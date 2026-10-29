Íme, ilyen cellában tartják fogva Hankó Balázst

A kecskeméti börtönben nem részesül különleges bánásmódban Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője – számolt be róla a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) tájékoztatása alapján az RTL Híradó csütörtök este.

Hankó Balázs és felesége

Fotó: Képernyőkép

Hankó Balázs cellája

A BVOP a hírműsornak képeket is küldött a kecskeméti börtön celláiról, amelyek egyikében a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsított politikust is fogva tartják. Azt, hogy Hankó Balázst kettő- vagy többágyas cellában tartják-e, nem közölték.

A felvételeken az mindenesetre látszik, hogy a fogvatartottakat zsúfolt, vaságyas cellákban helyezik el, ahol csak pár stoki és asztal van további bútorokként. Igaz, a fogvatartottaknak van egy-egy számozott szekrényük is.