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gyermekvédelem

„Miért vártak másfél hónapot?” - figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a gyermekvédelmi jelentés közzétételét

42 perce
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Másfél hónapos késésre hívta fel a figyelmet a Fidesz a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés kapcsán. A gyermekvédelmi jelentést a párt szerint Magyar Péter politikai figyelemelterelésre használja. A Fidesz úgy véli, a miniszterelnöknek a saját büntetőügye és az adóemelések miatt is magyarázkodnia kellene.
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gyermekvédelemFideszTisza-kormány

Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. A párt közleményében azt írta, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés – annak fedlapja szerint – már augusztus 25-én elkészült. 

Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával” – mutattak rá. A Fidesz álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök „a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről”.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket.

 

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