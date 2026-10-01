Hankó Balázs megérkezett a bíróságra

Megérkezett a bíróságra Hankó Balázs parlamenti képviselő – jelentette helyszíni tudósítónk. Délelőtt tárgyal a nyomozói bíró a parlamenti képviselő ügyében a Kecskeméti Járásbíróságon. Döntenek a volt miniszter államtitkára, Varga-Bajusz Veronika ügyében is.
Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra. Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy bekísérték a tárgyalóterembe, és egy dobozt is vitt magával a képviselő. A teremben tartózkodik védője is. A folyosón rengeteg NAV-os és újságíró gyűlt össze.
A nyomozási bíró dönt az ügyészség szerdán benyújtott indítványáról, amelyben
a parlamenti képviselő letartóztatását kezdeményezték.
Mi történt eddig Hankó Balázs ügyében?
- Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette a volt miniszter mentelmi jogát.
- Hankó Balázs a Fidesz frakcióirodájában várta a hatóságokat. Forsthoffer Ágnes házelnök felszólította, hogy távozzon az Országházból, mivel „a nemzet háza nem búvóhely”.
- Este megkapta a beidézést, és elhagyta a Parlamentet.
- Hétfő este a NAV Huszti utcai objektumában őrizetbe vették, Kecskemétre szállították, ahol órákig tartott a kihallgatása, ami miatt panaszt tett.
- A ceglédi fogdába vitték.
- Kedden este a Hír TV leadta előre felvett interjúját a volt miniszterrel, amiben kifejtette, hogy politikai koncepciós eljárás folyik ellene.
- Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: Hankó Balázs nem adja vissza parlamenti mandátumát.
- Szerdán az ügyészség indítványt tett Hankó Balázs letartóztatására.
Információink szerint előbb Hankó Balázs ügyében, majd Varga-Bajusz Veronika ügyében dönt a bíró.