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havasi bertalan

Nem kapta meg illetményét Havasi Bertalan, 60 nappal meghosszabbították az eljárást

1 órája
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Tovább húzódik Havasi Bertalan és a Miniszterelnökség vitája, a Közszolgálati Döntőbizottság újabb 60 napot adott az ügy elbírálására.
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havasi bertalanminiszterelnöki kabinetirodapénzMagyar Péter

Hatvan nappal meghosszabbította a Közszolgálati Döntőbizottság az eljárási határidőt Havasi Bertalan közszolgálati panasza ügyében, amelyet az Orbán-kormány volt helyettes államtitkára, a Fidesz sajtófőnöke a Miniszterelnökséggel szembeni illetményigényével kapcsolatban nyújtott be.

Havasi Bertalan
Havasi Bertalan késedelmi kamatot és perköltséget is emleget a fizetési vitában
Fotó: MEDIAWORKS

Havasi Bertalan késedelmi kamatot is követelhet a Miniszterelnökségtől?

A politikus, aki a döntőbizottság keddi határozatát eljuttatta az MTI-hez, a döntést úgy kommentálta: 

Nehéz lehet eldönteni, hogy a törvény szerint járó, bérszámfejtett illetményemet át kell utalnia a számlámra a Miniszterelnökségnek.

„Túl jól áll a költségvetés a jelek szerint: bőven van pénze Magyar Péternek késedelmi kamatra és perköltségekre” – tette hozzá.

Havasi Bertalant 2026. május 16-án mentették fel azonnali hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, miután Magyar Péter miniszterelnökkel nyilvánosan szóváltásba keveredett a Karmelita kolostor tetőteraszán.

A Miniszterelnökség azután október 1-jei hatállyal érdemtelenség jogcímén megszüntette kormányzati szolgálati jogviszonyát is. Ezt azzal indokolták: érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy súlyosan rombolja az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat. A levélben arról tájékoztatták, hogy felmentési időre és végkielégítésre nem jogosult.

 

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