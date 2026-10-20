Nem áll meg a tiltakozás, országos kampány van készülőben a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

Sorra kapja a kritikákat a jobboldalról a Tisza-kormány kedden elfogadott gyermekvédelmi törvény-módosítása. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta ugyan, a törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti, a változtatások ugyanakkor kiveszik a törvényből a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére, illetve megjelenítésére vonatkozó külön tilalmakat.

A tiszás többségű Országgyűlés kedden szavazta meg a gyermekvédelmi törvény módosítását (Fotó: Mediaworks)

A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, és a keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek. Az Axióma központ például nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon, amelyben hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait. A szervezet elnöke, Giró-Szász Áron lapunknak adott interjújában rámutatott,

a törvénymódosítással a valós gyermekvédelmi problémákat álcaként használják az LMBTQ-lobbi kiszolgálására.

Hasonlóan vélekedett az Origónak a CitizenGO Magyarország keresztény értékvédő szervezet kampányigazgatója, Teleki Béla is. Emlékeztetett, a gyermekvédelem kérdése legkésőbb 2024 óta politikai furkósbottá vált, és ez most lépett szintet. – A törvényt a normalitást valló csendes többség akarata ellenére, idegen hatalmi nyomásra, egy brüsszeli ítéletnek engedelmeskedve írták át. Megkapják érte a visszatartott forrásokat, ha elárulják a szülőket és a gyermekeket. Ez nemcsak szuverenitási szempontból elégtelen, hanem morálisan is. Nem véletlen, hogy egyetlen ellenzéki képviselő sem szavazott rá – hangsúlyozta.

Egyértelmű, mi következik

Teleki Béla szerint az új törvénybe bekerültek olyan homályos utalások, amelyekért a CitizenGO évek óta küzd, például a pornográfia és az online abúzus elleni fellépés. Mint mondta, ez azonban kettős játék: az ezeknél lényegesebb, történelmi jelentőségű és nemzetközileg is példaértékű genderaktivizmus elleni védelmet az iskolákból kivezették.

Nem kell jogtudósnak lenni ahhoz, hogy lássuk, mi következik: az LMBT-oktatás bevezetése, a fiatalok szexualizálása és érzékenyítése, a szülői jogokat félresöpörve

– emelte ki.