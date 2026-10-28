ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hankó balázs

A karácsonyt és az újévet is rács mögött tölti Hankó Balázs

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb három hónappal meghosszabbította a bíróság a volt kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára letartóztatását. Hankó Balázs február 1-jéig maradhat rács mögött az NKA pénzeivel kapcsolatos büntetőeljárás miatt, miközben továbbra is tagadja a terhére rótt bűncselekményt, és politikai indíttatásúnak tartja az eljárást.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hankó balázsvarga - bajusz veronikakecskeméti járásbíróságügyészségletartóztatásmeghosszabbítás

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – írta meg a 24.hu Bodó Mariannára, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivőjére hivatkozva. A döntés értelmében a korábbi tárcavezető a karácsonyt és az újévet is letartóztatásban töltheti.

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását három hónappal meghosszabbította a bíróság (Fotó: Ladóczki Balázs)
Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását három hónappal meghosszabbította a bíróság (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs letartóztatását az ügyészség indítványára hosszabbították meg

A bíróság az ügyészség hétfőn benyújtott indítványának megfelelően döntött. Hankót ezúttal nem szállították a bíróságra, a nyomozási bíró az iratok alapján határozott. Az ügyészség szerint továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítás akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélye. A vádhatóság a gyanúsítottaknak tulajdonított bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés nagyságára is hivatkozott.

Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát szeptember 28-án vették őrizetbe, letartóztatásukat október 1-jén rendelte el a bíróság. A volt miniszter jelenleg a ceglédi büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A karácsonyt és az újévet is a börtönben töltheti Hankó Balázs
Megszólalt Hankó Balázs felesége, így van most a politikus - videó
Hankó Balázs a börtönből üzent

Több mint 17 milliárd forint miatt nyomoznak

Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai kapcsán. A nyomozó hatóságok gyanúja szerint a volt miniszter hatáskörét túllépve, a jogszabályokat és a belső előírásokat megszegve döntött több mint 17,3 milliárd forint kiosztásáról. A gyanú szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 alkalommal használták fel az NKA forrásait a törvényben meghatározott céloktól eltérően.

A botrány áprilisban robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy milliárdos támogatásokat ítéltek oda a korábbi kormányhoz közel álló művészeknek, előadóknak és kulturális rendezvényeknek.

Hankó Balázs ugyanakkor következetesen tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A volt miniszter szerint a támogatások jogszerűek voltak, az eljárás pedig politikai indíttatású. A gyanúsításra a beszámoló szerint egy 25 oldalas vallomásban is reagált.

A Fidesz szerint politikai bosszú áll Hankó Balázs letartóztatásának meghosszabbítása mögött

Politikai döntésnek nevezte a Fidesz Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának meghosszabbítását.

A párt közleményében azt állította, hogy az igazságszolgáltatás a kormány politikai irányítása alá került, a döntést pedig

az újkommunista önkény megnyilvánulásának”

 nevezte.

A Fidesz szerint a két politikus nem követett el törvénysértést, az ellenük indított eljárás pedig a nemzeti kultúrpolitikával szembeni bosszú. Álláspontjuk szerint a letartóztatás törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért a döntést kényszervallatásnak minősítették, és a döntéshozók későbbi felelősségre vonását helyezték kilátásba. 

Szóljon hozzá!