Vidéki intézmény is van a három legjobb gimnázium között

A magyarországi gimnáziumok rangsorát a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium vezeti, a második helyen a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik helyére pedig a veszprémi Lovassy László Gimnázium állhatott fel – derült ki a HVG által évről-évre összeállított listából. Az első tízben a veszprémin kívül nincsen másik vidéki iskola, az első húszba viszont további öt Budapesten kívüli intézmény is bekerült.

A TOP20-ban a vidékiek közül a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium és a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium szerepel.

A veszprémi gimnázium teljesített legjobban a vidéki intézmények közül Fotó: Facebook

A TOP100-ban 56 budapesti gimnázium van

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 880 intézményben (feladatellátási helyen) folyik gimnáziumi oktatás.

A HVG 100-as listáján 44 fővárosi és 56 vidéki iskola szerepel. A lap által összeállított rangsorban szereplő iskolák majdnem húsz százaléka egyházi fenntartású, ezek közül a most a legeredményesebb, a 11. helyen szereplő budapesti Piarista Gimnázium, de a TOP20-ban van a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és Pannonhalmi Bencés Gimnázium is.

Az alapítványi és magániskolák közül a vizsgált adatok alapján a legjobb – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, amely idén 31. a listán, de jól szerepelt a győri AUDI Hungaria Iskolaközpont és a budapesti Közgazdasági Politechnikum is.

A tavalyi helyezéséhez (73.) képest a Gödöllői Török Ignác Gimnázium lépett előre a legnagyobbat, most a 26., de látványosan előre tört a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (80. helyről a 33.), is.

A rangsor első tíz helyezettje:

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Lovassy László Gimnázium (Veszprém) Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest) VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest) Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest) ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest) Szent István Gimnázium (Budapest)

A 100-as listára összesen 15 intézmény került fel újonnan.