A Fidesz elnöke szerint az, hogy Hankó Balázst letartóztatták nem gazdasági visszaélés, hanem a kuturális háború következménye.

Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják (Fotó: Origo)

A Takács Péter, korábbi egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán megosztott beszédrészletben Orbán Viktor a Hankó ügy kapcsán arról beszélt, hogy a pesti liberálisok ezzel akarják demonstrálni, hogy ha ők vannak hatalmon, akkor annak a kultuszminiszternek, aki egyedüliként nem adott támogatást nekik, börtönben kell végeznie.

Hankó Balázs ugyanis nem volt hajlandó dotálni az olyan kultúrát, amely az aberrációt, a hazafiatlan, vagy LMBTQI-lobbit támogató produktumokat állított elő.

Ezért van a Hankó börtönben

– jelentette ki a volt kormányfő. Hozzátette, ez az SZDSZ kulturális bosszúja a keresztény kormány keresztény kultuszminisztere ellen. Orbán Viktor ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy szerinte Hankó Balázs esete nem lesz egyedi.

A videót korábban Bohár Dániel is megosztotta Facebook-oldalán. „Orbán Viktor a Hankó-ügyről: ez egy kulturális bosszú, az SZDSZ kulturális bosszúja a nemzeti kormány ellen!” – írta bejegyzéséhez, a volt miniszterelnök szavait idézve. Magyar Péter is reagált a közösségi médiában a videóra. A kormányfő posztjára Bohár Dániel is válaszolt. „Nincs ellentmondás! Hazudik a Tisza!” – írta bejegyzésében.

Hankó Balázs felesége megtörte a csendet

A családjukat ért támadásokról, a házkutatásról és férje letartóztatásáról is beszélt Hankó Balázs felesége a Hír TV-nek adott exkluzív interjúban. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna elmondása szerint a hatóság emberei semmit nem vittek el otthonukból, ő pedig továbbra is meg van győződve férje ártatlanságáról.