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hankó balázs

Hankó Balázs a börtönből üzent

24 perce
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Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a férje börtönből írt levelét olvasta fel, és úgy fogalmazott, hogy a politikai foglyok ma is a szabadságért vívják a harcukat.
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hankó balázsbem térenbörtönoktóber 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a Fidesz–KDNP megemlékezést tartott Budapesten, a Bem téren. Hankó Balázs feleségét vastaps fogadta a színpadon. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a férje börtönből írt levelét olvasta fel, és úgy fogalmazott, hogy a politikai foglyok ma is a szabadságért vívják a harcukat.

 

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a mikrofonhoz lépve férje, Hankó Balázs gondolatait közvetítette, akire politikai fogolyként tekint a Fidesz. A feleség Hankó Balázs egy korábbi levelét olvasta fel, amelyet a börtönből írt:

"Politikai foglyok lettünk, de a börtönből is a szabadságért vívjuk a harcunkat. 70 éve a pesti srácok halálos sebet ejtettek a kommunizmuson, és bátran tovább adták a lángot. Most az értékeinket és szuverenitásunkat akarják eltörölni, az új lengyel mintára, miközben a feljelentőkből vezetők lettek, és gyermekvédelmi törvényt is módosították, minket pedig börtönbe zártak, hogy a közösségeinket eltöröljék" - tolmácsolta férje gondolatait Hankóné Hrágyel Zsuzsanna.

Hankó a levélben rögzítette:

azért lettek politikai foglyok, mert kiálltak a keresztény nemzeti értékekért, de a börtönben sem adja fel a harcot. 

Megfogalmazása szerint a globalizmus kitartottjaival állnak szemben, akik nemet mondanak a hagyományokra, a nemzetre és a szuverenitásra. A levélben Hankó kiemelte, hogy azok irányítják ma a kultúrát, akik a feljelentést tették.

Ne féljetek!

– üzente Hankó.

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