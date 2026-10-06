Továbbra sincs hivatalos vizsgálati eredmény az augusztus végén lezuhant és kiégett magyar Gripen vadászgép ügyében.

Az eddig közölt információkon túlmenően, a jelenleg is folyamatban lévő vizsgáltokra tekintettel további tájékoztatást egyelőre nem áll módunkban adni

– közölte a Honvédelmi Minisztérium az Origóval.

A 31-es oldalszámú Gripen szenvedett balesetet Fotó: Magyar Honvédség Facebook-oldala

Ismert, augusztus 24-én lezuhant és kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok térségében. A magyar légierő 31-es oldalszámú SAAB JAS-39-es vadászbombázója páros gyakorlat közben hibásodott meg. A történtekről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter úgy számolt be, hogy

a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A gép a leszállás után kigyulladt.

Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt megműtötték, majd hazatérhetett.

Svédországban folyik a vizsgálat

A korábbi közlemények szerint a repülő feketedobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek elemezték az adatokat. A JAS-39 Gripent a SAAB svédországi, linköpingi üzemében gyártják.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a gépen egy kiképzési feladatot hajtottak végre, amikor a műszerek hibát jeleztek, illetve, a balesetet követően megjelent információk szerint a fedélzeti elektronika „szállt el” a lezuhant Gripenen, a képernyők elsötétültek.

Számos kérdés megválaszolatlan

A baleset, és az azzal járó károk kapcsán fordult az Origó a Honvédelmi Minisztériumhoz, azt szerettük volna megtudni:

Sikerült-e feltárni a Gripen-baleset pontos okát? Mikor várható végleges jelentés az ügyben? Van-e bármilyen garanciális kötelezettsége a gyártónak, ha szoftveres vagy hardveres hibát állapítanak meg? A szerencsétlenül járt gép a baleset előtt átesett az MS20 Block 2 szoftver- és hardverkorszerűsítésen? Mi lett/lesz a roncs sorsa? Van-e olyan darab, alkatrész, amely oktatási, szemléltetési célból még felhasználható?

Csonka marad a század?

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a kormány részéről született-e döntés az elveszett Gripen pótlására? Különös tekintettel a megnövekedett légtérvédelmi feladatokra, ugyanis