„Ennyit a szólásszabadságról!” – Hankó Balázs kifakadt a bíróságon

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsított Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. A politikus sorsáról egy mintegy három óra hosszú ülésen döntött a nyomozási bíró.

Hankó Balázst vezetőszáron kísérték a NAV-osok (Fotó: Ladóczki Balázs)

A bíróság igencsak keskeny folyosóján mintegy harminc újságíró, fotóriporter és operatőr várakozott az egykori miniszterre. A politikust a bíróság udvarára a NAV gépkocsijával szállították, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai felkísérték egy ügyfélváróba. Ott még konzultálhatott az ügyvédjével, majd nem sokkal később, valamivel tíz óra után seregnyi, védőmellényt viselő NAV-os rontott ki kisteremből, hogy sorfalat álljon a folyosón kísért országgyűlési képviselő és az újságírók közé.

Hankót vezetőszáron, a biztonság kedvéért a hóna alatt erősen szorítva kísérték a tárgyalóterembe.

Ugyan a kérdések záporoztak felé, egyikre sem válaszolt. Többek között arra sem, hová került a 17 milliárd forint, illetve kapott-e utasítást Orbán Viktortól a szétosztás mikéntjével kapcsolatban.

Fotó: Ladóczki Balázs

A szokatlanul elhúzódó ülés szünetében a bíróság biztonsági őrei megkérték a média képviselőit, hogy a terem ajtajának vonalától húzódjanak lényegesen hátrébb. Még egy padot is keresztbe fordítottak, hogy a kívánt távolságot megjelöljék. Miután ennek következtében az újságírók a szomszédos teremhez kerültek közel, az ottani tárgyalásra tartó bíró fejezte ki nemtetszését.

Nem szórakozásból jövök ide! Dolgozom

– mondta, mire néhány rátermettebb riporter megjegyezte: „mi sem úri hóbortból tartózkodunk ott, ráadásul illene bennünket emberszámba venni.” A bíró erre már nem reagált.

Hankó Balázs kifakadt az ügyészségre

A szünet után Hankót ismételten a NAV-osok gyűrűjében a tárgyalóterembe kísérték. Húsz perccel később nyílt az ajtó. Mielőtt a volt miniszter kiléphetett volna, újra a NAV emberei árasztották el a folyosót, de akkor már megszólalt a politikus.

Az ügyészség nem engedi, hogy nyilatkozzak! Ennyit a szólásszabadságról

– mondta a láthatóan zaklatott állapotban lévő képviselő.