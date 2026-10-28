Tuzson Bence kemény felelősségre vonást ígért, amiért meghosszabbították Hankó Balázs letartóztatását

A kényszervallatás felelőseinek felelniük kell – jelentette ki közösségi oldalán Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő. Az Orbán-kormány igazságügyi minisztere azt írta, Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika fogvatartásának meghosszabbítása miatt súlyos kérdésekre kell majd választ adniuk a döntéshozóknak.

Szerinte nyilvánvaló, hogy törvényes alap nélkül tartják őket fogva, az eljárás pedig politikai bosszú.

A kényszervallatás felelőseinek személyesen kell majd számot adniuk tetteikről. A politikai bosszú nem lehet büntetőeljárás alapja. Ez újkommunista tempó!

– fogalmazott.