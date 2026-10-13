Fellázadtak a gyermekpszichiáterek: visszautasítják Gyurkó Szilvia kijelentéseit

Határozottan visszautasította Gyurkó Szilvia államtitkár kijelentéseit a Magyar Gyermekpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT), valamint a Szakmai Kollégium. Az Index beszámolója szerint a szakmai szervezetek közös állásfoglalásban tiltakoztak az ellen, hogy a gyermekpszichiáterek kényelmi szempontok alapján, felelőtlenül gyógyszereznék a gyermekeket. A vita az SOS Gyermekfalvak konferenciáján elhangzott kijelentések nyomán robbant ki.

A gyermekpszichiáterek felháborodottan utasították vissza Gyurkó Szilvia kijelentését a gyermekek túlgyógyszerezéséről (Fotó: Facebook/Kátai-Németh Vilmos)

Bűnbakképzéssel vádolják Gyurkó Szilvia államtitkárt

Az államtitkár a konferencián a gyermekvédelmi rendszer válságáról beszélt, és felhívta a figyelmet arra, hogy nyolc vármegyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, miközben jelentősen emelkedett a gyógyszeres kezelésben részesülő fiatalok száma. Gyurkó Szilvia úgy fogalmazott:

Látjuk a túlgyógyszerezést – kérdés, hogy ez tüneti vagy csúnyán mondva kényelmi kezelés.”

A Kapornai Krisztina és Nagy Péter által jegyzett közös állásfoglalás szerint az ilyen kijelentések azt sugallják, hogy a gyermekpszichiáterek nem szakmai, hanem kényelmi megfontolások alapján döntenek a gyógyszeres kezelésekről.