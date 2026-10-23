Hankó Balázs a börtönből üzent

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a Fidesz–KDNP megemlékezést tartott Budapesten, a Bem téren. Hankó Balázs feleségét vastaps fogadta a színpadon. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a férje börtönből írt levelét olvasta fel, és úgy fogalmazott, hogy a politikai foglyok ma is a szabadságért vívják a harcukat.

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a mikrofonhoz lépve férje, Hankó Balázs gondolatait közvetítette, akire politikai fogolyként tekint a Fidesz. A feleség Hankó Balázs egy korábbi levelét olvasta fel, amelyet a börtönből írt:

"Politikai foglyok lettünk, de a börtönből is a szabadságért vívjuk a harcunkat. 70 éve a pesti srácok halálos sebet ejtettek a kommunizmuson, és bátran tovább adták a lángot. Most az értékeinket és szuverenitásunkat akarják eltörölni, az új lengyel mintára, miközben a feljelentőkből vezetők lettek, és gyermekvédelmi törvényt is módosították, minket pedig börtönbe zártak, hogy a közösségeinket eltöröljék" - tolmácsolta férje gondolatait Hankóné Hrágyel Zsuzsanna.

Hankó a levélben rögzítette:

azért lettek politikai foglyok, mert kiálltak a keresztény nemzeti értékekért, de a börtönben sem adja fel a harcot.

Megfogalmazása szerint a globalizmus kitartottjaival állnak szemben, akik nemet mondanak a hagyományokra, a nemzetre és a szuverenitásra. A levélben Hankó kiemelte, hogy azok irányítják ma a kultúrát, akik a feljelentést tették.

Ne féljetek!

– üzente Hankó.