A tiszás képviselő Hankó Balázs apját szólította fel lemondásra – csúnya pofonba szaladt bele

Juhász Áron tiszás országgyűlési képviselő Hankó Balázs letartóztatását követően szólította fel lemondásra a volt miniszter édesapját, Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét. A politikus bejegyzésében maga is leszögezte:
„Természetesen senki sem tehető felelőssé a családtagjai tetteiért”, ezt követően azonban azzal érvelt, hogy a Hankó név szerinte összefonódott „a politikai korrupció és a bűn gyanújával”, ami már a kamara megítélésére is hatással lehet.
A bejegyzés alatt gyorsan elszabadultak az indulatok. A hozzászólók jelentős része nemcsak Hankó Zoltán felszólítását tartotta elfogadhatatlannak, hanem Juhász érvelésének belső ellentmondását is számon kérte: ha valóban senki nem felelős a hozzátartozója tetteiért, akkor miért éppen a családi kapcsolat miatt kellene távoznia egy másik tisztségből?
„Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet” – kiakadtak a kommentelők
A bejegyzés alatt sorra jelentek meg a Juhász érvelését bíráló hozzászólások. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy Hankó Balázs ügyében büntetőeljárás zajlik, a bűnösség kérdésében pedig még nem született jogerős ítélet.
Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet. Kicsit felcserélted a sorrendet”
– fogalmazott az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló hasonló problémát vetett fel: „Még tárgyalás sem volt, csak kihallgatás, de Ön már közli az ítéletet!”
Mások arra kérdeztek rá, milyen alapon kellene valakinek egy családtagja miatt távoznia a saját pozíciójából.
Így ilyen alapon az országban élők 50 százaléka lemondhatna a munkahelyén!”
– írta az egyik hozzászóló, aki szerint előbb bizonyítékokra lenne szükség, és csak utána lehetne személyi következményekről beszélni.
Egy hosszabb kommentben már a kollektív bűnösség elvét vetették Juhász szemére. A hozzászóló szerint veszélyes gondolatmenet, ha valakit „családtagok alapján” ítélnek meg, és úgy vélte, éppen az ilyen politikai támadások rombolják a közbizalmat.
Magyar Pétertől a „kólásdobozig” – saját logikáját fordították Juhász ellen
A kommentelők egy része nem állt meg az elvi kritikánál, hanem azt kezdte sorolni, kikre lehetne még alkalmazni ugyanezt a logikát. Magyar Péter neve különösen sokszor került elő: többen azt kérdezték, hogy ha a családtagok ügyei miatt másoknak le kell mondaniuk, akkor Juhász miért nem alkalmazza ugyanezt az elvet saját politikai közösségén belül.
A bejegyzés alatt többek között ilyen reakciók jelentek meg:
- „Magyar Pétert is szólítsd már fel, mivel nemrég egy közeli hozzátartozója még miniszter volt és ott is felmerültek dolgok...”
- „Mikor fogtok már kormányozni ilyen pitiáner posztok helyett?”
- „Tisztelt képviselő úr! Nem gondolja, hogy egy kicsit túltolta?! Gratulálok ehhez a fajta »szeretetország« gondolkodásmódjához.”
- „Magyar Péter mondjon le a nevéről is, mert beszennyezi a magyarságot!”
- „»dr.« ezért kár volt egyetemre járni, hogy kólásdobozként funkcionáljon.”
- „Egy hibbant tiszás kólásdoboz. Az ügyészségi gyanú sem tartalmazza a korrupciót.”
- „Te kólásdoboz.”
- „Ez már tényleg nem normális dolog.”
Egy másik, szintén több száz reakciót begyűjtő komment szerint: „Magyar Péter mondjon le a nevéről is”, míg a „dr. ezért kár volt egyetemre járni” kezdetű hozzászólás ugyancsak több száz kedvelést kapott.
Nem először került elő Hankó Zoltán lemondása
Hankó Zoltán távozásának kérdése nem most merült fel először. A Népszava szerint májusban vita alakult ki a Magyar Gyógyszerészi Kamarán belül az elnök helyzetéről. Hankó akkor közölte, hogy nem kíván lemondani, az ellene irányuló támadásokat pedig politikai természetűnek nevezte.
A mostani helyzet annyiban más, hogy Juhász Áron már kifejezetten Hankó Balázs büntetőügyére és a családi névre hivatkozva követeli Hankó Zoltán távozását.