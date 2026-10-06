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Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

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Másfél hónapja zuhant le a Magyar Honvédság JAS-39 Gripen vadászgépe, az elmúlt év legsúlyosabb balesetének vizsgálata jelenleg is tart. A gép feketedobozát magyar és svéd szakemberek vizsgálják a SAAB központjában.
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honvédelmi minisztériumgripenbalesetmagyar honvédség

Továbbra sincs hivatalos vizsgálati eredmény az augusztus végén lezuhant és kiégett magyar Gripen vadászgép ügyében. 

Az eddig közölt információkon túlmenően, a jelenleg is folyamatban lévő vizsgáltokra tekintettel további tájékoztatást egyelőre nem áll módunkban adni 

– közölte a Honvédelmi Minisztérium az Origóval.

Szolnok, lezuhant Gripen riport, lezuhantGripenriport
A 31-es oldalszámú Gripen szenvedett balesetet Fotó: Magyar Honvédség Facebook-oldala

Ismert, augusztus 24-én lezuhant és kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok térségében. A magyar légierő 31-es oldalszámú SAAB JAS-39-es vadászbombázója páros gyakorlat közben hibásodott meg. A történtekről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter úgy számolt be, hogy 

a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A gép a leszállás után kigyulladt. 

Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt megműtötték, majd hazatérhetett.

Svédországban folyik a vizsgálat

A korábbi közlemények szerint a repülő feketedobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek elemezték az adatokat. A JAS-39 Gripent a SAAB svédországi, linköpingi üzemében gyártják.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a gépen egy kiképzési feladatot hajtottak végre, amikor a műszerek hibát jeleztek, illetve, a balesetet követően megjelent információk szerint a fedélzeti elektronika „szállt el” a lezuhant Gripenen, a képernyők elsötétültek.

Számos kérdés megválaszolatlan

A baleset, és az azzal járó károk kapcsán fordult az Origó a Honvédelmi Minisztériumhoz, azt szerettük volna megtudni:

  1. Sikerült-e feltárni a Gripen-baleset pontos okát? 
  2. Mikor várható végleges jelentés az ügyben?
  3. Van-e bármilyen garanciális kötelezettsége a gyártónak, ha szoftveres vagy hardveres hibát állapítanak meg?
  4. A szerencsétlenül járt gép a baleset előtt átesett az MS20 Block 2 szoftver- és hardverkorszerűsítésen?
  5. Mi lett/lesz a roncs sorsa? Van-e olyan darab, alkatrész, amely oktatási, szemléltetési célból még felhasználható?

Csonka marad a század?

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a kormány részéről született-e döntés az elveszett Gripen pótlására? Különös tekintettel a megnövekedett légtérvédelmi feladatokra, ugyanis

 a megmaradt 17 darab JAS-39 Gripen Magyarország légtérvédelmén kívül időszakosan részt vesz a NATO balti légtérellenőrzési missziójában, valamint az olasz légierővel közösen Szlovénia felett is járőröznek a magyar harci gépek. Sőt, időlegesen Szlovákia és Horvátország felett is megjelennek a magyar légerő gépei.  

A balti térségben járőröző magyar Gripen vadászrepülők
A balti térségben járőröző magyar Gripen vadászrepülők
Fotó: Filip Modrejewski / Saab

Az sem mellékes, hogy a szomszédos országok intenzív légierőfejlesztésbe kezdtek: Szlovákia 14-ről 18-ra bővítené F-16-os flottáját, Románia már 49 darab használt, ex-portugál és norvég F-16-ost tart üzemben, illetve középtávon helyettük 32 + 16 darab F-35-öst állít majd szolgálatba, Csehország a Gripenek váltótípusaként 24 darabos F-35-os flottát rendelt, valamint Horvátország és Szerbia is teljes flottacserét hajt végre harcászati repülőgépiek esetében, egy-egy százados francia Dassault Rafale vadászgépek beszerzésével.


 

 

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