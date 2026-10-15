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gyermek

Érzékenyítő foglalkozást tartottak általános iskolásoknak, pénteken már tüntetnek Budapesten

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Békés tüntetést szerveznek péntekre Budapesten, miután az Emberség Erejével nevű civil szervezet érzékenyítő foglalkozást tartott általános iskolás gyermekeknek, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően. A demonstrálók a szülői jogok és az iskolai foglalkozások átláthatósága mellett kívánnak kiállni.
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Pénteken az Oktatási Hivatal épülete előtt tartanak békés demonstrációt az Emberség Erejével nevű civil szervezet általános iskolásoknak szervezett érzékenyítő foglalkozása miatt. A tiltakozást meghirdető Dobbanjon Mozgalom szerint a gyermekek nevelésével kapcsolatos szülői aggályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

gyermek
Békés tüntetést szerveznek péntekre Budapesten, miután az Emberség Erejével nevű civil szervezet érzékenyítő foglalkozást tartott általános iskolás gyermekeknek (Fotó: Facebook)
A Médiatanács elnöke is tagja az iskolai érzékenyítést végző LMBTQ-szervezet felügyelőbizottságának

„A gyermekeink nem ideológiai kísérleti alanyok!”

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a szülőknek joguk van tudni, milyen foglalkozásokon vesznek részt gyermekeik, és milyen témákkal találkoznak az iskolában.

Nem erőszakot, nem gyűlöletet, hanem határozott és békés kiállást szeretnénk!”

 – fogalmaztak felhívásukban.

A tüntetés részletei:

  • Időpont: október 16., péntek, 17:00–18:00
  • Helyszín: Budapest, Szalay utca 10–14., az Oktatási Hivatal előtt
  • Cél: a szülői jogok, az életkornak megfelelő oktatás és az iskolai foglalPénteken az Oktatási Hivatal épülete előtt tartanak békés demonstrációt az Emberség Erejével nevű civil szervezet általános iskolásoknak szervezett érzékenyítő foglalkozása miatt. A tiltakozást meghirdető Dobbanjon Mozgalom szerint a gyermekek nevelésével kapcsolatos szülői aggályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A tüntetésen részt vesz az Origo munkatársa is, aki amellett, hogy folyamatosan beszámol a történtekről, a rendezvényre ellátogató közéleti szereplőket is megszólaltatja.

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