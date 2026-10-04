„Elpukkant egy újabb lufi” – Exkluzív fotók jelentek meg Hatvanpusztáról

Az elmúlt évek egyik legvitatottabb helyszínévé vált Hatvanpuszta, József nádor egykori mintagazdasága, amelyet Orbán Győző, a volt miniszterelnök édesapja újított fel. A most nyilvánosságra került képek – részben a tulajdonos saját felvételei – teljesen más képet mutatnak, mint amit a politikai vitákban eddig láthattunk: a felújítás előtti leromlott állapotokat és a mai, működő gazdaság hétköznapjait.
Így nézett ki egykor és így fest ma Hatvanpuszta
Taraczky Dániel felidézte: a tervezés 2009-ben kezdődött, amikor Hatvanpusztán szinte romos állapotok fogadták. Az egykori, 13 hektáros gazdaság épületeit a szocializmus idején jelentősen átalakították, több helyen nem megfelelő anyagokat használtak, a tetők és falak pedig erősen leromlottak. A cél egyértelmű volt: a terület ismét működő gazdaság legyen, amely zöldséggel és gyümölccsel akár száz embert is elláthat, emellett családi és lakhatási funkciókat is biztosít.
Az építész elmondása szerint az egyik egykori juhakolból feldolgozóüzemet alakítottak ki. Itt kapott helyet többek között a hűtőkamra, a gyümölcstároló és a lekvárfőző berendezés.
A médiában gyakran atombunkerként emlegetett helyiségről határozottan leszögezte: valójában hűtőkamra.
A vendégházat szintén a nagy család igényei miatt hozták létre. Taraczky szerint Hatvanpuszta már egy-két éve elkészült. Hangsúlyozta: a felújítás nélkül az egykori épületek mára valószínűleg teljesen elpusztultak volna. Úgy véli, az építészek munkája idővel háttérbe szorul, az elkészült épületek azonban generációkon keresztül megmaradnak.
A városi legendák és a valóság Hatvanpuszta kapcsán
Az interjúban szóba kerültek a Hatvanpuszta körül évek alatt kialakult legendák is. Az építész szerint az atombunkerről, a titkos helyiségekről és a föld alatti létesítményekről szóló történetek nem felelnek meg a valóságnak. Úgy fogalmazott:
Hatvanpuszta valóban nagy terület és jelentős épületegyüttes, de ettől még nem válik automatikusan luxuslétesítménnyé.
Arra a kérdésre, hogy építészként mire a legbüszkébb, illetve mit bánt meg, Taraczky így válaszolt:
Én annak nagyon örülök, hogy az egészet egyben tudtam tartani. És ha valaki ránéz akár Hadházy úr légi felvételére, azt látja, hogy Hatvanpusztán rendezett környezet van, rendezett épületekkel, kerttel, szóval az egész egy jól kinéző, komoly gazdaság lett. Belül csak a terek építészeti kialakítását határoztam meg, kíváncsi vagyok, milyen lesz majd berendezve.
A Budai Vár és a Karmelita is szóba került
Taraczky Dániel a beszélgetés végén a Budai Vár rekonstrukciójáról és a Karmelita kolostorról is beszélt. Szerinte a történelmi épületek helyreállítása a kulturális örökség megőrzésének része, és fontosnak tartja, hogy az épített környezet hosszabb távon is megmaradjon. Az építész már korábban is azt mondta:
Szeretném, ha egyszer megnyílna a közönség előtt Hatvanpuszta, mert akkor kiderülne, hogy éppen úgy, mint a Karmelita esetében, szó sincs értelmetlen luxusról.
Az építész megerősítette: a projekt teljes egészében Orbán Győzőé. A tulajdonos azért hozta létre a majorságot, hogy a család számára egy önellátó gazdaságot biztosítson. A most közölt fotók és a részletes interjú után Orbán Viktor szerint „elpukkant egy újabb lufi”: a valóság jóval távolabb áll attól a képtől, amelyet évekig festettek a birtokról.