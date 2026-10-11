Hegedűs Zsolt büszkén jelentett be újdonságként egy, már az előző kormány alatt is létező intézkedést

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián beszélt az egészségügy megújításáról, és több intézkedést is ismertetett. Ezek között szerepelt, hogy a gyógyszertárakban is lehetőség nyílhat különböző szűrésekre, például vérnyomásmérésre. A 24.hu a bejelentésről szóló cikkében szintén új lehetőségként számolt be erről a szolgáltatásról. A közösségi oldalon megjelenő hozzászólásokból azonban kiderült, nem jelent könnyebbséget a szolgáltatás, ugyanis évekkel ezelőtt is elérhető volt már.

Hegedűs Zsolt egy régóta létező szolgáltatást jelentett be újdonságként (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hegedűs Zsolt évek óta létező szolgáltatást jelentett be

A kommentelők saját tapasztalataikra hivatkozva írták, hogy

több gyógyszertárban már évekkel ezelőtt is mértek vérnyomást.

Egyikük olyan patikát említett, ahol tíz évvel ezelőtt is működött többféle mérésre alkalmas automata. A témával kapcsolatos hozzászólások közül néhány több száz kedvelést is kapott.

Régóta van a patikákban lehetőség vérnyomásmérésre, sőt más paraméterek mérésére is! Kicsit el van varázsolva a miniszter úr..

– írta egy hozzászóló.

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy egy ilyen alapvető szolgáltalás helyett sokkal égetőbb problémák orvoslására kellene fordítani a figyelmet:

A legkevesebb egy vérnyomásmérés! Ilyen ötlettel nem szabad lejáratni magukat!

Deák Dániel is arra hívta fel a figyelmet bejegyzésében, hogy a hozzászólóknak igazuk van: a patikai vérnyomásmérés nem új lehetőség. A szakértő utánajárt a kérdésnek, és a korábbi programok dokumentumai is alátámasztják, hogy a vérnyomásmérés már a korábbi kormány idején is megjelent a gyógyszertárakban.