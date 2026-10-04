Havasi Bertalan: Nincs ellentmondás Orbán Viktor és a Fidesz között Hankó Balázs ügyében

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke vasárnap közölte, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújításának keretében részt vett a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei választmányi ülésén, majd Páli községben Fidesz-aktivistákkal ebédelt. A volt kormányfő itt beszélt a Hankó Balázs ellen indult eljárásról is.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke szerint Orbán Viktor szavai egybevágnak a párt korábbi álláspontjával, amelyet Hankó Balázs ügyében közöltek (Fotó: Mediaworks)

Hankó Balázs ügyéről már korábban is ezt közölte a Fidesz

Közleményben a Fidesz azt írta, hogy

Hankó Balázs meggyanúsítása mögött politikai leszámolási szándékot látnak. A párt szerint egyúttal a belpesti kulturális elit bosszújáról is szó van, amelyet az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az általuk értéktelennek és aberrációt népszerűsítőnek tartott műveket.

Orbán Viktor szombaton szintén arról beszélt, hogy Hankó Balázs ügye nem egyszerű gazdasági visszaélés, hanem a kulturális konfliktusok következménye. A volt miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a pesti liberális kulturális körök bosszújáról van szó a keresztény kormány egykori kultuszminiszterével szemben.

Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor szavaira. A miniszterelnök szerint a volt kormányfő ezzel „bedöntötte” Hankó Balázs eddigi védekezését, és azt állította, hogy míg Hankó Balázs szerint nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárd forintos támogatást, Orbán Viktor ezzel szemben azt mondta: dehogynem.

A Fidesz szerint azonban nincs ellentmondás a két állítás között.

Havasi Bertalan éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor szavai összhangban vannak a párt egy héttel korábban kiadott közleményével.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban. A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a politikus letartóztatását.