Még a Helsinki Bizottság is kritizálta a bilincset és a vezetőszárat, megszólalt Hankó Balázs ügyvédje

A Magyar Helsinki Bizottság az elmúlt időszak nagy nyilvánosságot kapott büntetőeljárásai kapcsán figyelmeztetett: a hatóságoknak a felelősségre vonás során is maradéktalanul be kell tartaniuk a hazai és nemzetközi alapjogi követelményeket. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik elegendő információval az egyes konkrét ügyek megítéléséhez, ugyanakkor több olyan problémára is felhívta a figyelmet, amelyek Hankó Balázs esetében is felmerültek.

Még a Helsinki Bizottság is aggályokat fogalmazott meg a Hankó Balázsnál alkalmazott bilincs és vezetőszár miatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Helsinki Bizottság szerint a gyanú önmagában nem elég a letartóztatáshoz

A Helsinki Bizottság leszögezte: önmagában attól még nem válik jogszerűvé valakinek a letartóztatása, hogy fennáll vele szemben a bűncselekmény megalapozott gyanúja. A hatóságoknak külön vizsgálniuk kell az úgynevezett különös okokat is. Ezek közé tartozik:

a szökés vagy elrejtőzés veszélye;

annak kockázata, hogy a terhelt megnehezíti vagy meghiúsítja a bizonyítást;

valamint a bűnismétlés veszélye.

A jogvédők szerint a szökésveszélyt mérsékelheti például, ha az érintett sejthette, hogy előbb-utóbb meggyanúsítják, mégsem szökött el, és idézésre megjelent a hatóság előtt.

A bizonyítás veszélyeztetésének megítélésénél jelentősége lehet annak, hogy hozzáfér-e még a lehetséges bizonyítékokhoz, míg a bűnismétlés kockázatát csökkentheti, ha már nincs abban a pozícióban, amelyben a gyanú szerint a bűncselekményt elkövette.

A Helsinki ugyanakkor külön hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek alapján meg lehetne ítélni, hogyan mérlegeltek a hatóságok a mostani ügyekben.