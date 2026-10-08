Nem csak a palackvisszaváltást, az egész hulladékgazdálkodást felforgatná a Tisza-kormány

A magyar hulladékgazdálkodás átfogó átalakítását sürgeti Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A politikus a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendezvényén beszélt arról, hogy Magyarország jelentős lemaradásban van a körforgásos gazdaság megvalósításában. A Világgazdaság beszámolója szerint a miniszter úgy véli, nem elegendő csupán a Mohu működését vagy a hulladékgazdálkodási koncessziót felülvizsgálni, a teljes rendszert újra kell gondolni.

Nemcsak a Mohu működését, hanem a teljes magyar hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálná a Tisza-kormány (Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló)

A szelektív hulladékgyűjtést is átalakítaná a kormány

Gajdos László a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban tartott rendezvényen hangsúlyozta, hogy a magyar hulladékgazdálkodás problémái nem vezethetők vissza egyetlen szerződésre vagy intézményre.

Szerinte minden olyan területen változtatni kell, amely jelenleg nem működik megfelelő hatékonysággal.

A miniszter többek között az alábbi intézkedéseket tartja szükségesnek:

több hulladékudvar létrehozása,

a hulladékkezelés hatékonyságának javítása,

korszerűbb technológiák alkalmazása,

az újrahasznosított alapanyagok felhasználásának növelése,

a lakossági szelektív hulladékgyűjtés egyszerűsítése.

Gajdos László szerint a környezetvédelmi problémák jelentős része mérnöki feladat, amely megfelelő szakértelemmel és innovációval megoldható. A miniszter úgy véli, a korábbi időszak környezetvédelmi adósságát is fel kell számolni.