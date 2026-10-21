Ismét kiállítás nyílt a Budai Várban található Hadtörténeti Múzeumban. Az intézmény az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva nyitotta meg új tárlatát.
Újra kiállítás látogatható a Budai Várban található Hadtörténeti Múzeumban. Az intézmény első új tárlatát az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva nyitották meg – számolt be róla Ruszin-Szendi Romulusz szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.
A miniszter kettős ünnepnek nevezte az alkalmat, mivel a múzeumban ismét kiállítás nyílt, mégpedig az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Az új tárlat a „Sorsok, iktatva” címet viseli. Ruszin-Szendi Romulusz arra biztatta az érdeklődőket, hogy látogassanak el a múzeumba, és a kiállításon keresztül idézzék fel azoknak az embereknek és katonáknak a helyzetét, akik 1956-ban a szabadságért küzdöttek.
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