Vidéki intézmény is van a három legjobb gimnázium között

A magyarországi gimnáziumok rangsorát a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium vezeti, a második helyen a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik helyére pedig a veszprémi Lovassy László Gimnázium állhatott fel – derült ki a HVG által évről-évre összeállított listából. Az első tízben a veszprémin kívül nincsen másik vidéki iskola, az első húszba viszont további öt Budapesten kívüli intézmény is bekerült.
A TOP20-ban a vidékiek közül a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium és a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium szerepel.
A TOP100-ban 56 budapesti gimnázium van
Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 880 intézményben (feladatellátási helyen) folyik gimnáziumi oktatás.
A HVG 100-as listáján 44 fővárosi és 56 vidéki iskola szerepel. A lap által összeállított rangsorban szereplő iskolák majdnem húsz százaléka egyházi fenntartású, ezek közül a most a legeredményesebb, a 11. helyen szereplő budapesti Piarista Gimnázium, de a TOP20-ban van a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és Pannonhalmi Bencés Gimnázium is.
Az alapítványi és magániskolák közül a vizsgált adatok alapján a legjobb – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, amely idén 31. a listán, de jól szerepelt a győri AUDI Hungaria Iskolaközpont és a budapesti Közgazdasági Politechnikum is.
A tavalyi helyezéséhez (73.) képest a Gödöllői Török Ignác Gimnázium lépett előre a legnagyobbat, most a 26., de látványosan előre tört a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (80. helyről a 33.), is.
A rangsor első tíz helyezettje:
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest)
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
- Szent István Gimnázium (Budapest)
A 100-as listára összesen 15 intézmény került fel újonnan.
Fontos hangsúlyozni, hogy a rangsor az eredményességet kizárólag az érettségi, felvételi, és a kompetenciamérési adatok alapján fejezi ki.