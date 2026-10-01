Havasi Bertalant ismét kirúgta Magyar Péter, de még tartozik az illetményével

„Magyar Péter ma még egyszer kirúgott. A biztonság kedvéért. Gyenge trükk, szánalmas próbálkozás. Ezzel nem kerüli el sem a büntetőjogi eljárást, sem azt, hogy a június óta törvénytelenül visszatartott illetményemet az utolsó fillérig kifizesse. Lassan háromhavi esedékes, és jön még sorra a többi. A közigazgatási eljárás folyamatban van” – tájékoztatta az Origót Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: konzultál ügyvédjével, Répássy Róberttel a soron következő jogi lépésekről.

Havasi Bertalan

Mint az Origo megírta, felmentési ideje alatt az első két hónapban folyósították a neki járó pénzt Havasi Bertalannak, később azonban nem kapta meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összegét. A kormány az illetmény jogalapját és összegét sem vitatta.

A kormányfő májusban azonnali hatállyal mentette fel Havasi Bertalant, miután összetalálkoztak és összeszólalkoztak a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán egy nyilvános épületbejárás alkalmával. A Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára nem mondott le a neki járó illetményről, és közigazgatási eljárást indított.