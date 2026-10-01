Megérkezett a bíróságra Hankó Balázs parlamenti képviselő – jelentette helyszíni tudósítónk. Délelőtt tárgyal a nyomozói bíró a parlamenti képviselő ügyében a Kecskeméti Járásbíróságon. Döntenek a volt miniszter államtitkára, Varga-Bajusz Veronika ügyében is.

Hankó Balázs megérkezett a bíróságra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra. Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy bekísérték a tárgyalóterembe, és egy dobozt is vitt magával a képviselő. A teremben tartózkodik védője is. A folyosón rengeteg NAV-os és újságíró gyűlt össze.

A nyomozási bíró dönt az ügyészség szerdán benyújtott indítványáról, amelyben

a parlamenti képviselő letartóztatását kezdeményezték.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mi történt eddig Hankó Balázs ügyében?

Információink szerint előbb Hankó Balázs ügyében, majd Varga-Bajusz Veronika ügyében dönt a bíró.