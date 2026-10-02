„Már tudtuk, hogy ő lesz a következő” – megszólalt Hankó Balázs felesége, megrendítő részleteket árult el

Hankó Balázs felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Blikknek adott exkluzív interjúban beszélt arról, hogyan éli meg a család a volt miniszter letartóztatását. Elmondása szerint 32 éve alkotnak egy párt, 25 éve házasok, négy gyermekük van, és férje politikai szerepvállalását annak idején közösen beszélték meg. Mint mondta, ha előre tudta volna, mi vár rájuk, azt tanácsolta volna neki, hogy ne vállalja el a miniszteri tisztséget.
Hankó Balázs felesége a család legnehezebb napjairól beszélt
Hankóné Hrágyel Zsuzsanna szerint férje mindig sokat dolgozott, de amikor volt rá lehetőségük, a család együtt töltötte az időt. A politikai szerepvállalás miatt ugyanakkor féltette őt. Amikor Hankó Balázst felkérték miniszternek, közösen mérlegelték a döntést, végül támogatta férjét.
Most azonban úgy látja, ha akkor tudta volna, hogy mindez hová vezet, azt mondta volna, hogy ne vállalja el.
Ugyanakkor próbálja úgy felfogni a történteket, hogy később értelmet nyerhetnek. Az NKA-ügyről a család eleinte keveset tudott. Hankóné elmondása szerint a választások után barátaik mutattak nekik egy, az ügyről szóló videót, amelyben Molnár Áron beszélt Hankó Balázsról. Akkor még úgy gondolta, hogy a vádak minden alapot nélkülöznek, és nem hitte, hogy az ügyből később ilyen súlyos helyzet alakulhat ki.
A fordulópontot az jelentette, amikor Hankó Balázs munkatársait nyáron letartóztatták. A feleség ekkor azonnal hazatért egy táborból, és elmondása szerint ekkor már ők is arra számítottak, hogy férje lehet a következő. Hankó Balázs maga is felkészítette családját arra, hogy őrizetbe vehetik. A négy gyermekükkel is beszéltek arról, mi történhet. Hankóné szerint a gyerekek először nehezen értették, hogyan kerülhettek ilyen helyzetbe, később azonban egymást is támogatva próbáltak erősek maradni.
Összetartunk, és bármi lesz, küzdeni fogunk apáért”
– fogalmazott.
A család számára különösen nehéz volt az őrizetbe vétel előtti este. Misén vettek részt, ahol barátaik és a frakció több tagja is jelen volt.
Hankóné elmondása szerint mindenki sírt, majd otthon átadta férjének azt az albumot, amelybe a család és a barátok támogató üzeneteit gyűjtötte össze.
A feleség egy táskát is összekészített arra az esetre, ha Hankó Balázst elviszik. Ruhákat, tisztálkodási szereket, elektromos borotvát, üres lapokat, rejtvényújságot, Szentírást és egy Márai-könyvet tett bele, valamint egy személyes üzenetet és férje kedvenc csokoládéját is elrejtette benne.
A Parlamentben töltött hétfői napot a család egyik legnehezebb napjaként írta le. Amikor értesültek arról, hogy a rendőrség be szeretne jutni az épületbe, és meglátták a rendőrautót, attól tartottak, hogy azonnal elviszik Hankó Balázst. A család ekkor félrevonult, és együtt imádkozott. Végül azonban megérkezett az idézés, és eljött a búcsú pillanata.
Hankóné szerint férje erős és rendíthetetlen volt, ami neki is erőt adott.
A család együtt kísérte ki az autóhoz. Az indulásnál történt egy rövid félreértés is: Hankó Balázs nem csukta be megfelelően az autó ajtaját, ezért visszament hozzá, majd még egy puszit adott a családjának. A sofőr közben azt hitte, hogy már beszállt, ezért elindult, majd röviddel később megállt. A feleség ezt úgy élte meg, hogy néhány extra percet még együtt tölthettek.
Az ügyvéd közölte a családdal, hogy Hankó Balázs nem mehet haza
A feleség kedden egy ismeretlen számról kapott hívást, amelyről maga Hankó Balázs jelentkezett. A politikus azt mondta, jól van, de elsősorban arról érdeklődött, hogyan van a család. Amikor kiderült, hogy Ceglédre kerül, a család annak is örült, hogy ott szolgál az a pap, aki annak idején összeadta őket és megkeresztelte a gyerekeiket.
Hankóné arról is beszélt, hogy férje jelenleg egyedül van, és a kapcsolattartási engedélyeket intézik. Elmondása szerint Hankónak a kedvenc ásványvize is hiányzott, ezért egy barátjuk abból is vitt neki. A feleség a csütörtöki bírósági döntés idején házkutatásról is beszélt. Elmondása szerint
éppen akkor vizsgálták át a házukat, autóikat, laptopját és dolgozószobáját, amikor a bíróságon zajlott Hankó Balázs meghallgatása.
Azt mondta, megnyugodott, amikor meglátta férje arcát, mert erőt és rendíthetetlenséget látott rajta.
Hankóné Hrágyel Zsuzsanna azt is elmondta, hogy nem számol azzal, hogy férjét bűnösnek találják.
Azt mondta, biztos benne, hogy Hankó Balázs ártatlan,
és úgy fogalmazott:
Szeretjük és hazavárjuk!”
Ez vezetett Hankó Balázs letartóztatásához
Hankó Balázs mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés az NKA-üggyel összefüggésben. A politikus ezt követően megjelent a hatóságoknál, majd őrizetbe vették és Kecskemétre szállították kihallgatásra. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja. A nyomozás adatai szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben használhatták fel az NKA által kezelt vagyont a törvényben meghatározott céloktól eltérően, összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a központi költségvetésnek. Ezek az ügyészségi gyanúsításban szereplő állítások, Hankó Balázs tagadja a bűnösségét. A politikust a kihallgatása után a ceglédi fogdába szállították. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája október 1-jén elrendelte a letartóztatását, így jelenleg is fogva tartják.