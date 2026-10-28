A karácsonyt és az újévet is rács mögött tölti Hankó Balázs

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – írta meg a 24.hu Bodó Mariannára, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivőjére hivatkozva. A döntés értelmében a korábbi tárcavezető a karácsonyt és az újévet is letartóztatásban töltheti.

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását három hónappal meghosszabbította a bíróság (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs letartóztatását az ügyészség indítványára hosszabbították meg

A bíróság az ügyészség hétfőn benyújtott indítványának megfelelően döntött. Hankót ezúttal nem szállították a bíróságra, a nyomozási bíró az iratok alapján határozott. Az ügyészség szerint továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítás akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélye. A vádhatóság a gyanúsítottaknak tulajdonított bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés nagyságára is hivatkozott.

Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát szeptember 28-án vették őrizetbe, letartóztatásukat október 1-jén rendelte el a bíróság. A volt miniszter jelenleg a ceglédi büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.