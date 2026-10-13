Hegedűs Barbara az Origónak: „Személyes bosszú állhat Windisch László megtámadása mögött”

Egyre durvább hangnem jellemzi a parlamenti vitákat, és ebben Magyar Péter miniszterelnöknek is komoly felelőssége van – vélekedett az Origónak adott exkluzív interjújában Hegedűs Barbara. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a kormányfő sem a férfi, sem a női politikusokat nem kíméli, ugyanakkor úgy tapasztalja, hogy a női képviselőket különösen gyakran próbálja kizökkenteni felszólalásaik során. Mint fogalmazott, Magyar Péter rendszeresen közbekiabál, és olyan hangnemet használ, amellyel szerinte a valódi problémákról és a szakmai érvekről próbálja elterelni a figyelmet.

Hegedűs Barbara szerint az egyre durvuló közbeszéd nagyon rossz hatással van a fiatalokra (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nekünk az a feladatunk, hogy ilyen esetben is ott álljunk sziklaszilárdan, és arra koncentráljunk, hogy mi mit akarunk elmondani, és a magyar emberek érdekében mik azok a kérdések, amelyekre választ várunk tőle”

– hangsúlyozta Hegedűs Barbara.

Hegedűs Barbara: A fiatalok számára is rossz példát mutat a politikai közbeszéd

Radnai Márk kijelentését is értékelte, amelyben a TISZA politikusa levágandó borjakhoz hasonlította a fideszeseket.

Felháborítónak nevezte a hasonlatot, és képmutatással vádolta a Tisza politikusait, akik szerinte rendszeresen elhárítják maguktól a felelősséget a közbeszéd eldurvulásáért.

Úgy véli, az országban tapasztalható lincshangulat a Tisza Párt megjelenésével kezdődött, és ennek következményei már a legkisebb vidéki közösségekben is érzékelhetők. Különösen aggasztónak tartja, hogy a politikusok viselkedése milyen mintát közvetít a fiatalok számára:

Ha ők azt tapasztalják a parlament falain belül és a közösségi médiában, hogy egymás ócsárlása, a trógerezés a divat, akkor mit várhatunk tőlük? Nyilván ők is ezt fogják normálisnak elfogadni”

Szerinte Magyar Péternek és a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza Pártnak ebben különösen nagy a felelőssége, ám úgy látja, inkább visszaélnek a helyzetükkel.