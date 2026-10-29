Elutasították Hankó Balázs különös kérését: nem engedik be hozzá a saját fodrászát a börtönbe

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség elutasította Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kérelmét, amelyben azt kérte, hogy saját budapesti fodrásza látogathassa meg a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetben hajvágás céljából – számolt be a Telex. A döntésről Bodó Marianna, a főügyészség szóvivője tájékoztatta a lapot. A gyanúsított panasszal élhet a határozat ellen, így az egyelőre nem jogerős.

Hankó Balázs kérelmezte a saját fodrásza beengedését a börtönbe, de az ügyészség a kérelmet elutasította (Fotó: Ladóczki Balázs)

Saját fodrászát szerette volna beengedtetni a börtönbe Hankó Balázs

A korábbi kulturális minisztert a ceglédi börtönből a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át.

Ezt követően szokatlan kéréssel fordult az ügyészséghez: azt szerette volna elérni, hogy fogvatartása alatt is megszokott budapesti fodrásza gondoskodhasson a frizurájáról.

A Telex már szerdán beszámolt a beadványról, amelyet az ügyészség kapcsolattartási kérelemként kezelt. Bodó Marianna akkor a következőképpen ismertette a helyzetet:

A hétfőn beadott indítványban kérte engedélyezni, hogy az általa saját fodrászaként megjelölt személy a fogvatartása alatt, hajvágás céljából a fogvatartó intézménybe bemehessen.”

Az ügyészség időközben elbírálta és elutasította a kérelmet. Hankó Balázsnak ugyanakkor lehetősége van panaszt benyújtani a döntéssel szemben.