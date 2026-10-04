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Hankó Balázs

Orbán Viktor a Hankó-ügyről: „Ez egy kulturális bosszú”

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az áprilisi választást követően egy újkommunista, MSZP-SZDSZ kormány került hatalomra Magyarországon – jelentette ki országjárása legutóbbi állomásán Orbán Viktor. A volt kormányfő, a Fidesz elnöke Hankó Balázs ügyéről is beszélt.
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Hankó BalázsOrbán Viktorbörtönországjárás

A Fidesz elnöke szerint az, hogy Hankó Balázst letartóztatták nem gazdasági visszaélés, hanem a kuturális háború következménye. 

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják
Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják (Fotó: Origo)

A Takács Péter, korábbi egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán megosztott beszédrészletben Orbán Viktor a Hankó ügy kapcsán arról beszélt, hogy a pesti liberálisok ezzel akarják demonstrálni, hogy ha ők vannak hatalmon, akkor annak a kultuszminiszternek, aki egyedüliként nem adott támogatást nekik, börtönben kell végeznie. 

Hankó Balázs ugyanis nem volt hajlandó dotálni az olyan kultúrát, amely az aberrációt, a hazafiatlan, vagy LMBTQI-lobbit támogató produktumokat állított elő. 

Ezért van a Hankó börtönben

 – jelentette ki a volt kormányfő. Hozzátette, ez az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminisztere ellen. Orbán Viktor ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy szerinte Hankó Balázs esete nem lesz egyedi.

A videót korábban Bohár Dániel is megosztotta Facebook-oldalán. „Orbán Viktor a Hankó-ügyről: ez egy kulturális bosszú, az SZDSZ kulturális bosszúja a nemzeti kormány ellen!” – írta bejegyzéséhez, a volt miniszterelnök szavait idézve.  Magyar Péter is reagált a közösségi médiában a videóra. A kormányfő posztjára Bohár Dániel is válaszolt. „Nincs ellentmondás! Hazudik a Tisza!” – írta bejegyzésében. 

Hankó Balázs felesége megtörte a csendet

A családjukat ért támadásokról, a házkutatásról és férje letartóztatásáról is beszélt Hankó Balázs felesége a Hír TV-nek adott exkluzív interjúban. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna elmondása szerint a hatóság emberei semmit nem vittek el otthonukból, ő pedig továbbra is meg van győződve férje ártatlanságáról.

 

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