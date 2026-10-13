Hegedűs Barbara az Origónak: „Személyes bosszú állhat Windisch László megtámadása mögött”

Egyre durvább hangnem jellemzi a parlamenti vitákat, és ebben Magyar Péter miniszterelnöknek is komoly felelőssége van – vélekedett az Origónak adott exkluzív interjújában Hegedűs Barbara. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a kormányfő sem a férfi, sem a női politikusokat nem kíméli, ugyanakkor úgy tapasztalja, hogy a női képviselőket különösen gyakran próbálja kizökkenteni felszólalásaik során. Mint fogalmazott, Magyar Péter rendszeresen közbekiabál, és olyan hangnemet használ, amellyel szerinte a valódi problémákról és a szakmai érvekről próbálja elterelni a figyelmet.
Nekünk az a feladatunk, hogy ilyen esetben is ott álljunk sziklaszilárdan, és arra koncentráljunk, hogy mi mit akarunk elmondani, és a magyar emberek érdekében mik azok a kérdések, amelyekre választ várunk tőle”
– hangsúlyozta Hegedűs Barbara.
Hegedűs Barbara: A fiatalok számára is rossz példát mutat a politikai közbeszéd
Radnai Márk kijelentését is értékelte, amelyben a TISZA politikusa levágandó borjakhoz hasonlította a fideszeseket.
Felháborítónak nevezte a hasonlatot, és képmutatással vádolta a Tisza politikusait, akik szerinte rendszeresen elhárítják maguktól a felelősséget a közbeszéd eldurvulásáért.
Úgy véli, az országban tapasztalható lincshangulat a Tisza Párt megjelenésével kezdődött, és ennek következményei már a legkisebb vidéki közösségekben is érzékelhetők. Különösen aggasztónak tartja, hogy a politikusok viselkedése milyen mintát közvetít a fiatalok számára:
Ha ők azt tapasztalják a parlament falain belül és a közösségi médiában, hogy egymás ócsárlása, a trógerezés a divat, akkor mit várhatunk tőlük? Nyilván ők is ezt fogják normálisnak elfogadni”
Szerinte Magyar Péternek és a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza Pártnak ebben különösen nagy a felelőssége, ám úgy látja, inkább visszaélnek a helyzetükkel.
Windisch László megtámadása mögött személyes okok húzódhatnak meg
Magyar Péter nemrég Windisch László távozását is követelte, és kijelentette, hogy az Állami Számvevőszék elnökének „mennie kell, és menni is fog”.
Hegedűs Barbara szerint a miniszterelnök fellépése mögött személyes indítékok húzódhatnak meg. Mint ismert, Windisch László Magyar Péter volt feleségének élettársa, ezért Hegedűs Barbara úgy véli, a miniszterelnök személyes bosszúból próbálhatja meg elmozdítani tisztségéből. Állítása szerint az Állami Számvevőszék működésével kapcsolatban nem tártak fel olyan törvénytelenséget vagy jogi aggályt, amely megalapozná a menesztés követelését.
Én nem tudok eltekinteni attól, hogy Magyar Péter néha a magyar közéletet egy ilyen szappanoperává alakítja”
– fogalmazott a képviselő, aki szerint most ennek a szappanoperának egy újabb epizódját láthatjuk.
A mikrovállalkozások és a vidékfejlesztés lehetnek a Tisza-kormányzás legnagyobb vesztesei
A beszélgetésben a katás vállalkozók helyzete is szóba került. Hegedűs Barbara szerint a Tisza nem tartotta be a választási ígéreteit, és az adóterhek növelésével éppen a magyar gazdaság egyik legsérülékenyebb rétegét hozza nehéz helyzetbe.
Mint rámutatott, a katásoknak a korábbi havi 50 ezer forint helyett 100 ezer forintos adóval kell számolniuk, ami az adóteher megduplázódását jelenti.
A képviselő szerint ez a döntés is azt bizonyítja, hogy a Tisza-kormánynak nem célja a kisvállalkozások támogatása. Úgy látja, a kormány a vállalkozók adóterheinek növelésével próbálja ellensúlyozni saját gazdaságpolitikai kudarcait.
Láthatjuk, hogy a gazdaság nagy nehézségekkel küzd, és stagnálás van, a Tisza-kormánynak pedig erre nincs válasza, csak az adóemelések”
– hangsúlyozta Hegedűs Barbara.
A vidékfejlesztés terén különösen aggasztóak a jelek
A Veszprém térségében tapasztalható változásokról szólva a képviselő úgy fogalmazott, hogy a kormányváltás óta a vidékfejlesztés területén különösen aggasztó folyamatok rajzolódnak ki.
Szerinte a Tisza-kormánynak sem átfogó vidékfejlesztési koncepciója, sem érdemi fejlesztéspolitikája nincs.
Hegedűs Barbara emlékeztetett arra, hogy a korábbi kormányzat több olyan programot működtetett, amelyek jelentős segítséget nyújtottak a vidéki településeknek. Ezek között említette:
- A Magyar Falu Programot, amely a kistelepülések fejlesztését támogatta.
- A Modern Városok Programot, amely a vidéki nagyvárosok fejlődését szolgálta.
- A Versenyképes Járások Programot, amely a térségi fejlesztések megvalósítását segítette.
Kifogásolta, hogy a tiszás képviselők továbbra is szívesen vesznek részt a korábban elindított beruházások átadásain, arról azonban nem beszélnek, hogy a jövőben folytatni kívánják-e ezeket a programokat.
A Szent István Programmal kapcsolatban is fenntartásokat fogalmazott meg. Szerinte annak csupán egy szűk része indul el pályázati formában, miközben a kormány inkább a települések irányításának átalakítására helyezi a hangsúlyt, nem pedig a tényleges fejlesztésekre. Hegedűs Barbara attól is tart, hogy a korábbi kormány döntései nyomán megkezdett útfejlesztéseket és épületfelújításokat is leállíthatják.
Az útfejlesztések terén, az épületfelújítások terén mind azt láthatjuk, hogy a Tisza-kormány csak rombolni tud”
– összegezte véleményét.