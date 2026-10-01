Mi várhat a következő 30 napban Magyar Péterre, Hankó Balázsra és Seszták Miklósra?

Az elmúlt napokban teljesen leuralta a közéletet Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes, és Seszták Miklós KDNP-s képviselők ügye. Mint arról az Origo beszámolt, a három politikus mentelmi jogát hétfőn délelőtt függesztette fel a parlament: a kormányfő esetében a 2024-es, Ötkertben történtek, Hankó Balázs az NKA-ügy, Seszták Miklós ellen pedig a Volánbusz-ügy miatt indulhat büntetőeljárás. Az egykori kultúráért és innovációért felelős minisztert még aznap este őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Huszti úti épületében, majd átszállították Kecskemétre.

Az elmúlt napokban teljesen leuralta a közéletet Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes, és Seszták Miklós KDNP-s képviselők ügye (Fotó: Mediaworks)

Szerdán letartóztatták Sesztákot, akit a Nagy Ignác utcai börtönbe vittek, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség pedig közleményben bejelentette, indítványozzák Hankó Balázs letartóztatását. A letartóztatás elrendeléséről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt. A bíróság 2026. október 1-jén határoz az ügyészség indítványairól.

A két ellenzéki politikus esetében felmerül a kérdés: a letartóztatás, illetve annak elrendelése után mi történik a következő harminc napban? Milyen nyomozati cselekményekre lehet számítani?

Az ügyben megkerestük Répássy Róbertet, az egykori Orbán-kormány Igazságügyi Minisztériumának miniszterhelyettesét, aki jelenleg ügyvédként, illetve vagyongazdálkodási és áldozatsegítő szakjogászként dolgozik. Először is emlékeztetett, az első kihallgatás mindkét országgyűlési képviselő ügyében megtörtént. Mivel azonban az ügy, amellyel gyanúsítják őket, egy hosszabb időszakot felölelő, összetett ügy, ezért feltehetően további kihallgatásokra is sor kerülhet, ráadásul már megismerhették az őket terhelő bizonyítékokat is.

Hankó Balázsra és Seszták Miklósra hosszú eljárás várhat

– Mivel korábban nem voltak szereplői a büntetőeljárásnak, ezeket eddig nem ismerhették meg. Most azonban, hogy megismerhették a bizonyítékokat, minden egyes bizonyítékra, állításra és vallomásra tudnak reagálni – mondta. Répássy Róbert arra számít, nemcsak a hatóság akarja őket folytatólagosan kihallgatni, hanem nekik is lesz mondanivalójuk a nyomozó hatóság által bemutatott bizonyítékokkal kapcsolatban.

A politikai összefüggésektől függetlenül azt gondolom, hogy itt hosszadalmas eljárás lesz. Mindkét ügyben vannak további gyanúsítottak is, és nyilván majd ezeknek a gyanúsítottaknak a vallomását összevetik a két országgyűlési képviselő vallomásával. Reagálni fognak a gyanúsítottak egymás vallomásaikra és az újabb és újabb bizonyítékokra

– mutatott rá, hozzátéve: elképzelhető, hogy a két politikus vallomásán kívül további vallomásokra és további bizonyítékok megszerzésére is sor kerülhet ebben az eljárásban.

A nyomozás tehát a következő hetekben is folytatódhat, a letartóztatás első harminc napjának lejártával azonban újabb fontos kérdés merül fel: milyen feltételek mellett hosszabbítható meg a kényszerintézkedés?

Répássy Róbert szerint a letartóztatást akkor lehet meghosszabbítani, ha az elrendelésének okai továbbra is fennállnak. Mint fogalmazott, azt nem lehet tudni, pontosan milyen okokat állított az ügyészség, amelyeket a bíróság elfogadott, feltehetőleg a szokásos indokok merülhettek fel: például a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve az, hogy összebeszélhetnek más gyanúsítottakkal vagy tanúkkal. Szerepet játszik a bűncselekmény tárgyi súlya, vagyis az is, hogy hány év szabadságvesztéssel büntethető a gyanúsításban megjelölt bűncselekmény.