Letartóztatták Hankó Balázst, a NAV házkutatást tartott az otthonában

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság a volt kulturális miniszter, Hankó Balázs letartóztatását harminc napra – jelentette helyszíni tudósítónk. Ma tárgyal a nyomozási bíró a volt tárcavezető államtitkára, Varga-Bajusz Veronika ügyében is.
Mint megírtuk, Hankó Balázst a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából vitték át a Kecskeméti Járásbíróságra. Munkatársunk arról számolt be, hogy bekísérték a tárgyalóterembe, és egy dobozt is vitt magával a képviselő. A teremben tartózkodott védője is. A folyosón rengeteg NAV-os és újságíró gyűlt össze.
A volt tárcavezető mindössze húsz percet töltött a tárgyalóteremben, ahonnan a NAV-osok elvitték. A tárgyalás tizenegy órakor folytatódott. Bodó Marianna ügyészségi szóvivő arról tájékoztatta az Indexet: a Büntetőeljárási törvény értelmében a gyanúsítottnak és a védőnek joga van megismerni azokat a nyomozási iratokat, amelyek az indítványt megalapozták. Jelen esetben az iratok nem jutottak el időben az ügyvédhez, így a bíróság felkészülési időt adott, addig felfüggesztették az ülést.
A bírónál több mint két órát töltött Hankó Balázs,
és délután egy óra után hagyta el a termet. A képviselő senkinek sem nyilatkozott a meghallgatása után. Háromnegyed kettő előtt nem sokkal visszavitték a volt minisztert a bíróhoz, aki tájékoztatta a döntésről. Ezt követően hozták nyilvánosságra, hogyan határozott a bíróság.
Hankó Balázst elmondása szerint az ügyészség nem engedte nyilatkozni.
Ennyit a szólásszabadságról
– jegyezte meg a képviselő. A NAV-osok közölték, hogy addig nem szállítják el a politikust, amíg az újságírók a bíróság udvarán tartózkodnak.
A Blikk arról számolt be, hogy miközben a bíróság Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról döntött,
a NAV a politikus családi házánál házkutatást tartott.
A lap szerint a hatóságok megérkezése előtt nem sokkal a volt miniszter felesége is hazaért, így már otthon volt, amikor a NAV munkatársai megkezdték az intézkedést.
Mivel gyanúsítják Hankó Balázst?
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA) összefüggő nyomozásban hétfő este vettek őrizetbe. Az ügyészség szerint Hankó Balázs és társa különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja merült fel.
Az NKA-üggyel összefüggésben folyamatban lévő ügyészi nyomozásban hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt és társát. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán közölte, hogy mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta. A vádhatóság szerint a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, és a központi költségvetésnek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozhatott.
Álláspontjuk szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyhez kötött kényszerintézkedésnek több különös oka is fennáll:
- a bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettsége, valamint
- a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt
- fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye.
- A feltételezett elkövetés hosszabb időn keresztül,
- szervezetten és
- hierarchizált módon történhetett.
Emiatt fennáll szerintük annak a veszélye is, hogy a gyanúsítottak jogellenesen befolyásolhatják az eljárást, illetve megnehezíthetik a bizonyítást. Az ügyészség szerint ezért a letartóztatással elérni kívánt célok, így a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más módon nem biztosíthatók.
Mi történt eddig Hankó Balázs ügyében?
- Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette a volt miniszter mentelmi jogát.
- Hankó Balázs a Fidesz frakcióirodájában várta a hatóságokat. Forsthoffer Ágnes házelnök felszólította, hogy távozzon az Országházból, mivel „a nemzet háza nem búvóhely”.
- Este megkapta a beidézést, és elhagyta a Parlamentet.
- Hétfő este a NAV Huszti utcai objektumában őrizetbe vették, Kecskemétre szállították, ahol órákig tartott a kihallgatása, ami miatt panaszt tett.
- A ceglédi fogdába vitték.
- Kedden este a Hír TV leadta előre felvett interjúját a volt miniszterrel, amiben kifejtette, hogy politikai koncepciós eljárás folyik ellene.
- Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: Hankó Balázs nem adja vissza parlamenti mandátumát.
- Szerdán az ügyészség indítványt tett Hankó Balázs letartóztatására.
Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár ügyében is csütörtökön dönt a nyomozási bíró.