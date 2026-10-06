Továbbra sincs hivatalos vizsgálati eredmény az augusztus végén lezuhant és kiégett magyar Gripen vadászgép ügyében.
Az eddig közölt információkon túlmenően, a jelenleg is folyamatban lévő vizsgáltokra tekintettel további tájékoztatást egyelőre nem áll módunkban adni
– közölte a Honvédelmi Minisztérium az Origóval.
Ismert, augusztus 24-én lezuhant és kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok térségében. A magyar légierő 31-es oldalszámú SAAB JAS-39-es vadászbombázója páros gyakorlat közben hibásodott meg. A történtekről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter úgy számolt be, hogy
a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A gép a leszállás után kigyulladt.
Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt megműtötték, majd hazatérhetett.
Svédországban folyik a vizsgálat
A korábbi közlemények szerint a repülő feketedobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek elemezték az adatokat. A JAS-39 Gripent a SAAB svédországi, linköpingi üzemében gyártják.
Egyelőre annyi bizonyos, hogy a gépen egy kiképzési feladatot hajtottak végre, amikor a műszerek hibát jeleztek, illetve, a balesetet követően megjelent információk szerint a fedélzeti elektronika „szállt el” a lezuhant Gripenen, a képernyők elsötétültek.
Számos kérdés megválaszolatlan
A baleset, és az azzal járó károk kapcsán fordult az Origó a Honvédelmi Minisztériumhoz, azt szerettük volna megtudni:
- Sikerült-e feltárni a Gripen-baleset pontos okát?
- Mikor várható végleges jelentés az ügyben?
- Van-e bármilyen garanciális kötelezettsége a gyártónak, ha szoftveres vagy hardveres hibát állapítanak meg?
- A szerencsétlenül járt gép a baleset előtt átesett az MS20 Block 2 szoftver- és hardverkorszerűsítésen?
- Mi lett/lesz a roncs sorsa? Van-e olyan darab, alkatrész, amely oktatási, szemléltetési célból még felhasználható?
Csonka marad a század?
Azt is szerettük volna megtudni, hogy a kormány részéről született-e döntés az elveszett Gripen pótlására? Különös tekintettel a megnövekedett légtérvédelmi feladatokra, ugyanis
a megmaradt 17 darab JAS-39 Gripen Magyarország légtérvédelmén kívül időszakosan részt vesz a NATO balti légtérellenőrzési missziójában, valamint az olasz légierővel közösen Szlovénia felett is járőröznek a magyar harci gépek. Sőt, időlegesen Szlovákia és Horvátország felett is megjelennek a magyar légerő gépei.
Az sem mellékes, hogy a szomszédos országok intenzív légierőfejlesztésbe kezdtek: Szlovákia 14-ről 18-ra bővítené F-16-os flottáját, Románia már 49 darab használt, ex-portugál és norvég F-16-ost tart üzemben, illetve középtávon helyettük 32 + 16 darab F-35-öst állít majd szolgálatba, Csehország a Gripenek váltótípusaként 24 darabos F-35-os flottát rendelt, valamint Horvátország és Szerbia is teljes flottacserét hajt végre harcászati repülőgépiek esetében, egy-egy százados francia Dassault Rafale vadászgépek beszerzésével.