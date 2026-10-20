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gyermekvédelmi törvény

Nem áll meg a tiltakozás, országos kampány van készülőben a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

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Nem kell jogtudósnak lenni ahhoz, hogy lássuk, mi következik: az LMBT-oktatás bevezetése, a fiatalok szexualizálása és érzékenyítése, a szülői jogokat félresöpörve – mutatott rá lapunknak a CitizenGo kampányfelelőse. Teleki Béla élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény módosítását, és figyelmeztetett: rövid időn belül, immár törvényi alapon és egy nyíltan LMBT-párti minisztérium támogatásával jelenhet meg a genderaktivizmus az iskolákban. A CitizenGo korábban petíciót indított a genderlobbi térnyerése ellen, amelynek a következő lépéseként a több mint 20 ezer aláíró nevében Baka András köztársasági elnökhöz fordulnak, akinek még van lehetősége elutasítani a kedden megszavazott törvényt. Vasárnap délután pedig Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közölte, ők is petíciót indítanak a törvénymódosítás miatt.
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Sorra kapja a kritikákat a jobboldalról a Tisza-kormány kedden elfogadott gyermekvédelmi törvény-módosítása. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta ugyan, a törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti, a változtatások ugyanakkor kiveszik a törvényből a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére, illetve megjelenítésére vonatkozó külön tilalmakat.

A tiszás többségű Országgyűlés kedden szavazta meg a gyermekvédelmi törvény módosítását (Fotó: Mediaworks)
A tiszás többségű Országgyűlés kedden szavazta meg a gyermekvédelmi törvény módosítását (Fotó: Mediaworks)

A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, és a keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek. Az Axióma központ például nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon, amelyben hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait. A szervezet elnöke, Giró-Szász Áron lapunknak adott interjújában rámutatott, 

a törvénymódosítással a valós gyermekvédelmi problémákat álcaként használják az LMBTQ-lobbi kiszolgálására.

Hasonlóan vélekedett az Origónak a CitizenGO Magyarország keresztény értékvédő szervezet kampányigazgatója, Teleki Béla is. Emlékeztetett, a gyermekvédelem kérdése legkésőbb 2024 óta politikai furkósbottá vált, és ez most lépett szintet. – A törvényt a normalitást valló csendes többség akarata ellenére, idegen hatalmi nyomásra, egy brüsszeli ítéletnek engedelmeskedve írták át. Megkapják érte a visszatartott forrásokat, ha elárulják a szülőket és a gyermekeket. Ez nemcsak szuverenitási szempontból elégtelen, hanem morálisan is. Nem véletlen, hogy egyetlen ellenzéki képviselő sem szavazott rá – hangsúlyozta.

Egyértelmű, mi következik

Teleki Béla szerint az új törvénybe bekerültek olyan homályos utalások, amelyekért a CitizenGO évek óta küzd, például a pornográfia és az online abúzus elleni fellépés. Mint mondta, ez azonban kettős játék: az ezeknél lényegesebb, történelmi jelentőségű és nemzetközileg is példaértékű genderaktivizmus elleni védelmet az iskolákból kivezették. 

Nem kell jogtudósnak lenni ahhoz, hogy lássuk, mi következik: az LMBT-oktatás bevezetése, a fiatalok szexualizálása és érzékenyítése, a szülői jogokat félresöpörve

– emelte ki.

Az új gyermekvédelmi törvény miatt megjelenhet a genderaktivizmus az iskolákban

Kitért a CitizenGo petíciójára is, amelyet azért indítottak, hogy a Tisza-kormány ne engedélyezze az azonos nemű párok házasságának anyakönyvezését, és ne nyissák meg az örökbefogadást ezen párok előtt. Teleki Béla közölte: a következő lépésben tiltakozó petíciónk több mint 20 ezer aláírója nevében Baka András köztársasági elnökhöz fordulnak, akinek még van lehetősége elutasítani a kedden megszavazott törvényt. 

Teleki Béla, a CitizenGo kampányigazgatója (Forrás: Facebook)
Teleki Béla, a CitizenGo kampányigazgatója (Forrás: Facebook)

Hozzátette ugyanakkor, bármilyen is legyen ennek a petíciónak az eredményessége, a Tisza-kormány alatt drasztikus változásokkal számolnak az iskolai nevelés tekintetében. Rövid időn belül, immár törvényi alapon és egy nyíltan LMBT-párti minisztérium támogatásával jelenhet meg a genderaktivizmus az iskolákban. Közben a szülőknek nem marad konkrét szabály, amelyre hivatkozva megvédhetnék a gyermekeiket. 

Éppen ezért új, országos méretű kampányt készítünk elő partnereinkkel közösen, hogy a tudatos szülőket felkészítsük a beszivárgó veszélyre

– mondta.

A 21. században legnagyobb a legnagyobb veszélyt a szivárványos invázió jelenti

Leszögezte ugyanis, a Tisza-kormány új szabályozása nem összeegyeztethető sem a keresztény tanítással, sem bármilyen hagyományos családfelfogással, „mivel a 21. században a digitalizációval, pontosabban azzal kiegészülve, a szivárványos invázió jelenti a legnagyobb veszélyt gyermekeinkre, különösen a sérülékeny pubertáskorúakra”. 

Ez az új ideológiai külföldön családokat szakít szét, fiatalokat nyomorít meg lelkileg vagy csonkít meg fizikailag egy életre, szétzilálva a társadalom szövetét

– hangsúlyozta, majd rámutatott: az LMBT-lobbi (mint például a Háttér Társaság, a Labrisz, a Helsinki Bizottság, a Hintalovon, vagy az Amnesty International) nem titkolt célja a most hatalomra került politikai erőn keresztül a hagyományos családmodell lebontása. Szerinte

  1. először a családtámogatásokból zárják ki a többgyermekes házaspárokat,
  2. azután megnyitják a házasság intézményét és az örökbefogadást az azonos nemű párok előtt,
  3. végül a béranyasággal, az abortusztablettával, az eutanáziával és más család- és népességellenes eszközökkel ássák alá társadalmunk alapjait.

– A CitizenGO közössége nem hagyja magát megtéveszteni. Kampányainkkal leleplezzük ezeket a kísérleteket, és kikényszerítjük, hogy a beígért társadalmi egyeztetésnek valódi következményei legyenek. Velünk együtt jobboldali civil társadalom most ébred fel, és hosszú, kemény ellenállásra rendezkedik be – mondta Teleki Béla.

A KDNP és petíciót indít a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap délután közösségi oldalán jelentette be, pártja online petíciót indít  a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.

Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban

– közölte.

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