A tiszás képviselő Hankó Balázs apját szólította fel lemondásra – csúnya pofonba szaladt bele

„Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet” – kiakadtak a kommentelők

A bejegyzés alatt sorra jelentek meg a Juhász érvelését bíráló hozzászólások. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy Hankó Balázs ügyében büntetőeljárás zajlik, a bűnösség kérdésében pedig még nem született jogerős ítélet.

Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet. Kicsit felcserélted a sorrendet”

– fogalmazott az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló hasonló problémát vetett fel: „Még tárgyalás sem volt, csak kihallgatás, de Ön már közli az ítéletet!”

Mások arra kérdeztek rá, milyen alapon kellene valakinek egy családtagja miatt távoznia a saját pozíciójából.

Így ilyen alapon az országban élők 50 százaléka lemondhatna a munkahelyén!”

– írta az egyik hozzászóló, aki szerint előbb bizonyítékokra lenne szükség, és csak utána lehetne személyi következményekről beszélni.

Egy hosszabb kommentben már a kollektív bűnösség elvét vetették Juhász szemére. A hozzászóló szerint veszélyes gondolatmenet, ha valakit „családtagok alapján” ítélnek meg, és úgy vélte, éppen az ilyen politikai támadások rombolják a közbizalmat.

Záporoztak a kommentek a Hankó Zoltán lemondását követelő poszt alá (Fotó: Mediaworks)

Magyar Pétertől a „kólásdobozig” – saját logikáját fordították Juhász ellen

A kommentelők egy része nem állt meg az elvi kritikánál, hanem azt kezdte sorolni, kikre lehetne még alkalmazni ugyanezt a logikát. Magyar Péter neve különösen sokszor került elő: többen azt kérdezték, hogy ha a családtagok ügyei miatt másoknak le kell mondaniuk, akkor Juhász miért nem alkalmazza ugyanezt az elvet saját politikai közösségén belül.