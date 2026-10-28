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Hankó Balázs

Tuzson Bence kemény felelősségre vonást ígért, amiért meghosszabbították Hankó Balázs letartóztatását

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„A kényszervallatás felelőseinek személyesen kell majd számot adniuk tetteikről!” – jelentette ki közösségi oldalán Tuzson Bence. Az Orbán-kormány igazságügyi minisztere szerint Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát politikai bosszúból tartják fogva, ami miatt majd súlyos kérdésekre kell választ adniuk a döntéshozónak.
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Hankó BalázsVarga-Bajusz VeronikaTisza-kormány

A kényszervallatás felelőseinek felelniük kell – jelentette ki közösségi oldalán Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő. Az Orbán-kormány igazságügyi minisztere azt írta, Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika fogvatartásának meghosszabbítása miatt súlyos kérdésekre kell majd választ adniuk a döntéshozóknak.

Szerinte nyilvánvaló, hogy törvényes alap nélkül tartják őket fogva, az eljárás pedig politikai bosszú. 

A kényszervallatás felelőseinek személyesen kell majd számot adniuk tetteikről. A politikai bosszú nem lehet büntetőeljárás alapja. Ez újkommunista tempó!

 – fogalmazott.

 

 

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