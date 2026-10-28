A karácsonyt és az újévet is rács mögött tölti Hankó Balázs

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – írta meg a 24.hu Bodó Mariannára, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivőjére hivatkozva. A döntés értelmében a korábbi tárcavezető a karácsonyt és az újévet is letartóztatásban töltheti.
Hankó Balázs letartóztatását az ügyészség indítványára hosszabbították meg
A bíróság az ügyészség hétfőn benyújtott indítványának megfelelően döntött. Hankót ezúttal nem szállították a bíróságra, a nyomozási bíró az iratok alapján határozott. Az ügyészség szerint továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítás akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélye. A vádhatóság a gyanúsítottaknak tulajdonított bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés nagyságára is hivatkozott.
Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát szeptember 28-án vették őrizetbe, letartóztatásukat október 1-jén rendelte el a bíróság. A volt miniszter jelenleg a ceglédi büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.
Több mint 17 milliárd forint miatt nyomoznak
Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai kapcsán. A nyomozó hatóságok gyanúja szerint a volt miniszter hatáskörét túllépve, a jogszabályokat és a belső előírásokat megszegve döntött több mint 17,3 milliárd forint kiosztásáról. A gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 alkalommal használták fel az NKA forrásait a törvényben meghatározott céloktól eltérően.
A botrány áprilisban robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy milliárdos támogatásokat ítéltek oda a korábbi kormányhoz közel álló művészeknek, előadóknak és kulturális rendezvényeknek.
Hankó Balázs ugyanakkor következetesen tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A volt miniszter szerint a támogatások jogszerűek voltak, az eljárás pedig politikai indíttatású. A gyanúsításra a beszámoló szerint egy 25 oldalas vallomásban is reagált.
A Fidesz szerint politikai bosszú áll Hankó Balázs letartóztatásának meghosszabbítása mögött
Politikai döntésnek nevezte a Fidesz Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának meghosszabbítását.
A párt közleményében azt állította, hogy az igazságszolgáltatás a kormány politikai irányítása alá került, a döntést pedig
az újkommunista önkény megnyilvánulásának”
nevezte.
A Fidesz szerint a két politikus nem követett el törvénysértést, az ellenük indított eljárás pedig a nemzeti kultúrpolitikával szembeni bosszú. Álláspontjuk szerint a letartóztatás törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért a döntést kényszervallatásnak minősítették, és a döntéshozók későbbi felelősségre vonását helyezték kilátásba.