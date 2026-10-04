„Elpukkant egy újabb lufi” – Exkluzív fotók jelentek meg Hatvanpusztáról

Az elmúlt évek egyik legvitatottabb helyszínévé vált Hatvanpuszta, József nádor egykori mintagazdasága, amelyet Orbán Győző, a volt miniszterelnök édesapja újított fel. A most nyilvánosságra került képek – részben a tulajdonos saját felvételei – teljesen más képet mutatnak, mint amit a politikai vitákban eddig láthattunk: a felújítás előtti leromlott állapotokat és a mai, működő gazdaság hétköznapjait.

Hatvanpuszta – exkluzív fotókon látható a sokat emlegetett birtok (Fotó: Orbán Győző)

Így nézett ki egykor és így fest ma Hatvanpuszta

Taraczky Dániel felidézte: a tervezés 2009-ben kezdődött, amikor Hatvanpusztán szinte romos állapotok fogadták. Az egykori, 13 hektáros gazdaság épületeit a szocializmus idején jelentősen átalakították, több helyen nem megfelelő anyagokat használtak, a tetők és falak pedig erősen leromlottak. A cél egyértelmű volt: a terület ismét működő gazdaság legyen, amely zöldséggel és gyümölccsel akár száz embert is elláthat, emellett családi és lakhatási funkciókat is biztosít.

Az építész elmondása szerint az egyik egykori juhakolból feldolgozóüzemet alakítottak ki. Itt kapott helyet többek között a hűtőkamra, a gyümölcstároló és a lekvárfőző berendezés.

A médiában gyakran atombunkerként emlegetett helyiségről határozottan leszögezte: valójában hűtőkamra.

A vendégházat szintén a nagy család igényei miatt hozták létre. Taraczky szerint Hatvanpuszta már egy-két éve elkészült. Hangsúlyozta: a felújítás nélkül az egykori épületek mára valószínűleg teljesen elpusztultak volna. Úgy véli, az építészek munkája idővel háttérbe szorul, az elkészült épületek azonban generációkon keresztül megmaradnak.

Az uradalmi istálló a felújítás előtt (Fotó: Orbán Győző)

A városi legendák és a valóság Hatvanpuszta kapcsán

Az interjúban szóba kerültek a Hatvanpuszta körül évek alatt kialakult legendák is. Az építész szerint az atombunkerről, a titkos helyiségekről és a föld alatti létesítményekről szóló történetek nem felelnek meg a valóságnak. Úgy fogalmazott: