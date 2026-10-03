„Egy rossz film, aminek egyszer vége lesz” - Hankó Balázs felesége megtörte a csendet

Hankó Balázs családja igyekezett felkészülni a volt miniszter őrizetbevételére és letartóztatására, a történteket azonban így is nehéz feldolgozniuk – derült ki felesége Hír TV-nek adott interjújából. A politikust hétfőn vette őrizetbe a NAV, csütörtökön pedig a bíróság elrendelte a letartóztatását. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna szerint a barátok és ismerősök támogatása, valamint a hitük segít nekik átvészelni ezt az időszakot.

Hankó Balázs felesége beszélt a házkutatás körülményeiről is (Fotó: Blikk.hu/képernyőkép)

Hankó Balázs telefonon tudja tartani velük a kapcsolatot

Hankó Balázs felesége arról beszélt, hogy a családon belül sokat foglalkoztak azzal, hogyan kezeljék a támadásokat és a bizonytalanságot. A gyerekekkel is rengeteget beszélgettek a helyzetről, de úgy érzi, mindenre lehetetlen előre felkészülni. Mint mondta:

Én végig úgy éreztem, hogy egy filmben vagyok. Tehát egy rossz film, aminek egyszer vége lesz.”

Elmondása szerint a választásokat követően a gyermekeiket az iskolában, őt pedig a munkahelyén, a patikában is érték beszólások. Férje őrizetbevétele óta ugyanakkor változást tapasztal: több együttérzést, csendes kiállást és szeretetet kapnak.

A volt minisztert az interjúban elhangzottak szerint Cegléden tartják fogva. Felesége úgy tudja, az elkövetkező harminc napban két alkalommal találkozhatnak vele személyesen, a látogatások időpontját még egyeztetik. Emellett mindennap lehetőségük lesz telefonon beszélni: