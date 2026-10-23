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hankó balázs

Megszólalt Hankó Balázs felesége, így van most a politikus - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Balázs nincs jól, de kitart, a kitartásban tud neki segíteni az, hogy mi vagyunk neki, mi mindent megteszünk érte, és nagyon sokan imádkoznak érte és vele vannak. Ezt mondta Hankó Balázs felesége egy rövid interjúban, miután a Fidesz Bem téri megemlékezése után felolvasta férje levelét a jelenlévőknek.
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hankó balázsfideszoktóber 23.

Az Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent interjúban Hankóné Hrágyel Zsuzsanna arról is beszélt, hogy vannak, akik böjtöt is vállaltak férjéért és a család felé irányuló sok szeretetből próbálnak erőt meríteni. 

Hankó Balázs felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Fidesz ünnepi megemlékezésén Fotó: Fidesz frakció
Hankó Balázs felesége, Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Fidesz ünnepi megemlékezésén Fotó: Fidesz frakció
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Ezt továbbítjuk neki, ez ad neki erőt és kitartást, és tudja, hogy az emberek, a közösség mellett áll 

– mondta Hankó Balázs felesége, aki azt is elmondta, hogy minden nap 15 percet tudnak beszélni férjével. 

Arról, hogy a család hogyan viseli a kialakult helyzetet, azt mondta: 

Ez hullámzó. Mi próbálunk csak mindig az adott napra figyelni, összetartunk és mi is kitartunk

Hozzátette: nagyon jól esnek nekik azok a spontán megnyilvánulások, amelyeket kapnak.

Megyek az ABC-be és megölelnek, vagy kitartást kívánnak, tehát nagyon sok biztatást kapunk, és hogy velünk vannak az emberek

– mondta. Az őket ért támadások kapcsán úgy fogalmazott: 

Erről szól a család. A támadásokat nem is teljesen értettem, valószínűleg, akkor nem értik, hogy miről szól egy család. 

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna elmondta, azért vállalta a nyilvános szereplést és férje levelének felolvasását a Fidesz ünnepi rendezvényén, mert ezzel is szerették volna gyerekeivel megmutatni, hogy kiállnak férje mellett.

 

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