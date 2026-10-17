Németh Balázs és Pócs János is nekiment Magyar Péternek a gyermekvédelmi törvény miatt

Békés demonstrációt szerveztek péntekre Budapesten, az Oktatási Hivatal elé, miután az Emberség Erejével nevű civil szervezet érzékenyítő foglalkozást tartott általános iskolás gyermekeknek, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően. A megmozduláson Pócs János és Németh Balázs is megjelent, akiket az Origo a gyermekvédelmi törvény módosításáról, az iskolai foglalkozásokról és a Tisza-kormány felelősségéről kérdezett.

Pócs János szerint Brüsszel állhat a gyermekvédelmi törvény módosítása mögött (Fotó: Facebook/Pócs Jánoa)

Pócs János szerint Magyar Péter Brüsszel elvárásainak akar megfelelni

Pócs János szerint a gyermekvédelmi törvény módosítása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekért politikai közössége évtizedek óta küzd. A képviselő különösen aggályosnak tartja, hogy szerinte a változtatások megkönnyíthetik bizonyos civil szervezetek bejutását az oktatási intézményekbe, miközben a gyermekek védelmét szolgáló ellenőrzési lehetőségek gyengülhetnek.

Évtizedek óta küzdöttünk azért, hogy a család legyen az első, a szó legszorosabb értelmében”

– fogalmazott a politikus, aki szerint Magyar Péter gyermekvédelmi intézkedésként mutatja be azt, ami valójában éppen a gyermekek védelmét gyengítheti.

Pócs úgy véli, hogy a miniszterelnök Brüsszel elvárásainak igyekszik megfelelni, és ez nemcsak a gyermekvédelmi szabályozásban, hanem a gazdaságpolitikai döntésekben is megmutatkozik. Példaként a kata módosítását és a társasági nyereségadó kérdését említette.

A képviselő az iskolák és a szülők felelősségéről szólva hangsúlyozta, hogy a gyermekek nevelésében a családnak kell meghatározó szerepet betöltenie, a pedagógusoknak pedig iránymutatást kell adniuk.

Egy korábbi személyes tapasztalatát is felidézte, amikor elmondása szerint egy civil szervezet különféle eszközökkel támogatta az egyik iskolát, majd a gyermekeket táborba vitte, ahol később a beszámolók szerint LMBTQ-témák és kábítószerekkel kapcsolatos kérdések is előkerültek.

Pócs János szerint az ellenzék feladata, hogy felhívja a szülők és pedagógusok figyelmét az általa kifogásolt változtatásokra, és minden rendelkezésére álló fórumon számon kérje a kormányt.