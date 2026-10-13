Saját képviselőtársukat nevették ki Magyar Péterék

Saját párttársai derültek legjobban Gurzó Mária felszólalásán az Országgyűlés keddi ülésén, amikor a Tisza Párt képviselője az ellene indult magánvádas rágalmazási ügy előzményeit ismertette. Magyar Péter és Velkey György sem tudta leplezni a jókedvét, Forsthoffer Ágnes házelnöknek pedig többször is közbe kellett avatkoznia, hogy rendre utasítsa a nevető képviselőket.

Gurzó Mária, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Forrás:Facebook/Gurzó Mária)

Gurzó Mária felszólalásán saját képviselőtársai nevettek a legjobban

A történet egy mezőkovácsházi fenyőüzletnél kezdődött. Gurzó Mária arról beszélt, hogy április 4-én egy fehér ruhás, fekete hajú nő hangosan kampányolt a Fidesz mellett, majd kiabálva fordult hozzá. A tiszás képviselő a parlamentben mozdulatokkal is szemléltette a történteket: megmutatta, hogyan fordult meg, és miként formált tölcsért a kezéből, hogy utánozza a nő kiabálását.

Az előadás ezen a ponton nevetést váltott ki a parlamentben. Forsthoffer Ágnes házelnök rendre intette a derülő képviselőket, Gurzó pedig folytatta a történetet. A képviselő elmondása szerint a szóváltás végül békésen zárult. A nő közölte vele, hogy orvos, majd kézfogással búcsúztak, és

abban maradtak, hogy „győzzön a jobbik”. A mondat után ismét kitört a nevetés az ülésteremben.

Magyar Péter többször összenézett Velkey Györggyel, aki a szája elé tett kézzel próbálta visszafojtani a nevetését, mindhiába. A miniszterelnök végül maga is széles mosollyal intette csendre képviselőtársát. Forsthoffer Ágnes házelnök szintén rendre utasította a képviselőket, és méltatlannak nevezte, hogy viccet csinálnak Gurzó felszólalásából.

A történetnek jogi tétje is volt: Gurzó Mária arról számolt be, hogy csak később, a közösségi médiából értesült az ellene tett feljelentésről. A mentelmi bizottság a mentelmi jog fenntartását javasolta, a képviselő azonban azt kérte, függesszék fel a mentelmi jogát, mert a bíróság előtt szeretné tisztázni magát. Az Országgyűlés végül nem függesztette fel az immunitását.

Nem ez volt Gurzó Mária első emlékezetes szereplése

Gurzó Mária a tavaszi választási kampányban is országos figyelmet kapott, amikor

egy köszöntésben Orosháza nevét próbálta kimondani, de többszöri nekifutásra is az „Oroszország” szóba kezdett bele.

A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, a nyelvbotlásból pedig mém lett. A Tisza kampányát segítő Kéri László korábban a párt „helyi románjaként” emlegette Gurzót, akinek fontos szerepet szántak a Békés vármegyei román nemzetiségű választók megszólításában. Gurzó maga is román nemzetiségű, és később az Országgyűlésben hangsúlyozta, hogy büszke a származására, valamint fontosnak tartja a nemzetiségi jogok tiszteletben tartását.