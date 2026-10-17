„Ezt az interjút Orbán is adhatta volna” – ismét adok-kapok alakult ki Hadházy Ákos és Magyar Péter között

Hadházy Ákos nem hagyta szó nélkül a miniszterelnök 444-nek adott interjúját. Az egykori országgyűlési képviselő közösségi oldalán kiemelte Magyar Péter azon kijelentését, miszerint az EU-csúcson elmondta, hogy „teljesen méltatlannak tartja, hogy egy korábbi jogi és politikai környezet alapján kiszabott bírságot kell megfizetnünk azért, mert védjük Magyarország és Európa külső határait.”

Hadházy Ákos szerint a kormányfő téved a napi egymillió eurós büntetés ügyében, Magyar Péter pedig néhány percen belül vissza is szólt a volt országgyűlési képviselőnek (Fotó: Medaiworks)

Mint fogalmazott, ez egy nagy tévedés. Szerinte a napi egymillió eurót nem azért fizeti Magyarország, mert védi Európa határait, hanem azért, mert szerinte az Orbán-kormány szándékosan nem tartotta be az EU törvényeit és nem fogadta el az unió menekültügyi megállapodását.

Ezt az interjút sajnos Orbán is adhatta volna. Miközben üres a kassza, populista politikai okokból továbbra is napi 360 millió (!) forintot dobunk ki az ablakon az EU-s törvényeket szándékosan megszegve

– zárta sorait Hadházy, akinek bejegyzése alatt hamar megjelent Magyar Péter is.

Hadházy Ákos csak azért ír, hogy valamibe beleköthessen

A miniszterelnök mindössze három perccel a poszt közzététele után már hozzá is szólt ahhoz a kommentszekcióban.

Nyilvánvalóan fogalma sincs sem a folyamatban lévő tárgyalásokról, sem az időközben változó uniós joganyagról, sem a többi tagállam által követett gyakorlatról, de azért csak mondja és mondja….hogy valamibe beleköthessen. Nincs olyan egyébként, hogy EU-törvény

– írta Magyar Péter.