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Németh Balázs és Pócs János is nekiment Magyar Péternek a gyermekvédelmi törvény miatt

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Magyar Péter

Németh Balázs és Pócs János is nekiment Magyar Péternek a gyermekvédelmi törvény miatt

42 perce
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A gyermekvédelmi törvény módosítását és Magyar Péter politikai felelősségét is élesen bírálta Pócs János és Németh Balázs. A két ellenzéki politikus az Origónak az újpetrei általános iskolában történtekről, a szülők szerepéről és a lehetséges parlamenti lépésekről is beszélt. Mindketten úgy vélik, hogy a Tisza-kormány intézkedései veszélyeztethetik a gyermekeket, ezért további politikai és jogi lépéseket sürgetnek, nem hagyják annyiban a gyermekvédelmi törvény ügyét.
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Békés demonstrációt szerveztek péntekre Budapesten, az Oktatási Hivatal elé, miután az Emberség Erejével nevű civil szervezet érzékenyítő foglalkozást tartott általános iskolás gyermekeknek, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően. A megmozduláson Pócs János és Németh Balázs is megjelent, akiket az Origo a gyermekvédelmi törvény módosításáról, az iskolai foglalkozásokról és a Tisza-kormány felelősségéről kérdezett.

gyermekvédelmi törvény
Pócs János szerint Brüsszel állhat a gyermekvédelmi törvény módosítása mögött (Fotó: Facebook/Pócs Jánoa)

Pócs János szerint Magyar Péter Brüsszel elvárásainak akar megfelelni

Pócs János szerint a gyermekvédelmi törvény módosítása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekért politikai közössége évtizedek óta küzd. A képviselő különösen aggályosnak tartja, hogy szerinte a változtatások megkönnyíthetik bizonyos civil szervezetek bejutását az oktatási intézményekbe, miközben a gyermekek védelmét szolgáló ellenőrzési lehetőségek gyengülhetnek.

Évtizedek óta küzdöttünk azért, hogy a család legyen az első, a szó legszorosabb értelmében” 

– fogalmazott a politikus, aki szerint Magyar Péter gyermekvédelmi intézkedésként mutatja be azt, ami valójában éppen a gyermekek védelmét gyengítheti. 

Pócs úgy véli, hogy a miniszterelnök Brüsszel elvárásainak igyekszik megfelelni, és ez nemcsak a gyermekvédelmi szabályozásban, hanem a gazdaságpolitikai döntésekben is megmutatkozik. Példaként a kata módosítását és a társasági nyereségadó kérdését említette.

A képviselő az iskolák és a szülők felelősségéről szólva hangsúlyozta, hogy a gyermekek nevelésében a családnak kell meghatározó szerepet betöltenie, a pedagógusoknak pedig iránymutatást kell adniuk.

Egy korábbi személyes tapasztalatát is felidézte, amikor elmondása szerint egy civil szervezet különféle eszközökkel támogatta az egyik iskolát, majd a gyermekeket táborba vitte, ahol később a beszámolók szerint LMBTQ-témák és kábítószerekkel kapcsolatos kérdések is előkerültek.

Pócs János szerint az ellenzék feladata, hogy felhívja a szülők és pedagógusok figyelmét az általa kifogásolt változtatásokra, és minden rendelkezésére álló fórumon számon kérje a kormányt.

A gendertörvény életbe lépése után azonnal megkezdte az iskolai érzékenyítést egy LMBTQ-szervezet

Németh Balázs szerint a Tisza-kormány megtévesztette a választókat

Németh Balázs két lánygyermek édesapjaként személyes aggodalmának is hangot adott. A politikus szerint a Tisza-kormány gyermekvédelmi intézkedésként mutatott be egy olyan törvénymódosítást, amely valójában a korábbi korlátozások enyhítését szolgálja.

Van két lányom, és aggódom az ország jövőjéért”

 – jelentette ki Németh, aki a történteket a magyar választók megtévesztésének nevezte.

Állítása szerint Magyar Péter Brüsszel elvárásainak megfelelően változtatott a szabályozáson, miközben a döntést a gyermekek érdekeivel indokolta. 

Németh külön kitért arra is, hogy a külföldi sajtó egyes szereplői az LMBTQ-korlátozások enyhítéseként értékelték a módosítást, amivel lebuktatták a magyar kormányt.

A politikus az újpetrei általános iskolában tartott foglalkozásra is reagált. Az Emberség Erejével Alapítvány második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak mutatta be a „Ha nagy leszek” című társasjátékát, amelynek során a gyermekek különböző foglalkozásokról és nemi szerepekről beszélgettek. Az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint a foglalkozáson nem került szóba a szexualitás vagy a nemi identitás kérdése.

Hangsúlyozta, hogy a gyermekek szexuális nevelésével kapcsolatos döntéseknek elsősorban a szülők kezében kell maradniuk.

A politikus a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos szabályozás módosítását is kifogásolta. Állítása szerint a Tisza-kormány enyhített a korábbi rendelkezéseken, amit különösen annak fényében tart ellentmondásosnak, hogy Magyar Péter a választási kampányban rendszeresen támadta a Fideszt gyermekvédelmi ügyekben.

gyermekvédelmi törvény
Németh Balázs is válaszokat követel a Tisza-kormánytól a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt (Fotó: Facebook/Németh Balázs vagyok)

Az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

Németh Balázs arról is beszélt, hogy az ellenzék nem tekinti lezártnak a gyermekvédelmi törvény körüli vitát. A következő parlamenti ülésen ismét napirendre kívánják venni a kérdést, a KDNP pedig az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét is mérlegeli.

A politikus szerint meg kell vizsgálni, hogy az elfogadott szabályozás összhangban áll-e az Alaptörvény gyermekvédelmi rendelkezéseivel. Hozzátette, hogy a parlamentben a gyermekvédelmi kérdések mellett az adózási változásokat és az üzemanyagárak alakulását is számon kívánják kérni.

Pócs János és Németh Balázs egyaránt Magyar Péter politikai felelősségét hangsúlyozta, és jelezte, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása a következő időszakban is az ellenzéki fellépés egyik témája maradhat.

 

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