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hankó balázs

Hankó Balázs megérkezett a bíróságra

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából átvitték a Kecskeméti Járásbíróságra a parlamenti képviselőt. Az ügyészség Hankó Balázs letartóztatását kezdeményezte, erről délelőtt dönt a nyomozási bíró. Határoznak Varga-Bajusz Veronika ügyében is.
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Megérkezett a bíróságra Hankó Balázs parlamenti képviselő – jelentette helyszíni tudósítónk. Délelőtt tárgyal a nyomozói bíró a parlamenti képviselő ügyében a Kecskeméti Járásbíróságon. Döntenek a volt miniszter államtitkára, Varga-Bajusz Veronika ügyében is.

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Hankó Balázs megérkezett a bíróságra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra. Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy bekísérték a tárgyalóterembe, és egy dobozt is vitt magával a képviselő. A teremben tartózkodik védője is. A folyosón rengeteg NAV-os és újságíró gyűlt össze.

A nyomozási bíró dönt az ügyészség szerdán benyújtott indítványáról, amelyben

a parlamenti képviselő letartóztatását kezdeményezték.

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Fotó: Ladóczki Balázs

Mi történt eddig Hankó Balázs ügyében?

Információink szerint előbb Hankó Balázs ügyében, majd Varga-Bajusz Veronika ügyében dönt a bíró.

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Fotó: Ladóczki Balázs

 

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