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gyurkó szilvia

Fellázadtak a gyermekpszichiáterek: visszautasítják Gyurkó Szilvia kijelentéseit

1 órája
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Éles szakmai vitát váltottak ki a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár túlgyógyszerezésről szóló kijelentései. A gyermekpszichiátriai szakmai szervezetek szerint Gyurkó Szilvia szavai alkalmasak arra, hogy aláássák az orvosokba vetett bizalmat, miközben az ellátórendszer súlyos szakemberhiánnyal küzd.
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Határozottan visszautasította Gyurkó Szilvia államtitkár kijelentéseit a Magyar Gyermekpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT), valamint a Szakmai Kollégium. Az Index beszámolója szerint a szakmai szervezetek közös állásfoglalásban tiltakoztak az ellen, hogy a gyermekpszichiáterek kényelmi szempontok alapján, felelőtlenül gyógyszereznék a gyermekeket. A vita az SOS Gyermekfalvak konferenciáján elhangzott kijelentések nyomán robbant ki.

Gyurkó Szilvia
A gyermekpszichiáterek felháborodottan utasították vissza Gyurkó Szilvia kijelentését a gyermekek túlgyógyszerezéséről (Fotó: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

Bűnbakképzéssel vádolják Gyurkó Szilvia államtitkárt

Az államtitkár a konferencián a gyermekvédelmi rendszer válságáról beszélt, és felhívta a figyelmet arra, hogy nyolc vármegyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, miközben jelentősen emelkedett a gyógyszeres kezelésben részesülő fiatalok száma. Gyurkó Szilvia úgy fogalmazott:

Látjuk a túlgyógyszerezést – kérdés, hogy ez tüneti vagy csúnyán mondva kényelmi kezelés.”

A Kapornai Krisztina és Nagy Péter által jegyzett közös állásfoglalás szerint az ilyen kijelentések azt sugallják, hogy a gyermekpszichiáterek nem szakmai, hanem kényelmi megfontolások alapján döntenek a gyógyszeres kezelésekről.

A szervezetek ezt leegyszerűsítő, bűnbakképző állításnak nevezték, amely szerintük károsítja a szakma hitelességét, és tovább erősítheti a mentális betegségekkel kapcsolatos társadalmi megbélyegzést.

Magyar Péter gyermekvédelmi krízisprogramot jelentett be

Húsz év mulasztásai vezettek a gyermekpszichiátriai ellátás válságához

A szakmai szervezetek elismerték, hogy a jelenlegi ellátórendszer kapacitásai nem képesek lépést tartani a növekvő igényekkel. 

Hangsúlyozták azonban, hogy a gyógyszeres kezelés csak az egyik eleme a gyermekpszichiátriai ellátásnak, amelyhez pszichológiai, gyógypedagógiai és szociális támogatásnak is társulnia kell.

Álláspontjuk szerint az úgynevezett ellátási sivatagok kialakulása az elmúlt két évtized rendszerszintű mulasztásainak következménye. A szakemberek több javaslatot is megfogalmaztak a helyzet rendezésére:

  • A megelőzés és a járóbeteg-ellátás megerősítése.
  • A különböző szakterületek együttműködésének biztosítása minden vármegyében.
  • Az ellátás tényleges költségeihez igazodó finanszírozás.
  • Az oktatás és a kutatás megfelelő támogatása.
  • A gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények együttműködésének javítása.

A szervezetek szerint a szakemberhiány és a finanszírozási problémák megoldása nélkül nem várható érdemi javulás.

Gyur
A Szociális és Családügyi Minisztérium korábban 9,5 milliárd forintos krízisalapot jelentett be a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére (Fotó: Mediaworks)

Kilenc és fél milliárd forintos krízisalappal avatkozna be a kormány

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a Szociális és Családügyi Minisztérium 9,5 milliárd forintos krízisalapot jelentett be a gyermekvédelmi rendszer legsürgetőbb problémáinak kezelésére.

Gyurkó Szilvia tájékoztatása szerint a források egy részéből speciális szükségletű gyermekeket segítő lakásotthoni szolgáltatásokat és kísérleti programokat indítanának.

A tervezett intézkedések között szerepel az egészségügyi tárcával folytatott egyeztetés, az egyetemi hallgatók gyermekvédelmi pálya felé ösztönzése, valamint a telemedicina és az informatikai rendszerek fejlesztése is.

Az Index felidézte, hogy a gyermekpszichiátriai ellátás hiányosságaira már évekkel korábban is figyelmeztettek a szakemberek. Balázs Judit, az ELTE PPK egyetemi tanára korábban arról beszélt, hogy az ország számos pontjáról érkeznek hozzá családok, mert lakóhelyük közelében nem érhető el megfelelő szakellátás.

A mostani konfliktus rávilágít arra, hogy bár a politikai vezetés és a gyermekpszichiátriai szakma egyaránt elismeri a rendszer súlyos problémáit, azok okainak és a felelősségnek a megítélésében jelentős nézetkülönbségek vannak. A vita rendezése ugyanakkor önmagában nem jelent megoldást azoknak a családoknak, amelyek jelenleg is hiába keresnek megfelelő szakembert gyermekük számára.

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