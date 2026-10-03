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Szívszorító búcsú: együtt temetik el a mendei tragédiában elhunyt édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat

Hankó Zoltán

A tiszás képviselő Hankó Balázs apját szólította fel lemondásra – csúnya pofonba szaladt bele

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Komoly felháborodást váltott ki Juhász Áron bejegyzése, amelyben Hankó Balázs letartóztatása után a volt miniszter édesapját szólította fel lemondásra. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A tiszás politikus szerint fiának ügye már a kamara tekintélyére is rányomja a bélyegét. A kommentelők azonban nem így látják, a hozzászólók közül sokan éppen azt kérték számon Juhászon, amit saját posztjában is elismert: egy ember nem tehető felelőssé a családtagja tetteiért.
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Juhász Áron tiszás országgyűlési képviselő Hankó Balázs letartóztatását követően szólította fel lemondásra a volt miniszter édesapját, Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét. A politikus bejegyzésében maga is leszögezte: 

Hankó Zoltán
Hankó Zoltán lemondását követelte a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöki tisztségéről a tiszás
Fotó: Facebook

„Természetesen senki sem tehető felelőssé a családtagjai tetteiért”, ezt követően azonban azzal érvelt, hogy a Hankó név szerinte összefonódott „a politikai korrupció és a bűn gyanújával”, ami már a kamara megítélésére is hatással lehet.

A bejegyzés alatt gyorsan elszabadultak az indulatok. A hozzászólók jelentős része nemcsak Hankó Zoltán felszólítását tartotta elfogadhatatlannak, hanem Juhász érvelésének belső ellentmondását is számon kérte: ha valóban senki nem felelős a hozzátartozója tetteiért, akkor miért éppen a családi kapcsolat miatt kellene távoznia egy másik tisztségből?

„Már tudtuk, hogy ő lesz a következő” – megszólalt Hankó Balázs felesége, megrendítő részleteket árult el

„Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet” – kiakadtak a kommentelők

A bejegyzés alatt sorra jelentek meg a Juhász érvelését bíráló hozzászólások. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy Hankó Balázs ügyében büntetőeljárás zajlik, a bűnösség kérdésében pedig még nem született jogerős ítélet.

Nyomozás, bizonyítás, tárgyalás, ítélet. Kicsit felcserélted a sorrendet” 

– fogalmazott az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló hasonló problémát vetett fel: „Még tárgyalás sem volt, csak kihallgatás, de Ön már közli az ítéletet!”

Mások arra kérdeztek rá, milyen alapon kellene valakinek egy családtagja miatt távoznia a saját pozíciójából.

Így ilyen alapon az országban élők 50 százaléka lemondhatna a munkahelyén!” 

– írta az egyik hozzászóló, aki szerint előbb bizonyítékokra lenne szükség, és csak utána lehetne személyi következményekről beszélni.

Egy hosszabb kommentben már a kollektív bűnösség elvét vetették Juhász szemére. A hozzászóló szerint veszélyes gondolatmenet, ha valakit „családtagok alapján” ítélnek meg, és úgy vélte, éppen az ilyen politikai támadások rombolják a közbizalmat.

Záporoztak a kommentek a Hankó Zoltán lemondását követelő poszt alá (Fotó: Mediaworks)
Záporoztak a kommentek a Hankó Zoltán lemondását követelő poszt alá (Fotó: Mediaworks)

Magyar Pétertől a „kólásdobozig” – saját logikáját fordították Juhász ellen

A kommentelők egy része nem állt meg az elvi kritikánál, hanem azt kezdte sorolni, kikre lehetne még alkalmazni ugyanezt a logikát. Magyar Péter neve különösen sokszor került elő: többen azt kérdezték, hogy ha a családtagok ügyei miatt másoknak le kell mondaniuk, akkor Juhász miért nem alkalmazza ugyanezt az elvet saját politikai közösségén belül.

A bejegyzés alatt többek között ilyen reakciók jelentek meg:

  • „Magyar Pétert is szólítsd már fel, mivel nemrég egy közeli hozzátartozója még miniszter volt és ott is felmerültek dolgok...”
  • „Mikor fogtok már kormányozni ilyen pitiáner posztok helyett?”
  • „Tisztelt képviselő úr! Nem gondolja, hogy egy kicsit túltolta?! Gratulálok ehhez a fajta »szeretetország« gondolkodásmódjához.”
  • „Magyar Péter mondjon le a nevéről is, mert beszennyezi a magyarságot!”
  • „»dr.« ezért kár volt egyetemre járni, hogy kólásdobozként funkcionáljon.”
  • „Egy hibbant tiszás kólásdoboz. Az ügyészségi gyanú sem tartalmazza a korrupciót.”
  • „Te kólásdoboz.”
  • „Ez már tényleg nem normális dolog.”

Egy másik, szintén több száz reakciót begyűjtő komment szerint: „Magyar Péter mondjon le a nevéről is”, míg a „dr. ezért kár volt egyetemre járni” kezdetű hozzászólás ugyancsak több száz kedvelést kapott.

Nem először került elő Hankó Zoltán lemondása

Hankó Zoltán távozásának kérdése nem most merült fel először. A Népszava szerint májusban vita alakult ki a Magyar Gyógyszerészi Kamarán belül az elnök helyzetéről. Hankó akkor közölte, hogy nem kíván lemondani, az ellene irányuló támadásokat pedig politikai természetűnek nevezte.

A mostani helyzet annyiban más, hogy Juhász Áron már kifejezetten Hankó Balázs büntetőügyére és a családi névre hivatkozva követeli Hankó Zoltán távozását. 

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