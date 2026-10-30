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havasi bertalan

Havasi Bertalan: Miért nem hozza nyilvánosságra saját kormányüléseinek jegyzőkönyveit a Tisza?

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A nemzeti kormány vállalja korábbi döntéseit, miközben a jelenlegi kabinetnek a saját döntései hátterét is meg kellene mutatnia a közvéleménynek. Havasi Bertalan közleményében a korábbi kormányzati eredményeket idézte fel, és számonkérte a Tisza-kormányon az átláthatóság következetes alkalmazását.
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havasi bertalanjegyzőkönyvTisza-kormány

„A nemzeti kormány minden döntése szabályszerű és célszerű volt” – jelentette ki Havasi Bertalan a korábbi kormányülések jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Közleményében hangsúlyozta: vállalják a döntéseiket, és büszkék rájuk, mert azok Magyarország fejlődését alapozták meg. Egyúttal azt kifogásolta, hogy a Tisza-kormány a saját működésénél már nem tartja fontosnak ugyanezt a nyilvánosságot. 

Havasi Bertalan számonkérte a Tisza-kormányon, miért nem hozza nyilvánosságra saját kormányüléseinek jegyzőkönyveit (Fotó: Mediaworks)
Havasi Bertalan számonkérte a Tisza-kormányon, miért nem hozza nyilvánosságra saját kormányüléseinek jegyzőkönyveit (Fotó: Mediaworks)

Havasi Bertalan: A döntéseink a magyar családokat szolgálták

Havasi a nemzeti kormány eredményei között a középosztály megerősítését, a munkanélküliség felszámolását és egymillió új munkahely létrehozását emelte ki.

Döntéseink a magyar családokat és a nemzet fejlődését szolgálták”

 – fogalmazott.

Külön kitért 2011-re, amelyet Magyarország új fejlődési pályára állításában kiemelkedő évnek nevezett. Felidézte: ekkor született kormánydöntés a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, a Városliget, a Várbazár és a budai Várnegyed rekonstrukciójáról. A győri Audi gyár számára pedig jelentős munkahelyteremtő támogatásról döntöttek.

A saját döntéseik hátterét miért nem mutatják meg?

Havasi a korábbi intézkedések felidézése után a jelenlegi kabinethez fordult:

Milyen kár, hogy ha már a Tisza-kormány új divatot teremtve nyilvánosságra hozza elődje kormányülés-jegyzőkönyveit, ugyanezt önmagára nézve nem tartja fontosnak; saját döntései hátterét nem hajlandó megismertetni a közvéleménnyel.”

A felvetésnek konkrét előzménye van. Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a Miniszterelnökség elutasította a jelenlegi kormány üléseinek dokumentumaira vonatkozó közérdekű adatigénylést. A tárca a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as törvényre hivatkozott, amely szerint a kormány ülései a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában nem nyilvánosak. Eközben a korábbi kabinetek dokumentumait sorra közzéteszik.

A jegyzőkönyvek nyilvánossága már szeptemberben is politikai vitát váltott ki, amikor a Tisza-kormány a 2006 őszi kormányülések iratait hozta nyilvánosságra. Havasi most azt az ellentmondást állította közleménye középpontjába, hogy a kabinet az elődei döntéseinek hátterét feltárja, a sajátjáról azonban nem biztosít hasonló tájékoztatást.

Vajon mit titkolnak?”

 – tette fel a kérdést.

 

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