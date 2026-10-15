Döntött az Országgyűlés a gyermekvédelmi törvény módosításáról, kedden elfogadták a a kormány által egy hónapja benyújtott új javaslatot, amellyel például a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben lépnének fel.
Magyar Péter miniszterelnök úgy látja, a törvénymódosítás valójában a szabályozás szigorítását jelenti, a változtatások ugyanakkor a korábbi gyermekvédelmi törvény több, LMBTQ-tartalmakra vonatkozó korlátozását is eltörölték, miközben érintetlenül hagyták a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonosságához való jogáról szóló rendelkezést. Ennek törlését korábban jogvédő szervezetek és a Velencei Bizottság is javasolták.
Míg tehát a módosítást a baloldali szervezetek üdvözölték, addig a jobboldalról rengeteg kritikát kapott a gyermekvédelem, a szülői felelősség és az iskolai nevelés területét érintő változtatásai miatt. A Fidesz szerint a módosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt, és a keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek. Az Axióma központ például nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon, amelyben hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait.
A törvénymódosítás lebontja a gyermekvédelmi korlátokat
Giró-Szász Áron jogász, a szervezet alapító-elnöke az Origo megkeresésére kifejtette, miért tartja veszélyesnek az új gyermekvédelmi törvényt és szerinte milyen konkrét változás miatt kellene aggódniuk a szülőknek. Hangsúlyozta, az elfogadott módosítás egyértelműen gyermekvédelmi korlátokat bont le, és ennek a szülők számára ennek nagyon is gyakorlati jelentősége van: megváltozhat milyen tartalmakkal találkozhat a gyermekük az iskolában, a médiában vagy a reklámokban. A nemváltoztatás népszerűsítésének külön tilalma is kiesik, tehát testi következményekkel járó döntéseket érintő üzenetekről is beszélünk.
A korábban világosan meghúzott határokat felváltja egy bizonytalan általános védelmi szabály, amelynek az értelmezésével kapcsolatban az egyetlen utolsó bástya hazánk keresztény szellemiségű Alaptörvénye
– mutatott rá. Az Axióma elnöke szerint a kormány nem adott választ arra, hogy miért volt szükség ezeknek a gyermekvédelmi tilalmaknak az eltörlésére ahhoz, hogy hatékonyabban lépjen fel a szexuális erőszakkal és a kizsákmányolással szemben, és rendezze a kórházban maradt csecsemők helyzetét.
A valós gyermekvédelmi problémákat álcaként használják az LMBTQ-lobbi kiszolgálására
– hangsúlyozta, majd rámutatott: ez nehezen kommunikálható a Tisza részéről, viszont nem akarja elveszíteni a konzervatív értékrendű szavazóit, akiket megtévesztett a kampány során azzal, hogy ez egy konzervatív kormányzás lesz.
Már nem kell sok, és a genderlobbi az iskolákban is jelen lesz
Giró-Szász Áron szerint a változtatás csak addig tartja vissza az LMBTQ-szervezetek jelenlétét, ameddig a jelenlegi Alaptörvény keresztény és konzervatív értékrendű rendelkezéseit nem módosítják. Emlékeztetett azonban, az elmúlt hónapok jogellenes eseményei aznban nem sok reményt adnak ezzel kapcsolatban.
LMBTQ-szervezetek ante portas
– fogalmazott, rámutatva: például a külföldről finanszírozott Magyar LMBT Szövetség, a Háttér Társaság, a Labrisz, az Amnesty International mind kiadványokkal és képzésekkel célozza a pedagógusokat, hogy bekerüljenek az intézményekbe homoszexualitással és genderideológiával kapcsolatos érzékenyítő elemek. – A szülők megnyugtatásához az egyetlen garancia az Orbán-kormányok idején irányadó zéró tolerancia volt a gyermekek LMBTQ-tartalmakkal történő érzékenyítésével kapcsolatban. Ezt kell visszaállítani, azzal együtt, hogy a liberális mainstream média kulturális behatásának erejét csak mérsékelni lehet – mondta.
Az Európai Unió felől is nagy a nyomás
Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hazánkra a kérdésben az Európai Unió is nyomást gyakorol. – Az Európai Unió Bíróságának áprilisi LMBTQ-ítéletének alkotmányos következményei beláthatatlanok. A bírósági ítélet amellett, hogy következetesen LMBTQ-nyelvezetet használ, lényegében kimondta, hogy a keresztény világkép szexualitással kapcsolatos alapelvei és az Alaptörvényünk szellemisége nem egyeztethetők össze az Európai Unió identitásával – emelte ki. Emlékeztetett arra is, Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában maga mondta el, hogy ők a Bíróság ítéletét végrehajtották. Giró-Szász Áeon szerint az igaz, hogy az Unió joga kötelező jogi keretet jelent, de ez nem befolyásolja a kormány politikai felelősségét. Leszögezte:
Egy, a nemzetét szolgáló politikusnak bármikor, amikor az uniós jog szembekerül hazánk alkotmányos rendjével, mindig az utóbbi mellett kell kiállnia, bármibe is kerül.
– Szeretnék emlékeztetni mindenkit: a magyar kormány az Alaptörvényre és hazánk jogrendszerének védelmére esküszik fel, nem az Európai Unió ítéleteinek kiszolgálására. Jelenleg úgy látszik, hogy a Tisza-kormányban nincs akarat arra, hogy kiálljon az alkotmányos önazonosságunk védelme mellett – mutatott rá.