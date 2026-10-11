Így üzent édesapjának Hankó Balázs fia, Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a gesztust

„Veled vagyunk, Levente!” – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egy Hankó Balázs fiával készült interjút osztott meg, amelyben a politikus fia elmondta, számra különös jelentősége volt a hétvégi futóversenynek.

Hankó Balázs fia, Levente a pólójára nyomott felirattal üzent letartóztatott édesapjának (Forrás: Facebook)

A hétvégén Budapesten rendezték meg a SPAR Budapest Maraton Fesztivált, amelyen rengetegen álltak rajthoz, köztük volt Hankó Levente is. A letartóztatott fideszes politikus fia a 30 kilométeres versenyszámban mérette meg magát. A verseny után a Blikknek adott interjúban Hankó Levente elmondta, a futás az utóbbi időben egyre fontosabb része lett az életének, és szeret olyan célokat kitűzni maga elé, amelyek fizikailag és mentálisan is próbára teszik.

Ez a 30 kilométeres futás azonban különösen sokat jelentett számomra, mert nemcsak magamért, hanem édesapámért is futottam

– fogalmazott Hankó Levente.

Elárulta azt is, hogy a hosszú távon akadtak nehéz pillanatai, amikor elfáradt, ám a pólójára pillantva mindig eszébe jutott, miért indult el, és ez adott neki erőt a folytatáshoz. – Büszke vagyok arra, hogy sikerült teljesítenem ezt a kihívást, mert számomra nemcsak a megtett kilométerekről, hanem a kitartásról, a szeretetről és az összetartozásról is szólt – fogalmazott.

Hankó Levente az utolsó pillanatig ott volt édesapja mellett a parlamentben, mielőtt az egykori miniszter az Országgyűlésből az ügyészségre ment, ahol őrizetbe vették, azóta pedig letartóztatásban van. – Lélekben mindig mellette állok. Minden egyes kilométerrel szerettem volna kifejezni neki, hogy gondolok rá, szeretem, és ezen az úton ő is velem volt – üzente édesapjának Hankó Levente.