— Megértjük, hogy hiányzunk Magyar Péternek, de abban biztos lehet, hogy nekünk ő egyáltalán nem fog – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében Havasi Bertalan.

Havasi Bertalan: Előre sajnáljuk az ünnepi parlamenti ülés résztvevőit A képen: az országgyűlés ülése Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fidesz sajtófőnöke hozzátette: előre sajnálják az ünnepi parlamenti ülés résztvevőit, akik „Magyar Péter hadoválásával szembesülnek majd” a forradalom 70. évfordulóján.

Micsoda szégyen!

– fogalmazott.

Havasi Bertalan szerint a kormányfő „ugyanúgy összevissza fog beszélni”, ahogyan összevissza beszélt például Emmanuel Macron francia elnök meghívásáról is, „aki legalább ettől megkímélte magát”.

Közölte: a Fidesz mindenkit szeretettel vár „méltó '56-os ünnepi megemlékezésére” pénteken kora délután a Bem térre.

A Mi Hazánk sem vesz részt az ünnepi ülésen

Korábban Toroczkay László X-oldalán közölte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom frakciója nem vesz részt az október 23-i parlamenti díszülésen.

Toroczkai László a távolmaradást egyfelől azzal indokolta, hogy „a Tisza Párt által, az egypártrendszert idéző módon köztársasági elnökké választott Baka András strasbourgi bíróként egy olyan bírósági döntést támogatott, amely egy 1956-ban forradalmárokra lövető katonatisztnek kedvezett”. A frakcióvezető hozzátette: másrészt Magyar Péter miniszterelnök számos olyan európai vezetőt hívott meg, akik valójában „Európa sírásói”.

„A díszülésen beszédet is mondó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig az a vezető, aki az Európai Uniót a szuverén európai nemzetek szövetsége helyett egy birodalommá alakítja át” – fogalmazott Toroczkai László, akit az MTI idézett.

Magyar Péter Facebook-oldalán azt írta: a világ minden részéről érkeznek az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésére, eközben a magyar ellenzék egyetlen képviselője sem vesz részt a megemlékezésen. „Szégyen és gyalázat. Méltatlanok mindenféle tisztség betöltésére” – fogalmazott.