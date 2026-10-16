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hankó balázs

Orbán Viktor édesanyja is Hankó Balázsért imádkozott – a helyszínen támogatta a politikus feleségét és édesapját

18 perce
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Közös imaórát tartottak a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) kezdeményezésére „a politikai rabok kiszabadulásáért” pénteken Budapesten. Orbán Viktor édesanyja a helyszínen támogatta Hankó Balázs családját.
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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az MTI-nek elmondta: a békés, csendes imaórára vonatkozó kezdeményezésüket azért hirdették meg, hogy "a politikai rabok - köztük Hankó Balázs - és családjaik" érezzék, nincsenek egyedül, velük vannak és mellettük állnak ezekben a nehéz időkben is. Értékelése szerint a hatalom rajtuk keresztül akarja félelemben tartani az egész országot.

Fogolykiváltó ima Hankó Balázsért: Orbán Viktor édesanyja személyesen támogatta a politikus feleségét és édesapát
Fogolykiváltó ima Hankó Balázsért: Orbán Viktor édesanyja személyesen támogatta a politikus feleségét és édesapát  Fotó: Ladóczki Balázs

Fogolykiváltó ima Hankó Balázsért: Orbán Viktor édesanyja a helyszínen támogatta a politikus feleségét és édesapát 

A frakcióvezető politikai fogolyként nevesítette Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert, Varga-Bajusz Veronika felsőoktatási államtitkárt, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert és Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesterét.

Úgy fogalmazott: a hit erőt, az összetartozás reményt ad, az imádság pedig összeköt akkor is, amikor a hatalom ártatlanokat hurcol meg és szándékosan gyűlöletet kelt.

Az MTI tudósítója a helyszínen az imaórára érkezők között látta a KDNP frakció több tagja mellett Orbán Viktor előző miniszterelnök édesanyját, valamint Hankó Balázs édesapját és feleségét.

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