Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
magyar helsinki bizottság

Még a Helsinki Bizottság is kritizálta a bilincset és a vezetőszárat, megszólalt Hankó Balázs ügyvédje

16 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Magyar Helsinki Bizottság szerint a bűncselekmény gyanúja önmagában nem elegendő a letartóztatáshoz, az indokolatlan bilincs és vezetőszár pedig jogsértő lehet. A jogvédő szervezet állásfoglalása több olyan körülményre is kitér, amely Hankó Balázs letartóztatásánál is felmerült. A Helsinki Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban lapunk megkérdezte Hankó Balázs ügyvédjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar helsinki bizottságbüntetésvégrehajtásjogvédő szervezetVezetőszárhelsinki bizottságHankó Balázsletartóztatásbilincsfogvatartott

A Magyar Helsinki Bizottság az elmúlt időszak nagy nyilvánosságot kapott büntetőeljárásai kapcsán figyelmeztetett: a hatóságoknak a felelősségre vonás során is maradéktalanul be kell tartaniuk a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik elegendő információval az egyes konkrét ügyek megítéléséhez, ugyanakkor több olyan problémára is felhívta a figyelmet, amelyek Hankó Balázs esetében is felmerültek.

Helsinki Bizottság
Még a Helsinki Bizottság is aggályokat fogalmazott meg a Hankó Balázsnál alkalmazott bilincs és vezetőszár miatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Helsinki Bizottság szerint a gyanú önmagában nem elég a letartóztatáshoz

A Helsinki Bizottság leszögezte: önmagában attól még nem válik jogszerűvé valakinek a letartóztatása, hogy fennáll vele szemben a bűncselekmény megalapozott gyanúja. A hatóságoknak külön vizsgálniuk kell az úgynevezett különös okokat is. Ezek közé tartozik:

  • a szökés vagy elrejtőzés veszélye;
  • annak kockázata, hogy a terhelt megnehezíti vagy meghiúsítja a bizonyítást;
  • valamint a bűnismétlés veszélye.

A jogvédők szerint a szökésveszélyt mérsékelheti például, ha az érintett sejthette, hogy előbb-utóbb meggyanúsítják, mégsem szökött el, és idézésre megjelent a hatóság előtt. 

A bizonyítás veszélyeztetésének megítélésénél jelentősége lehet annak, hogy hozzáfér-e még a lehetséges bizonyítékokhoz, míg a bűnismétlés kockázatát csökkentheti, ha már nincs abban a pozícióban, amelyben a gyanú szerint a bűncselekményt elkövette.

A Helsinki ugyanakkor külön hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek alapján meg lehetne ítélni, hogyan mérlegeltek a hatóságok a mostani ügyekben. 

Vagyis a szervezet nem állítja, hogy Hankó Balázs letartóztatása jogellenes lett volna, hanem azokat a jogállami korlátokat sorolja fel, amelyeket minden ilyen döntésnél figyelembe kell venni.

Közzétette a kormány Hankó Balázs támogatási döntéseit

A bilincs és a vezetőszár sem alkalmazható automatikusan

A Helsinki Bizottság ennél is határozottabban fogalmazott a bilincseléssel kapcsolatban. F

elhívták a figyelmet arra, hogy még az előállítás sem jelenti automatikusan azt, hogy az érintettet meg kell bilincselni.

A bilincs alkalmazását olyan konkrét körülmények indokolhatják, mint például a támadás vagy a szökés veszélye. 

Ha ilyen veszély nem áll fenn, a szervezet szerint a bilincselés nem pusztán szükségtelen lehet, hanem jogsértő is.

Különösen érzékenynek tartják azt az esetet, amikor valakit bilincsben és vezetőszáron, kamerák előtt vezetnek bíróság elé. A Helsinki szerint a megfelelő indok nélkül alkalmazott kényszerítő eszköz súlyosan sértheti az emberi méltóságot, és az ártatlanság vélelmével kapcsolatban is problémát vethet fel.

A jogvédő szervezet külön kitért a fogvatartottak családjaira is. 

Mint írták, a fogvatartottaknak joguk van kapcsolatot tartani szeretteikkel, miközben a családtagok nem követtek el semmit, ezért az ő jogaikat csak a büntetőeljárás vagy a büntetés-végrehajtás legitim érdekei által indokolt mértékben lehet korlátozni.

A szervezet arra is emlékeztetett, hogy ez nem új vita: Geréb Ágnes ügyében már 2010-ben kifogásolták a hasonló bánásmódot, a Hankó-ügy kapcsán pedig Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a bilincselés jelenlegi gyakorlata régóta fennálló rossz beidegződés.

Helsinki Bizottság
Helsinki Bizottság leszögezte: maradéktalanul tiszteletben kell tartani a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs ügyvédje szerint sem volt szükség a bilincsre

Lapunk megkereste Tóth M. Tibort, Hankó Balázs ügyvédjét is, aki a Helsinki Bizottság állásfoglalására reagálva úgy fogalmazott: szerinte sem kellett volna sem bilincset, sem vezetőszárat alkalmazni a volt miniszterrel szemben.

A Helsinki Bizottság végkövetkeztetése szerint a jogsértőnek bizonyuló kényszerítőeszköz-használat végső soron magának a felelősségre vonásnak a hitelességét is ronthatja. A szervezet ezért azt hangsúlyozza, hogy a közpénzügyi visszaélések feltárása mellett is maradéktalanul tiszteletben kell tartani a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!