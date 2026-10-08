Még a Helsinki Bizottság is kritizálta a bilincset és a vezetőszárat, megszólalt Hankó Balázs ügyvédje

A Magyar Helsinki Bizottság az elmúlt időszak nagy nyilvánosságot kapott büntetőeljárásai kapcsán figyelmeztetett: a hatóságoknak a felelősségre vonás során is maradéktalanul be kell tartaniuk a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik elegendő információval az egyes konkrét ügyek megítéléséhez, ugyanakkor több olyan problémára is felhívta a figyelmet, amelyek Hankó Balázs esetében is felmerültek.
A Helsinki Bizottság szerint a gyanú önmagában nem elég a letartóztatáshoz
A Helsinki Bizottság leszögezte: önmagában attól még nem válik jogszerűvé valakinek a letartóztatása, hogy fennáll vele szemben a bűncselekmény megalapozott gyanúja. A hatóságoknak külön vizsgálniuk kell az úgynevezett különös okokat is. Ezek közé tartozik:
- a szökés vagy elrejtőzés veszélye;
- annak kockázata, hogy a terhelt megnehezíti vagy meghiúsítja a bizonyítást;
- valamint a bűnismétlés veszélye.
A jogvédők szerint a szökésveszélyt mérsékelheti például, ha az érintett sejthette, hogy előbb-utóbb meggyanúsítják, mégsem szökött el, és idézésre megjelent a hatóság előtt.
A bizonyítás veszélyeztetésének megítélésénél jelentősége lehet annak, hogy hozzáfér-e még a lehetséges bizonyítékokhoz, míg a bűnismétlés kockázatát csökkentheti, ha már nincs abban a pozícióban, amelyben a gyanú szerint a bűncselekményt elkövette.
A Helsinki ugyanakkor külön hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek alapján meg lehetne ítélni, hogyan mérlegeltek a hatóságok a mostani ügyekben.
Vagyis a szervezet nem állítja, hogy Hankó Balázs letartóztatása jogellenes lett volna, hanem azokat a jogállami korlátokat sorolja fel, amelyeket minden ilyen döntésnél figyelembe kell venni.
A bilincs és a vezetőszár sem alkalmazható automatikusan
A Helsinki Bizottság ennél is határozottabban fogalmazott a bilincseléssel kapcsolatban. F
elhívták a figyelmet arra, hogy még az előállítás sem jelenti automatikusan azt, hogy az érintettet meg kell bilincselni.
A bilincs alkalmazását olyan konkrét körülmények indokolhatják, mint például a támadás vagy a szökés veszélye.
Ha ilyen veszély nem áll fenn, a szervezet szerint a bilincselés nem pusztán szükségtelen lehet, hanem jogsértő is.
Különösen érzékenynek tartják azt az esetet, amikor valakit bilincsben és vezetőszáron, kamerák előtt vezetnek bíróság elé. A Helsinki szerint a megfelelő indok nélkül alkalmazott kényszerítő eszköz súlyosan sértheti az emberi méltóságot, és az ártatlanság vélelmével kapcsolatban is problémát vethet fel.
A jogvédő szervezet külön kitért a fogvatartottak családjaira is.
Mint írták, a fogvatartottaknak joguk van kapcsolatot tartani szeretteikkel, miközben a családtagok nem követtek el semmit, ezért az ő jogaikat csak a büntetőeljárás vagy a büntetés-végrehajtás legitim érdekei által indokolt mértékben lehet korlátozni.
A szervezet arra is emlékeztetett, hogy ez nem új vita: Geréb Ágnes ügyében már 2010-ben kifogásolták a hasonló bánásmódot, a Hankó-ügy kapcsán pedig Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a bilincselés jelenlegi gyakorlata régóta fennálló rossz beidegződés.
Hankó Balázs ügyvédje szerint sem volt szükség a bilincsre
Lapunk megkereste Tóth M. Tibort, Hankó Balázs ügyvédjét is, aki a Helsinki Bizottság állásfoglalására reagálva úgy fogalmazott: szerinte sem kellett volna sem bilincset, sem vezetőszárat alkalmazni a volt miniszterrel szemben.
A Helsinki Bizottság végkövetkeztetése szerint a jogsértőnek bizonyuló kényszerítőeszköz-használat végső soron magának a felelősségre vonásnak a hitelességét is ronthatja. A szervezet ezért azt hangsúlyozza, hogy a közpénzügyi visszaélések feltárása mellett is maradéktalanul tiszteletben kell tartani a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket.