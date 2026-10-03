Büntetőjogász az Origónak: így töltheti napjait Hankó Balázs

A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte Hankó Balázs az országgyűlési képviselő letartóztatását. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsított egykori kulturális és innovációs miniszternek az elkövetkező hetekben vélhetően szigorú magatartási szabályok szerint kell élnie. Bereczki Zsigmond büntetőjogász az Origónak elmondta, miért bír jelentőséggel, hogy kényszerintézkedést elrendelő végzés kihirdetése után a politikust a rendőrségre, nem pedig büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. A két, különböző intézményben végrehajtott letartóztatásra ugyanaz a jogszabály vonatkozik. A lényeget tekintve a kettő között nincs is különbség. Vagy mégis?
— Ha a letartóztatás legfeljebb 30 napig tart, mindegy, hol tölti az érintett. Ha azonban meghosszabbítják, a 61. napon mindenképpen át kell szállítani egy büntetés-végrehajtási intézetbe. Ekkor következnek a kellemetlenségek: mire regisztrálják a hozzátartozókat és engedélyezik a telefonálást, eleve letelik a 30–60 nap. Az átkerülés után elölről kell kezdeni a kapcsolattartók regisztrálását, tehát igazából ebből a szempontból rosszabb, hogyha részben fogdán van az ember, és utána kerül át a bv-intézetbe – magyarázta az ügyvéd és hozzátette: a fogvatartottaknak joguk van arra, hogy a megfelelő korlátozásokkal maguknál tartsanak egy mobiltelefont, viszont az ügyintézés átfutási ideje a gyakorlatban heteket is igénybe vehet. A 30 nap végére általában már sikerül elérni, hogy a rab megkapja a készüléket, de ha átkerül máshova, le kell adnia.
A speciális készülékek csak hívás kezdeményezésére alkalmasak, a fogadására nem. Természetesen internetezni sem lehet velük
– szögezte le Bereczki Zsigmond.
Ahhoz, hogy a fogvatartott megkapja a telefont, letétbe kell helyeznie egy összeget, ez körülbelül 60 ezer forint. Jellemzően heti 60-70 perces keret van telefonos beszélgetésre. Csak a regisztrált kapcsolattartókat hívhatják belátásuk szerinti gyakorisággal, egyedül az ügyvédjükkel kommunikálhatnak korlátozás nélkül. Amíg a mobilt nem kapják meg, a folyosón kihelyezett telefont használhatják, viszont nem akkor, amikor éppen eszükbe jut.
Jellemzően a letartóztatás első napjai a legnehezebbek.
– Ez egy nagyon vacak időszak, mert mert hosszú idő is eltelhet, amíg valóban kapcsolatot tudnak a hozzátartozókkal teremteni. Amikor elrendelik valaki letartóztatását, a következő 72 órában egy hozzátartozó egyszer bemehet hozzá, vihet neki csomagot, regisztrálhat kapcsolattartóként, de ez általában csak egy 15-20 perces találkozás – ismertette a jogász.
Ennek a célja az, hogy egy kezdő csomagot kapjon. Ennek tartalma néhány darab váltásruha az évszaknak megfelelően, borotva, tisztálkodószerek, vécépapír és akár egy karton cigaretta is lehet, aminek az értéke odabenn különösen nagy. Amikor valakit letartóztatnak, a bíróság, az ügyészség köteles is értesíteni azt a személyt, akit a fogvatartott megjelöl.
Hankó Balázs erről beszélhet a nejével
Bereczki Zsigmond gyakorlott büntetőügyvédként azzal is tisztában van, hogy az első beszélgetés alkalmával mi szokott szóba kerülni.
— Leggyakrabban megbeszélik, hogy örülnek, hogy végre hallják egymás hangját, és az is jellemző, hogy aki bent van, megpróbálja megnyugtatni azt, aki kint van, arról, hogy nem annyira elviselhetetlenek a körülmények. Ez még akkor is így van, ha valójában borzalmas a bent lét. Az ügyvéd egyébként már járt a ceglédi kapitányság fogdáján, így némi helyismerettel is rendelkezik.
— A fogdarészleg a rendőrség egy belső udvarán található. A védőnek egy lépcsőn kell felmennie, majd a fogdaszolgálatosnál kell jelentkeznie. Egy lépéssel később már az ügyvédi beszélőbe érünk, amely túloldalán ülhet le a plexifallal elválasztott ügyfél - idézte fel.
Egy börtönben a zárkák legalább 3-4 személyesek, de a fogdában a terheltek lehetnek kevesebben is. Valószínűsíthető, hogy Hankó Balázst senkivel sem zárták össze. Ez viszont nem feltétlenül jó. Az ügyvéd szerint nyilván előnyös, ha nem kell olyan személyek társaságát elviselni, akiét nem szeretne az érintett, de az egyáltalán nem örömteli, hogy valaki 24 órán keresztül egyedül van a gondolataival, hiszen ez egy idő után bárkinek nehézséget okoz.
A kérdésre, hogy találkozik-e a volt miniszter más fogvatartottakkal, Bereczki kijelentette: valószínűleg igen, ha máskor nem, legalább a séták alkalmával. Mindenkinek joga van ugyanis odabenn, hogy napi egy órát a szabad levegőn töltsön.
Az ügyvéd korlátlanul, a legközelebbi hozzátartozó korlátozottan látogathat
Az ügyvéd elmondta, jogilag Hankó Balázs felesége és gyermekei számítanak a legközelebbi hozzátartozónak, így nekik van lehetőségük bemenni a volt miniszterhez, míg a ügyvédje korlátlanul látogathatja. Csomagot azonban ő sem vihet be.
— A védő közfeladatot ellátó személy, ezért szigorúan be kell tartania minden előírást. Az ügyvéd jegyzetet és iratot adhat át papíralapon. Nem juttathat be cigarettát vagy pénzt.
A fogvatartott és a regisztrált kapcsolattartó között a fizikai kontaktust jellemzően nem engedik. Ebből következik, hogy kicsi a valószínűsége - bár nem kizárt -, hogy Hankó Balázs megölelhette, megcsókolhatta a feleségét.
Ez nem kegyetlenség, hanem óvatosság. Bármilyen fizikai érintés alkalmas lehet tiltott tárgyak átadására, ezért ha a fogvatartott mégsem bírja magát megtartóztatni, akár motozásnak is kiteheti magát. Más országokban, például Romániában intim együttlétre is lehetőség van, de a magyar jog teljesen elzáró jellegű
– tudatta az ügyvéd.
A beszélők során a fogvatartottak és látogatóik fizikai érintkezése általában kimerül egyetlen kézfogásban, mivel a feleket legtöbbször plexifal választja el egymástól. Bizonyos esetekben ráadásul nem is közvetlenül beszélgetnek, hanem – hasonlóan a filmekben látható jelenetekhez – különálló, kagylós vagy hangszórós telefonon keresztül tartják a kapcsolatot. Míg a védővel fenntartott kapcsolatot szigorúan bizalmasan kezelik, azt semmilyen módon nem hallgathatják vagy figyelhetik meg - kivéve a törvény által szigorúan szabályozott, rendkívüli beavatkozási eseteket- , addig a hozzátartozókkal folytatott kommunikációt teljes körűen ellenőrzik, figyelik és átvizsgálják. A hozzátartozókkal kapcsolatban pedig mindent figyelhetnek, mindent ellenőrizhetnek, és mindent átvizsgálhatnak.