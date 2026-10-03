„Egy rossz film, aminek egyszer vége lesz” - Hankó Balázs felesége megtörte a csendet

Hankó Balázs családja igyekezett felkészülni a volt miniszter őrizetbevételére és letartóztatására, a történteket azonban így is nehéz feldolgozniuk – derült ki felesége Hír TV-nek adott interjújából. A politikust hétfőn vette őrizetbe a NAV, csütörtökön pedig a bíróság elrendelte a letartóztatását. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna szerint a barátok és ismerősök támogatása, valamint a hitük segít nekik átvészelni ezt az időszakot.
Hankó Balázs telefonon tudja tartani velük a kapcsolatot
Hankó Balázs felesége arról beszélt, hogy a családon belül sokat foglalkoztak azzal, hogyan kezeljék a támadásokat és a bizonytalanságot. A gyerekekkel is rengeteget beszélgettek a helyzetről, de úgy érzi, mindenre lehetetlen előre felkészülni. Mint mondta:
Én végig úgy éreztem, hogy egy filmben vagyok. Tehát egy rossz film, aminek egyszer vége lesz.”
Elmondása szerint a választásokat követően a gyermekeiket az iskolában, őt pedig a munkahelyén, a patikában is érték beszólások. Férje őrizetbevétele óta ugyanakkor változást tapasztal: több együttérzést, csendes kiállást és szeretetet kapnak.
A volt minisztert az interjúban elhangzottak szerint Cegléden tartják fogva. Felesége úgy tudja, az elkövetkező harminc napban két alkalommal találkozhatnak vele személyesen, a látogatások időpontját még egyeztetik. Emellett mindennap lehetőségük lesz telefonon beszélni:
Az egész család akkor majd összegyűlik, és így kihangosítva beszélgetünk vele.”
A házkutatás során semmit nem vittek el az otthonukból
A NAV munkatársai a család otthonában is házkutatást tartottak. Hankó Balázs felesége szerint a hatóság emberei bemutatkoztak, igazolták magukat, az intézkedés pedig rendben zajlott. A család együttműködött velük, és mindent megmutatott, amit látni szerettek volna.
Mi együttműködőek voltunk, mindent megnéztek, amit szerettek volna. Nem találtak semmit.”
– jelentette ki.
Elmondása szerint a házkutatás során semmit nem vittek el. Továbbra is meg van győződve arról, hogy férje minden jogszabályt betartott, és bízik abban, hogy ez az eljárás során is kiderül.
Az igazságszolgáltatásba vetett bizalma ugyanakkor saját bevallása szerint megingott. Kifogásolta az őrizetbevétel és a letartóztatás körülményeit: állítása szerint az előbbinél kevesebb időt kaptak, a letartóztatás indoklását tartalmazó dokumentumokat pedig férje ügyvédje késve kapta meg.
Nekem őszintén így állampolgárként megingott a bizalmam az igazságszolgáltatásban.”