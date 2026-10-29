ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

hankó balázs

Elutasították Hankó Balázs különös kérését: nem engedik be hozzá a saját fodrászát a börtönbe

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyelőre nem vághatja le a korábbi kulturális miniszter haját a saját budapesti fodrásza a kecskeméti börtönben. Az ügyészség elutasította Hankó Balázs kérelmét, a döntés azonban még nem jogerős.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hankó balázskérelem elutasításkérelembács - kiskun megyei főügyészségügyészségfodrászbörtön

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség elutasította Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kérelmét, amelyben azt kérte, hogy saját budapesti fodrásza látogathassa meg a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetben hajvágás céljából – számolt be a Telex. A döntésről Bodó Marianna, a főügyészség szóvivője tájékoztatta a lapot. A gyanúsított panasszal élhet a határozat ellen, így az egyelőre nem jogerős.

Hankó Balázs
Hankó Balázs kérelmezte a saját fodrásza beengedését a börtönbe, de az ügyészség a kérelmet elutasította (Fotó: Ladóczki Balázs)

Saját fodrászát szerette volna beengedtetni a börtönbe Hankó Balázs

A korábbi kulturális minisztert a ceglédi börtönből a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át. 

Ezt követően szokatlan kéréssel fordult az ügyészséghez: azt szerette volna elérni, hogy fogvatartása alatt is megszokott budapesti fodrásza gondoskodhasson a frizurájáról.

A Telex már szerdán beszámolt a beadványról, amelyet az ügyészség kapcsolattartási kérelemként kezelt. Bodó Marianna akkor a következőképpen ismertette a helyzetet:

A hétfőn beadott indítványban kérte engedélyezni, hogy az általa saját fodrászaként megjelölt személy a fogvatartása alatt, hajvágás céljából a fogvatartó intézménybe bemehessen.”

Az ügyészség időközben elbírálta és elutasította a kérelmet. Hankó Balázsnak ugyanakkor lehetősége van panaszt benyújtani a döntéssel szemben.

 

Szóljon hozzá!