„Ezt az interjút Orbán is adhatta volna” – ismét adok-kapok alakult ki Hadházy Ákos és Magyar Péter között

Hadházy Ákos nem hagyta szó nélkül a miniszterelnök 444-nek adott interjúját. Az egykori országgyűlési képviselő közösségi oldalán kiemelte Magyar Péter azon kijelentését, miszerint az EU-csúcson elmondta, hogy „teljesen méltatlannak tartja, hogy egy korábbi jogi és politikai környezet alapján kiszabott bírságot kell megfizetnünk azért, mert védjük Magyarország és Európa külső határait.”
Mint fogalmazott, ez egy nagy tévedés. Szerinte a napi egymillió eurót nem azért fizeti Magyarország, mert védi Európa határait, hanem azért, mert szerinte az Orbán-kormány szándékosan nem tartotta be az EU törvényeit és nem fogadta el az unió menekültügyi megállapodását.
Ezt az interjút sajnos Orbán is adhatta volna. Miközben üres a kassza, populista politikai okokból továbbra is napi 360 millió (!) forintot dobunk ki az ablakon az EU-s törvényeket szándékosan megszegve
– zárta sorait Hadházy, akinek bejegyzése alatt hamar megjelent Magyar Péter is.
Hadházy Ákos csak azért ír, hogy valamibe beleköthessen
A miniszterelnök mindössze három perccel a poszt közzététele után már hozzá is szólt ahhoz a kommentszekcióban.
Nyilvánvalóan fogalma sincs sem a folyamatban lévő tárgyalásokról, sem az időközben változó uniós joganyagról, sem a többi tagállam által követett gyakorlatról, de azért csak mondja és mondja….hogy valamibe beleköthessen. Nincs olyan egyébként, hogy EU-törvény
– írta Magyar Péter.