Döntött az Országgyűlés a gyermekvédelmi törvény módosításáról, kedden elfogadták a a kormány által egy hónapja benyújtott új javaslatot, amellyel például a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben lépnének fel.

A gyermekvédelmi törvény módosítása szerinte megnyithatja az utat az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt (Fotó: Kurucz Árpád)

Magyar Péter miniszterelnök úgy látja, a törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti, a változtatások ugyanakkor a korábbi gyermekvédelmi törvény több, LMBTQ-tartalmakra vonatkozó korlátozását is eltörölték, miközben érintetlenül hagyták a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonosságához való jogáról szóló rendelkezést. Ennek törlését korábban jogvédő szervezetek és a Velencei Bizottság is javasolták.

Míg tehát a módosítást a baloldali szervezetek üdvözölték, addig a jobboldalról rengeteg kritikát kapott a gyermekvédelem, a szülői felelősség és az iskolai nevelés területét érintő változtatásai miatt. A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, és a keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek. Az Axióma központ például nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon, amelyben hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait.

A törvénymódosítás lebontja a gyermekvédelmi korlátokat

Giró-Szász Áron jogász, a szervezet alapító-elnöke az Origo megkeresésére kifejtette, miért tartja veszélyesnek az új gyermekvédelmi törvényt és szerinte milyen konkrét változás miatt kellene aggódniuk a szülőknek. Hangsúlyozta, az elfogadott módosítás egyértelműen gyermekvédelmi korlátokat bont le, és ennek a szülők számára ennek nagyon is gyakorlati jelentősége van: megváltozhat milyen tartalmakkal találkozhat a gyermekük az iskolában, a médiában vagy a reklámokban. A nemváltoztatás népszerűsítésének külön tilalma is kiesik, tehát testi következményekkel járó döntéseket érintő üzenetekről is beszélünk.

A korábban világosan meghúzott határokat felváltja egy bizonytalan általános védelmi szabály, amelynek az értelmezésével kapcsolatban az egyetlen utolsó bástya hazánk keresztény szellemiségű Alaptörvénye

– mutatott rá. Az Axióma elnöke szerint a kormány nem adott választ arra, hogy miért volt szükség ezeknek a gyermekvédelmi tilalmaknak az eltörlésére ahhoz, hogy hatékonyabban lépjen fel a szexuális erőszakkal és a kizsákmányolással szemben, és rendezze a kórházban maradt csecsemők helyzetét.

A valós gyermekvédelmi problémákat álcaként használják az LMBTQ-lobbi kiszolgálására

– hangsúlyozta, majd rámutatott: ez nehezen kommunikálható a Tisza részéről, viszont nem akarja elveszíteni a konzervatív értékrendű szavazóit, akiket megtévesztett a kampány során azzal, hogy ez egy konzervatív kormányzás lesz.