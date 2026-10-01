Letartóztatták Hankó Balázst, a NAV házkutatást tartott az otthonában

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság a volt kulturális miniszter, Hankó Balázs letartóztatását harminc napra – jelentette helyszíni tudósítónk. Ma tárgyal a nyomozási bíró a volt tárcavezető államtitkára, Varga-Bajusz Veronika ügyében is.

Hankó Balázs a bíróságon (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint megírtuk, Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra. Munkatársunk arról számolt be, hogy bekísérték a tárgyalóterembe, és egy dobozt is vitt magával a képviselő. A teremben tartózkodott védője is. A folyosón rengeteg NAV-os és újságíró gyűlt össze.

A volt tárcavezető mindössze húsz percet töltött a tárgyalóteremben, ahonnan a NAV-osok elvitték. A tárgyalás tizenegy órakor folytatódott. Bodó Marianna ügyészségi szóvivő arról tájékoztatta az Indexet: a Büntetőeljárási törvény értelmében a gyanúsítottnak és a védőnek joga van megismerni azokat a nyomozási iratokat, amelyek az indítványt megalapozták. Jelen esetben az iratok nem jutottak el időben az ügyvédhez, így a bíróság felkészülési időt adott, addig felfüggesztették az ülést.

A bírónál több mint két órát töltött Hankó Balázs,

és délután egy óra után hagyta el a termet. A képviselő senkinek sem nyilatkozott a meghallgatása után. Háromnegyed kettő előtt nem sokkal visszavitték a volt minisztert a bíróhoz, aki tájékoztatta a döntésről. Ezt követően hozták nyilvánosságra, hogyan határozott a bíróság.

Hankó Balázst elmondása szerint az ügyészség nem engedte nyilatkozni.

Ennyit a szólásszabadságról

– jegyezte meg a képviselő. A NAV-osok közölték, hogy addig nem szállítják el a politikust, amíg az újságírók a bíróság udvarán tartózkodnak.

A Blikk arról számolt be, hogy miközben a bíróság Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról döntött,

a NAV a politikus családi házánál házkutatást tartott.

A lap szerint a hatóságok megérkezése előtt nem sokkal a volt miniszter felesége is hazaért, így már otthon volt, amikor a NAV munkatársai megkezdték az intézkedést.

Hankó Balázs megérkezett a bíróságra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mivel gyanúsítják Hankó Balázst?

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) összefüggő nyomozásban hétfő este vettek őrizetbe. Az ügyészség szerint Hankó Balázs és társa különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja merült fel.