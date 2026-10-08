„Miért vártak másfél hónapot?” - figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a gyermekvédelmi jelentés közzétételét

Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. A párt közleményében azt írta, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés – annak fedlapja szerint – már augusztus 25-én elkészült.

Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával” – mutattak rá. A Fidesz álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök „a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről”.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket.