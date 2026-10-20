Nem áll meg a tiltakozás, országos kampány van készülőben a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

Sorra kapja a kritikákat a jobboldalról a Tisza-kormány kedden elfogadott gyermekvédelmi törvény-módosítása. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta ugyan, a törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti, a változtatások ugyanakkor kiveszik a törvényből a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére, illetve megjelenítésére vonatkozó külön tilalmakat.
A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, és a keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek. Az Axióma központ például nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon, amelyben hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait. A szervezet elnöke, Giró-Szász Áron lapunknak adott interjújában rámutatott,
a törvénymódosítással a valós gyermekvédelmi problémákat álcaként használják az LMBTQ-lobbi kiszolgálására.
Hasonlóan vélekedett az Origónak a CitizenGO Magyarország keresztény értékvédő szervezet kampányigazgatója, Teleki Béla is. Emlékeztetett, a gyermekvédelem kérdése legkésőbb 2024 óta politikai furkósbottá vált, és ez most lépett szintet. – A törvényt a normalitást valló csendes többség akarata ellenére, idegen hatalmi nyomásra, egy brüsszeli ítéletnek engedelmeskedve írták át. Megkapják érte a visszatartott forrásokat, ha elárulják a szülőket és a gyermekeket. Ez nemcsak szuverenitási szempontból elégtelen, hanem morálisan is. Nem véletlen, hogy egyetlen ellenzéki képviselő sem szavazott rá – hangsúlyozta.
Egyértelmű, mi következik
Teleki Béla szerint az új törvénybe bekerültek olyan homályos utalások, amelyekért a CitizenGO évek óta küzd, például a pornográfia és az online abúzus elleni fellépés. Mint mondta, ez azonban kettős játék: az ezeknél lényegesebb, történelmi jelentőségű és nemzetközileg is példaértékű genderaktivizmus elleni védelmet az iskolákból kivezették.
Nem kell jogtudósnak lenni ahhoz, hogy lássuk, mi következik: az LMBT-oktatás bevezetése, a fiatalok szexualizálása és érzékenyítése, a szülői jogokat félresöpörve
– emelte ki.
Az új gyermekvédelmi törvény miatt megjelenhet a genderaktivizmus az iskolákban
Kitért a CitizenGo petíciójára is, amelyet azért indítottak, hogy a Tisza-kormány ne engedélyezze az azonos nemű párok házasságának anyakönyvezését, és ne nyissák meg az örökbefogadást ezen párok előtt. Teleki Béla közölte: a következő lépésben tiltakozó petíciónk több mint 20 ezer aláírója nevében Baka András köztársasági elnökhöz fordulnak, akinek még van lehetősége elutasítani a kedden megszavazott törvényt.
Hozzátette ugyanakkor, bármilyen is legyen ennek a petíciónak az eredményessége, a Tisza-kormány alatt drasztikus változásokkal számolnak az iskolai nevelés tekintetében. Rövid időn belül, immár törvényi alapon és egy nyíltan LMBT-párti minisztérium támogatásával jelenhet meg a genderaktivizmus az iskolákban. Közben a szülőknek nem marad konkrét szabály, amelyre hivatkozva megvédhetnék a gyermekeiket.
Éppen ezért új, országos méretű kampányt készítünk elő partnereinkkel közösen, hogy a tudatos szülőket felkészítsük a beszivárgó veszélyre
– mondta.
A 21. században legnagyobb a legnagyobb veszélyt a szivárványos invázió jelenti
Leszögezte ugyanis, a Tisza-kormány új szabályozása nem összeegyeztethető sem a keresztény tanítással, sem bármilyen hagyományos családfelfogással, „mivel a 21. században a digitalizációval, pontosabban azzal kiegészülve, a szivárványos invázió jelenti a legnagyobb veszélyt gyermekeinkre, különösen a sérülékeny pubertáskorúakra”.
Ez az új ideológiai külföldön családokat szakít szét, fiatalokat nyomorít meg lelkileg vagy csonkít meg fizikailag egy életre, szétzilálva a társadalom szövetét
– hangsúlyozta, majd rámutatott: az LMBT-lobbi (mint például a Háttér Társaság, a Labrisz, a Helsinki Bizottság, a Hintalovon, vagy az Amnesty International) nem titkolt célja a most hatalomra került politikai erőn keresztül a hagyományos családmodell lebontása. Szerinte
- először a családtámogatásokból zárják ki a többgyermekes házaspárokat,
- azután megnyitják a házasság intézményét és az örökbefogadást az azonos nemű párok előtt,
- végül a béranyasággal, az abortusztablettával, az eutanáziával és más család- és népességellenes eszközökkel ássák alá társadalmunk alapjait.
– A CitizenGO közössége nem hagyja magát megtéveszteni. Kampányainkkal leleplezzük ezeket a kísérleteket, és kikényszerítjük, hogy a beígért társadalmi egyeztetésnek valódi következményei legyenek. Velünk együtt jobboldali civil társadalom most ébred fel, és hosszú, kemény ellenállásra rendezkedik be – mondta Teleki Béla.
A KDNP és petíciót indít a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap délután közösségi oldalán jelentette be, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.
Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban
– közölte.