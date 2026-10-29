Hegedűs Zsolt: Nem is ígértünk azonnali 20-25 százalékos béremelést az egészségügyben

Mindenekelőtt szeretném leszögezni: nem ígértünk azonnali 20–25 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozóknak. Korábban arról beszéltem, hogy szakmai szempontból optimálisan legalább ilyen mértékű béremelésre lenne szükség. Ezt ma is így gondolom. De különbség van aközött, hogy egészségügyi szakemberként mit tartok indokoltnak, és aközött, hogy a kormány milyen konkrét vállalást tett és mit tud megcsinálni az eltitkolt, megörökölt költségvetési hiány mellett. A Hugonnai Vilma Egészségügyi Programban sem szerepelt 20–25 százalékos béremelési ígéret – írta a 444 cikkéhez kommentben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter – Fotó: Ladóczki Balázs

Hegedűs Zsolt korábban máshogy nyilatkozott

Érdemes felidézni, hogy az egészségügyi miniszter korábban azt nyilatkozta: a területen a humán erőforrás hiánya a legnagyobb probléma, sok magyar szakdolgozó ment el külföldre, ezért az ő béremelésükkel kell kezdeni a munkát. Ennek legalább 20-25 százaléknak kell lennie, hogy megérezzék – mondta Hegedűs Zsolt a Deutsche Welle videóriportjában. Hozzátette: „a legnagyobb probléma emellett még az őszinteség hiánya, hogy nem merjük beismerni, hogy tele van hibával az egészségügy. A harmadik a finanszírozás, évente 500 milliárd forinttal többet akarunk beletenni, hogy GDP-arányosan utolérjük az európai uniós átlagot. Szinte azt kell mondanom, hogy az első 500 milliárdot már pár nap alatt el lehet költeni.” Ennek alapját a most felszabadított uniós pénzek adják, ebből a szakminiszter szerint már év végéig megtörténhet a szakdolgozók béremelése – mondta még júliusban.