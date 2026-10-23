Megszólalt Hankó Balázs felesége, így van most a politikus - videó

Az Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent interjúban Hankóné Hrágyel Zsuzsanna arról is beszélt, hogy vannak, akik böjtöt is vállaltak férjéért és a család felé irányuló sok szeretetből próbálnak erőt meríteni.
Ezt továbbítjuk neki, ez ad neki erőt és kitartást, és tudja, hogy az emberek, a közösség mellett áll
– mondta Hankó Balázs felesége, aki azt is elmondta, hogy minden nap 15 percet tudnak beszélni férjével.
Arról, hogy a család hogyan viseli a kialakult helyzetet, azt mondta:
Ez hullámzó. Mi próbálunk csak mindig az adott napra figyelni, összetartunk és mi is kitartunk
Hozzátette: nagyon jól esnek nekik azok a spontán megnyilvánulások, amelyeket kapnak.
Megyek az ABC-be és megölelnek, vagy kitartást kívánnak, tehát nagyon sok biztatást kapunk, és hogy velünk vannak az emberek
– mondta. Az őket ért támadások kapcsán úgy fogalmazott:
Erről szól a család. A támadásokat nem is teljesen értettem, valószínűleg, akkor nem értik, hogy miről szól egy család.
Hankóné Hrágyel Zsuzsanna elmondta, azért vállalta a nyilvános szereplést és férje levelének felolvasását a Fidesz ünnepi rendezvényén, mert ezzel is szerették volna gyerekeivel megmutatni, hogy kiállnak férje mellett.