Németh Balázs és Pócs János is nekiment Magyar Péternek a gyermekvédelmi törvény miatt

Békés demonstrációt szerveztek péntekre Budapesten, az Oktatási Hivatal elé, miután az Emberség Erejével nevű civil szervezet érzékenyítő foglalkozást tartott általános iskolás gyermekeknek, mindössze egy nappal a gyermekvédelmi törvény módosítását követően. A megmozduláson Pócs János és Németh Balázs is megjelent, akiket az Origo a gyermekvédelmi törvény módosításáról, az iskolai foglalkozásokról és a Tisza-kormány felelősségéről kérdezett.
Pócs János szerint Magyar Péter Brüsszel elvárásainak akar megfelelni
Pócs János szerint a gyermekvédelmi törvény módosítása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekért politikai közössége évtizedek óta küzd. A képviselő különösen aggályosnak tartja, hogy szerinte a változtatások megkönnyíthetik bizonyos civil szervezetek bejutását az oktatási intézményekbe, miközben a gyermekek védelmét szolgáló ellenőrzési lehetőségek gyengülhetnek.
Évtizedek óta küzdöttünk azért, hogy a család legyen az első, a szó legszorosabb értelmében”
– fogalmazott a politikus, aki szerint Magyar Péter gyermekvédelmi intézkedésként mutatja be azt, ami valójában éppen a gyermekek védelmét gyengítheti.
Pócs úgy véli, hogy a miniszterelnök Brüsszel elvárásainak igyekszik megfelelni, és ez nemcsak a gyermekvédelmi szabályozásban, hanem a gazdaságpolitikai döntésekben is megmutatkozik. Példaként a kata módosítását és a társasági nyereségadó kérdését említette.
A képviselő az iskolák és a szülők felelősségéről szólva hangsúlyozta, hogy a gyermekek nevelésében a családnak kell meghatározó szerepet betöltenie, a pedagógusoknak pedig iránymutatást kell adniuk.
Egy korábbi személyes tapasztalatát is felidézte, amikor elmondása szerint egy civil szervezet különféle eszközökkel támogatta az egyik iskolát, majd a gyermekeket táborba vitte, ahol később a beszámolók szerint LMBTQ-témák és kábítószerekkel kapcsolatos kérdések is előkerültek.
Pócs János szerint az ellenzék feladata, hogy felhívja a szülők és pedagógusok figyelmét az általa kifogásolt változtatásokra, és minden rendelkezésére álló fórumon számon kérje a kormányt.
Németh Balázs szerint a Tisza-kormány megtévesztette a választókat
Németh Balázs két lánygyermek édesapjaként személyes aggodalmának is hangot adott. A politikus szerint a Tisza-kormány gyermekvédelmi intézkedésként mutatott be egy olyan törvénymódosítást, amely valójában a korábbi korlátozások enyhítését szolgálja.
Van két lányom, és aggódom az ország jövőjéért”
– jelentette ki Németh, aki a történteket a magyar választók megtévesztésének nevezte.
Állítása szerint Magyar Péter Brüsszel elvárásainak megfelelően változtatott a szabályozáson, miközben a döntést a gyermekek érdekeivel indokolta.
Németh külön kitért arra is, hogy a külföldi sajtó egyes szereplői az LMBTQ-korlátozások enyhítéseként értékelték a módosítást, amivel lebuktatták a magyar kormányt.
A politikus az újpetrei általános iskolában tartott foglalkozásra is reagált. Az Emberség Erejével Alapítvány második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak mutatta be a „Ha nagy leszek” című társasjátékát, amelynek során a gyermekek különböző foglalkozásokról és nemi szerepekről beszélgettek. Az iskola igazgatójának tájékoztatása szerint a foglalkozáson nem került szóba a szexualitás vagy a nemi identitás kérdése.
Hangsúlyozta, hogy a gyermekek szexuális nevelésével kapcsolatos döntéseknek elsősorban a szülők kezében kell maradniuk.
A politikus a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos szabályozás módosítását is kifogásolta. Állítása szerint a Tisza-kormány enyhített a korábbi rendelkezéseken, amit különösen annak fényében tart ellentmondásosnak, hogy Magyar Péter a választási kampányban rendszeresen támadta a Fideszt gyermekvédelmi ügyekben.
Az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt
Németh Balázs arról is beszélt, hogy az ellenzék nem tekinti lezártnak a gyermekvédelmi törvény körüli vitát. A következő parlamenti ülésen ismét napirendre kívánják venni a kérdést, a KDNP pedig az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét is mérlegeli.
A politikus szerint meg kell vizsgálni, hogy az elfogadott szabályozás összhangban áll-e az Alaptörvény gyermekvédelmi rendelkezéseivel. Hozzátette, hogy a parlamentben a gyermekvédelmi kérdések mellett az adózási változásokat és az üzemanyagárak alakulását is számon kívánják kérni.
Pócs János és Németh Balázs egyaránt Magyar Péter politikai felelősségét hangsúlyozta, és jelezte, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása a következő időszakban is az ellenzéki fellépés egyik témája maradhat.