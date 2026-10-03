Büntetőjogász az Origónak: így töltheti napjait Hankó Balázs

A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte Hankó Balázs az országgyűlési képviselő letartóztatását. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsított egykori kulturális és innovációs miniszternek az elkövetkező hetekben vélhetően szigorú magatartási szabályok szerint kell élnie. Bereczki Zsigmond büntetőjogász az Origónak elmondta, miért bír jelentőséggel, hogy kényszerintézkedést elrendelő végzés kihirdetése után a politikust a rendőrségre, nem pedig büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. A két, különböző intézményben végrehajtott letartóztatásra ugyanaz a jogszabály vonatkozik. A lényeget tekintve a kettő között nincs is különbség. Vagy mégis?

Hankó Balázs élete jelentős fordulatot vesz Fotó: Orgo

— Ha a letartóztatás legfeljebb 30 napig tart, mindegy, hol tölti az érintett. Ha azonban meghosszabbítják, a 61. napon mindenképpen át kell szállítani egy büntetés-végrehajtási intézetbe. Ekkor következnek a kellemetlenségek: mire regisztrálják a hozzátartozókat és engedélyezik a telefonálást, eleve letelik a 30–60 nap. Az átkerülés után elölről kell kezdeni a kapcsolattartók regisztrálását, tehát igazából ebből a szempontból rosszabb, hogyha részben fogdán van az ember, és utána kerül át a bv-intézetbe – magyarázta az ügyvéd és hozzátette: a fogvatartottaknak joguk van arra, hogy a megfelelő korlátozásokkal maguknál tartsanak egy mobiltelefont, viszont az ügyintézés átfutási ideje a gyakorlatban heteket is igénybe vehet. A 30 nap végére általában már sikerül elérni, hogy a rab megkapja a készüléket, de ha átkerül máshova, le kell adnia.

A speciális készülékek csak hívás kezdeményezésére alkalmasak, a fogadására nem. Természetesen internetezni sem lehet velük

– szögezte le Bereczki Zsigmond.

Ahhoz, hogy a fogvatartott megkapja a telefont, letétbe kell helyeznie egy összeget, ez körülbelül 60 ezer forint. Jellemzően heti 60-70 perces keret van telefonos beszélgetésre. Csak a regisztrált kapcsolattartókat hívhatják belátásuk szerinti gyakorisággal, egyedül az ügyvédjükkel kommunikálhatnak korlátozás nélkül. Amíg a mobilt nem kapják meg, a folyosón kihelyezett telefont használhatják, viszont nem akkor, amikor éppen eszükbe jut.