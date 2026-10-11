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hegedűs zsolt

Hegedűs Zsolt büszkén jelentett be újdonságként egy, már az előző kormány alatt is létező intézkedést

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az egészségügyi miniszter új lehetőségként beszélt a patikai vérnyomásmérésről, a bejelentés azonban hamar kritikákat váltott ki. A forradalmi újításként bejelentett szolgáltatás már évekkel ezelőtt is elérhető volt a gyógyszertárakban, amit a kommentelők is szóvá tettek.
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hegedűs zsoltdeák dánielvérnyomásmérésgyógyszertár

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt az egészségügy megújításáról, és több intézkedést is ismertetett. Ezek között szerepelt, hogy a gyógyszertárakban is lehetőség nyílhat különböző szűrésekre, például vérnyomásmérésre. A 24.hu a bejelentésről szóló cikkében szintén új lehetőségként számolt be erről a szolgáltatásról. A közösségi oldalon megjelenő hozzászólásokból azonban kiderült, nem jelent könnyebbséget a szolgáltatás, ugyanis évekkel ezelőtt is elérhető volt már.

Hegedűs Zsolt egy régóta létező szolgáltatást jelentett be újdonságként (Fotó: Ladóczki Balázs)
Hegedűs Zsolt egy régóta létező szolgáltatást jelentett be újdonságként (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hegedűs Zsolt évek óta létező szolgáltatást jelentett be

A kommentelők saját tapasztalataikra hivatkozva írták, hogy 

több gyógyszertárban már évekkel ezelőtt is mértek vérnyomást. 

Egyikük olyan patikát említett, ahol tíz évvel ezelőtt is működött többféle mérésre alkalmas automata. A témával kapcsolatos hozzászólások közül néhány több száz kedvelést is kapott.

Régóta van a patikákban lehetőség vérnyomásmérésre, sőt más paraméterek mérésére is! Kicsit el van varázsolva a miniszter úr..

– írta egy hozzászóló.

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen alapvető szolgáltalás helyett sokkal égetőbb problémák orvoslására kellene fordítani a figyelmet:

A legkevesebb egy vérnyomásmérés! Ilyen ötlettel nem szabad lejáratni magukat!

Deák Dániel is arra hívta fel a figyelmet bejegyzésében, hogy a hozzászólóknak igazuk van: a patikai vérnyomásmérés nem új lehetőség. A szakértő utánajárt a kérdésnek, és a korábbi programok dokumentumai is alátámasztják, hogy a vérnyomásmérés már a korábbi kormány idején is megjelent a gyógyszertárakban. 

A Magyar Hypertonia Társaság 2017-es országos programjában a patikák is szerepeltek a tervezett mérési helyszínek között. A Magyar Gyógyszerészi Kamara pedig 2019-ben az ingyenes vérnyomásmérési lehetőség meghirdetésére kérte a programban részt vevő gyógyszertárakat. 

 

 

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