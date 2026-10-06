Közzétette a kormány Hankó Balázs támogatási döntéseit

Tavaly óta csaknem hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez. Tavaly februártól idén áprilisig csaknem öt és fél milliárd forint közpénzt osztott szét 246 tételben, a döntések elemzésekor pedig jól látható mintázatok rajzolódnak ki – közölte honlapján a kormány.

A Tisza-kormány szerint tavaly óta csaknem hatezer támogatási döntés köthető Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter nevéhez (Forrás: Facebook)

Azt írták, az áprilisi választás előtti két hónapban kétszer annyi pénzről született miniszteri döntés, mint előtte egy éven át:

2025-ben 139 tételben összesen 1,83 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében a miniszter;

2026-ban az április 12-ével záruló három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintról döntött 107 tételben;

márciusban csaknem 2 milliárd, az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető.

A kormány szerint Hankó Balázs csaknem félmilliárd forintot osztott szét

Megjegyezték, hogy ezek az összegek látványosan kiugranak a korábbiak közül: a januári döntésekkel összesen 5 millió, a februáriakkal 419 millió forintot osztott szét Hankó Balázs.

A korábbi miniszterek közül Csák János általában 1-2 milliárdról, Kásler Miklós 2-2,7 milliárdról döntött egy évben; a megítélt miniszteri támogatások átlaga 13 millió forint volt, ez idén 34 millió forintra nőtt. A kormány állítása szerint Hankó Balázs nemcsak a miniszteri keretből osztott pénzt: az NKA-n keresztül a nevéhez köthető döntések a választások előtti egy hónapban összesen 5,23 milliárd forintot tesznek ki.

Van olyan szervezet, amely több helyről is kapott pénzt

A kormány – többek között – kiemelte azt is, hogy a miniszteri támogatottak listáján 69 olyan szervezet szerepel, amely 2025 előtt nem kapott pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól. A miniszteri kiválasztottak a keret 38 százalékát kapták, összesen több mint 2 milliárd forintot. Ennek a keretnek pedig a harmada olyan társaságokhoz jutott, amelyek profitalapon működnek, azaz működésük célja a nyereség termelése és elosztása a tulajdonosok között. Nekik összesen 1,7 milliárd forint jutott a közpénzből, miniszteri döntés alapján.

A kormány állítja több olyan cég is felbukkant, amely a miniszteri keretnek és a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának is kedvezményezettje volt.

A kérelmezőknek az igényelt összeg 99,4 százalékát meg is ítélték. A hagyományos pályázati eljárásoknál ez az átlag 40-43 százalék – írták, hozzátéve: a választások után felgyorsult a megítélt miniszteri támogatások kifizetése. Míg a választás előtt hozott döntésekből 847 millió forintot nem utaltak el, addig a 2026. április 12-e utáni 126 nyertes összesen 1,26 milliárd forintot kapott.