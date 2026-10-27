A Magyar Honvédségnek sokkal gyorsabban kell alkalmazkodnia az új fenyegetésekhez, a haderőfejlesztés következő lépései között pedig a mesterséges intelligencia alkalmazása és az innováció felgyorsítása is szerepel – jelentette ki a Honvéd Vezérkar főnöke kedden Budapesten.

Mesterséges intelligenciával gyorsítaná a haderőfejlesztést a honvédség. Illusztráció (Forrás: Honvédelem.hu)

Sándor Zsolt vezérezredes a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokságának parancsnokával, Pierre Vandier-vel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a jelenlegi fegyveres konfliktusok tapasztalatai alapján azt vizsgálták, miként lehet a katonai igényeknek megfelelő új technológiákat kipróbálni és beépíteni a honvédség működésébe. Ehhez a honvédség, az egyetemek és a hadiipar együttműködésének erősítése mellett a katonai vezetők képzését és az állomány felkészítését is fontosnak nevezte.

A külföldön bevált megoldásokat a magyar honvédség sajátosságaihoz kell igazítani

A sajtótájékoztató után újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a szövetséges hadseregek sikereiből és hibáiból egyaránt tanulni kell, a külföldön bevált megoldásokat azonban a magyar haderő sajátosságaihoz kell igazítani.

A fejlesztések felgyorsításáról szólva Sándor Zsolt úgy fogalmazott:

a 80 százalékos megoldás ma még mindig jobb, mint egy 100 százalékos megoldás öt év múlva.

Hangsúlyozta, a honvédségnek sokkal gyorsabban kell alkalmazkodnia az új fenyegetésekhez. Mint mondta, a magyar katonák készek az új technológiák elsajátítására, emellett folytatni kell a korszerű haditechnikai eszközök beszerzését és rendszerbe állítását.