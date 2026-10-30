Havasi Bertalan: Miért nem hozza nyilvánosságra saját kormányüléseinek jegyzőkönyveit a Tisza?

„A nemzeti kormány minden döntése szabályszerű és célszerű volt” – jelentette ki Havasi Bertalan a korábbi kormányülések jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Közleményében hangsúlyozta: vállalják a döntéseiket, és büszkék rájuk, mert azok Magyarország fejlődését alapozták meg. Egyúttal azt kifogásolta, hogy a Tisza-kormány a saját működésénél már nem tartja fontosnak ugyanezt a nyilvánosságot.

Havasi Bertalan számonkérte a Tisza-kormányon, miért nem hozza nyilvánosságra saját kormányüléseinek jegyzőkönyveit (Fotó: Mediaworks)

Havasi Bertalan: A döntéseink a magyar családokat szolgálták

Havasi a nemzeti kormány eredményei között a középosztály megerősítését, a munkanélküliség felszámolását és egymillió új munkahely létrehozását emelte ki.

Döntéseink a magyar családokat és a nemzet fejlődését szolgálták”

– fogalmazott.

Külön kitért 2011-re, amelyet Magyarország új fejlődési pályára állításában kiemelkedő évnek nevezett. Felidézte: ekkor született kormánydöntés a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, a Városliget, a Várbazár és a budai Várnegyed rekonstrukciójáról. A győri Audi gyár számára pedig jelentős munkahelyteremtő támogatásról döntöttek.

A saját döntéseik hátterét miért nem mutatják meg?

Havasi a korábbi intézkedések felidézése után a jelenlegi kabinethez fordult:

Milyen kár, hogy ha már a Tisza-kormány új divatot teremtve nyilvánosságra hozza elődje kormányülés-jegyzőkönyveit, ugyanezt önmagára nézve nem tartja fontosnak; saját döntései hátterét nem hajlandó megismertetni a közvéleménnyel.”

A felvetésnek konkrét előzménye van. Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a Miniszterelnökség elutasította a jelenlegi kormány üléseinek dokumentumaira vonatkozó közérdekű adatigénylést. A tárca a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as törvényre hivatkozott, amely szerint a kormány ülései a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában nem nyilvánosak. Eközben a korábbi kabinetek dokumentumait sorra közzéteszik.

A jegyzőkönyvek nyilvánossága már szeptemberben is politikai vitát váltott ki, amikor a Tisza-kormány a 2006 őszi kormányülések iratait hozta nyilvánosságra. Havasi most azt az ellentmondást állította közleménye középpontjába, hogy a kabinet az elődei döntéseinek hátterét feltárja, a sajátjáról azonban nem biztosít hasonló tájékoztatást.

Vajon mit titkolnak?”

– tette fel a kérdést.