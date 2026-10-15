Érzékenyítő foglalkozást tartottak általános iskolásoknak, pénteken már tüntetnek Budapesten

Pénteken az Oktatási Hivatal épülete előtt tartanak békés demonstrációt az Emberség Erejével nevű civil szervezet általános iskolásoknak szervezett érzékenyítő foglalkozása miatt. A tiltakozást meghirdető Dobbanjon Mozgalom szerint a gyermekek nevelésével kapcsolatos szülői aggályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
„A gyermekeink nem ideológiai kísérleti alanyok!”
A szervezők hangsúlyozzák, hogy a szülőknek joguk van tudni, milyen foglalkozásokon vesznek részt gyermekeik, és milyen témákkal találkoznak az iskolában.
Nem erőszakot, nem gyűlöletet, hanem határozott és békés kiállást szeretnénk!”
– fogalmaztak felhívásukban.
A tüntetés részletei:
- Időpont: október 16., péntek, 17:00–18:00
- Helyszín: Budapest, Szalay utca 10–14., az Oktatási Hivatal előtt
- Cél: a szülői jogok, az életkornak megfelelő oktatás és az iskolai foglalPénteken az Oktatási Hivatal épülete előtt tartanak békés demonstrációt az Emberség Erejével nevű civil szervezet általános iskolásoknak szervezett érzékenyítő foglalkozása miatt. A tiltakozást meghirdető Dobbanjon Mozgalom szerint a gyermekek nevelésével kapcsolatos szülői aggályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A tüntetésen részt vesz az Origo munkatársa is, aki amellett, hogy folyamatosan beszámol a történtekről, a rendezvényre ellátogató közéleti szereplőket is megszólaltatja.