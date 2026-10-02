„Már tudtuk, hogy ő lesz a következő” – megszólalt Hankó Balázs felesége, megrendítő részleteket árult el

Hankó Balázs felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Blikknek adott exkluzív interjúban beszélt arról, hogyan éli meg a család a volt miniszter letartóztatását. Elmondása szerint 32 éve alkotnak egy párt, 25 éve házasok, négy gyermekük van, és férje politikai szerepvállalását annak idején közösen beszélték meg. Mint mondta, ha előre tudta volna, mi vár rájuk, azt tanácsolta volna neki, hogy ne vállalja el a miniszteri tisztséget.

Hankó Balázs és felesége (Fotó: Képernyőkép)

Hankó Balázs felesége a család legnehezebb napjairól beszélt

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna szerint férje mindig sokat dolgozott, de amikor volt rá lehetőségük, a család együtt töltötte az időt. A politikai szerepvállalás miatt ugyanakkor féltette őt. Amikor Hankó Balázst felkérték miniszternek, közösen mérlegelték a döntést, végül támogatta férjét.

Most azonban úgy látja, ha akkor tudta volna, hogy mindez hová vezet, azt mondta volna, hogy ne vállalja el.

Ugyanakkor próbálja úgy felfogni a történteket, hogy később értelmet nyerhetnek. Az NKA-ügyről a család eleinte keveset tudott. Hankóné elmondása szerint a választások után barátaik mutattak nekik egy, az ügyről szóló videót, amelyben Molnár Áron beszélt Hankó Balázsról. Akkor még úgy gondolta, hogy a vádak minden alapot nélkülöznek, és nem hitte, hogy az ügyből később ilyen súlyos helyzet alakulhat ki.

A fordulópontot az jelentette, amikor Hankó Balázs munkatársait nyáron letartóztatták. A feleség ekkor azonnal hazatért egy táborból, és elmondása szerint ekkor már ők is arra számítottak, hogy férje lehet a következő. Hankó Balázs maga is felkészítette családját arra, hogy őrizetbe vehetik. A négy gyermekükkel is beszéltek arról, mi történhet. Hankóné szerint a gyerekek először nehezen értették, hogyan kerülhettek ilyen helyzetbe, később azonban egymást is támogatva próbáltak erősek maradni.

Összetartunk, és bármi lesz, küzdeni fogunk apáért”

– fogalmazott.

A család számára különösen nehéz volt az őrizetbe vétel előtti este. Misén vettek részt, ahol barátaik és a frakció több tagja is jelen volt.

Hankóné elmondása szerint mindenki sírt, majd otthon átadta férjének azt az albumot, amelybe a család és a barátok támogató üzeneteit gyűjtötte össze.

A feleség egy táskát is összekészített arra az esetre, ha Hankó Balázst elviszik. Ruhákat, tisztálkodási szereket, elektromos borotvát, üres lapokat, rejtvényújságot, Szentírást és egy Márai-könyvet tett bele, valamint egy személyes üzenetet és férje kedvenc csokoládéját is elrejtette benne.