A karácsonyt és az újévet is a börtönben töltheti Hankó Balázs

A főügyészség indítványozta a bíróságon, hogy három hónappal, azaz február elsejéig hosszabbítsa meg Hankó Balázs és társainak letartóztatását – tudta meg a 24.hu.

Hankó Balázs a börtönben karácsonyozhat - Fotó: Ladóczki Balázs

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban a lapnak úgy nyilatkozott:

"Rács mögött töltheti a karácsonyt és köszöntheti majd az újévet Hankó Balázs."

„Az ügyészség indítványa szerint a letartóztatás indokai és különös okai változatlanok: kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetéssel fenyegetett bűncselekmények megalapozott gyanúja. Emellett a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye is fennáll” – mondta az ügyész.

A Fidesz október 23-án a Bem téren tartott megemlékezést. Itt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna felolvasta férje levelét, amelyet a börtönből küldött.

"Politikai foglyok lettünk, de a börtönből is a szabadságért vívjuk a harcunkat. 70 éve a pesti srácok halálos sebet ejtettek a kommunizmuson, és bátran tovább adták a lángot. Most az értékeinket és szuverenitásunkat akarják eltörölni, az új lengyel mintára, miközben a feljelentőkből vezetők lettek, és gyermekvédelmi törvényt is módosították, minket pedig börtönbe zártak, hogy a közösségeinket eltöröljék" - tolmácsolta férje gondolatait Hankóné Hrágyel Zsuzsanna.

Hankó a levélben rögzítette:

azért lettek politikai foglyok, mert kiálltak a keresztény nemzeti értékekért, de a börtönben sem adja fel a harcot.

Megfogalmazása szerint a globalizmus kitartottjaival állnak szemben, akik nemet mondanak a hagyományokra, a nemzetre és a szuverenitásra. A levélben Hankó kiemelte, hogy azok irányítják ma a kultúrát, akik a feljelentést tették.

Ne féljetek!

– üzente Hankó.