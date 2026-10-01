„Ennyit a szólásszabadságról!” – Hankó Balázs kifakadt a bíróságon

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsított Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. A politikus sorsáról egy mintegy három óra hosszú ülésen döntött a nyomozási bíró.
A bíróság igencsak keskeny folyosóján mintegy harminc újságíró, fotóriporter és operatőr várakozott az egykori miniszterre. A politikust a bíróság udvarára a NAV gépkocsijával szállították, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai felkísérték egy ügyfélváróba. Ott még konzultálhatott az ügyvédjével, majd nem sokkal később, valamivel tíz óra után seregnyi, védőmellényt viselő NAV-os rontott ki kisteremből, hogy sorfalat álljon a folyosón kísért országgyűlési képviselő és az újságírók közé.
Hankót vezetőszáron, a biztonság kedvéért a hóna alatt erősen szorítva kísérték a tárgyalóterembe.
Ugyan a kérdések záporoztak felé, egyikre sem válaszolt. Többek között arra sem, hová került a 17 milliárd forint, illetve kapott-e utasítást Orbán Viktortól a szétosztás mikéntjével kapcsolatban.
A szokatlanul elhúzódó ülés szünetében a bíróság biztonsági őrei megkérték a média képviselőit, hogy a terem ajtajának vonalától húzódjanak lényegesen hátrébb. Még egy padot is keresztbe fordítottak, hogy a kívánt távolságot megjelöljék. Miután ennek következtében az újságírók a szomszédos teremhez kerültek közel, az ottani tárgyalásra tartó bíró fejezte ki nemtetszését.
Nem szórakozásból jövök ide! Dolgozom
– mondta, mire néhány rátermettebb riporter megjegyezte: „mi sem úri hóbortból tartózkodunk ott, ráadásul illene bennünket emberszámba venni.” A bíró erre már nem reagált.
Hankó Balázs kifakadt az ügyészségre
A szünet után Hankót ismételten a NAV-osok gyűrűjében a tárgyalóterembe kísérték. Húsz perccel később nyílt az ajtó. Mielőtt a volt miniszter kiléphetett volna, újra a NAV emberei árasztották el a folyosót, de akkor már megszólalt a politikus.
Az ügyészség nem engedi, hogy nyilatkozzak! Ennyit a szólásszabadságról
– mondta a láthatóan zaklatott állapotban lévő képviselő.
Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője az újságíróknak elmondta: a nyomozás során, tehát a büntetőeljárásnak a nyomozati szakaszában az ügyészség a rendelkezési jogkör gyakorlója. Az ügyészségre a gyanúsított részéről olyan kérelem, amely a sajtó részére történő nyilatkozatadásra irányult, nem érkezett. Amennyiben érkezik ilyen, az ügyészség elbírálja – magyarázta a szóvivő.
Kiemelten kezelik az ügyet
Hankó Balázs letartóztatását a bíróság elrendelte. A nyomozási bíró ugyanis osztotta az ügyészség álláspontját, amely szerint a letartóztatással elérni kívánt célok, így a gyanúsított jelenlétének biztosítása, továbbá a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más módon nem érhető el.
A bírói végzés szerint a gyanúsított esetében a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a kiterjedt kapcsolatrendszerére tekintettel az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye is fennáll
– mondta Bodó Marianna. A döntés ellen a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be, az ügyészség tudomásul vette.
Egy hasonló, kényszerintézkedés elrendelését célzó ülés ritkán tart tovább egy óránál. Hankó Balázs esetében azonban közel három órát vett igénybe. Hogy miért, arra az ügyészség szóvivője adott magyarázatot.
– Egy ilyen ülés elején ügyész ismerteti az indítványt. Ezt követően a gyanúsítottnak lehetősége van vallomást tenni, melyet követően a védő, illetve akár a gyanúsított is felszólalhat. Ezután a bíró meghozza és kihirdeti a döntést.
A szóban forgó ügyet kiemeltként kezelik, és az ismertetett bizonyítékok rendkívül szerteágazók.
Ezeket a bíróval is meg kellett ismertetni – fogalmazott Bodó Marianna. Arról nem kaptunk tájékoztatást, hogy az egykori miniszter tett-e vallomást.
Az Origo kérdésére, hogy mi tette szükségessé a NAV munkatársainak határozott fellépését, illetve ki rendelte el, Bodó Marianna kinyilvánította, hogy az intézkedés nem a sajtó elhárítására irányult.
Adott esetben más személyek is megjelenhettek volna. A cél az eljárási cselekmény zavartalanságának biztosítása volt
– magyarázta a szóvivő.
Hankó Balázs a kecskeméti börtönbe kerülhet, ahol Gyárfás Tamást is őrzik
A büntetőeljárásról szóló törvény lehetővé teszi, az ügyész rendelkezése alapján rendőrségi fogdában hajtsák végre a letartóztatást, ennek időtartama legfeljebb hatvan nap lehet. Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdáján tartották fogva az őrizetbe vétel óta.
A letartóztatás után az esetek többségében a terheltet átszállítják egy büntetés-végrehajtási intézetbe, de
Hankó Balázst a ceglédi fogdába vitték vissza.
Amennyiben a kényszerintézkedés meghosszabbításának az indokai egy hónap lejártával is fennállnak, az ügyészség indítványozza a letartóztatás meghosszabbítását. Ekkor már tárgyalást nem tart a büntetőeljárási törvény értelmében a törvényszék másodfokú tanácsa, csak az iratok alapján hozza meg döntését.
Amennyiben a képviselő hatvan napon túl is letartóztatásban marad, nagy valószínűséggel a kecskeméti börtönbe szállítják. Ugyanoda, ahol a Till Tamás-gyilkossággal vádolt Fehér Jánost, illetve a Fenyő-ügyben felbujtóként elítélt Gyárfás Tamást őrzik.