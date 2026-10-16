Három fontos egészségügyi dokumentumot tesz mindenki számára elérhetővé a kormány október végén, november elején: az előző kormány által megrendelt egészségügyi reformtanulmányt, valamint az egészségügyi országleltárt és Magyarország egészségügyi stratégiáját - jelentette be az egészségügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán. Hegedűs Zsolt posztjában azt írta, kétnapos stratégiai tanácskozást tartanak az Egészségügyi Minisztérium teljes vezetésével, az államtitkárságok és a miniszteri kabinet részvételével. A munkához csatlakoznak a háttérintézmények vezetői és a miniszteri biztosok is, akik beszámolnak az eddigi munkáról, az előttük álló feladatokról és a következő időszak terveiről.

Hegedűs Zsolt bejelentette: három fontos egészségügyi dokumentumot tesz közzé a kormány / Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Ezt írta Hegedűs Zsolt

A múltat feltárjuk. A jelent megmutatjuk. A jövőt közösen tervezzük

- fogalmazott.

Az említett három dokumentumról közölte: az egyik az előző kormány által több mint 300 millió forint közpénzből a Boston Consulting Grouptól (BCG) megrendelt egészségügyi reformtanulmány, amelyet tíz évre elzártak a nyilvánosság elől.

Ahogy a kampányban megígértük, nyilvánosságra hozzuk. Mert a közpénzből készült elemzéseknek a nyilvánosság előtt van a helyük

- tette hozzá a miniszter.

Tájékoztatása szerint a másik dokumentum az egészségügyi országleltár, amely részletesen bemutatja a magyar egészségügy tényleges állapotát: a kórházak, a szakrendelők, az alapellátás, a humánerőforrás, a várólisták, a finanszírozás és az infrastruktúra helyzetét.

A harmadik dokumentum Magyarország átfogó egészségügyi stratégiája, amely tartalmazza céljaikat, a szükséges változtatásokat, a fejlesztések ütemezését és a megvalósítás forrásait - ismertette.

Mindenki megismerheti a 2027-es költségvetés egészségügyi vállalásait, köztük a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program 500 milliárd forintos többletforrását, részleteit. Azt szeretnénk, hogy az egészségügyben dolgozók és a magyar emberek egyaránt pontosan lássák, milyen változásokra készülünk, és mit várhatnak a következő évektől

- írta Hegedűs Zsolt, azt hangsúlyozva: a magyar egészségügy megújításának alapja a valós helyzet ismerete, a világos stratégia és a nyilvános elszámoltathatóság.