ-szervezet.
Magyar Péter a törvénymódosítást ezzel szemben a gyermekvédelem szigorításaként mutatta be, és azt állította, hogy a koruknak nem megfelelő szexuális információk terjesztése, illetve az ilyen témájú képzések továbbra sem megengedettek az iskolákban. A korábbi, konkrétan nevesített korlátozások kikerülése azonban érdemi vitát indított el arról, hogy az új szabályozás a gyakorlatban milyen foglalkozásoknak adhat teret.