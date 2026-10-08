Nem csak a palackvisszaváltást, az egész hulladékgazdálkodást felforgatná a Tisza-kormány

A magyar hulladékgazdálkodás átfogó átalakítását sürgeti Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A politikus a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendezvényén beszélt arról, hogy Magyarország jelentős lemaradásban van a körforgásos gazdaság megvalósításában. A Világgazdaság beszámolója szerint a miniszter úgy véli, nem elegendő csupán a Mohu működését vagy a hulladékgazdálkodási koncessziót felülvizsgálni, a teljes rendszert újra kell gondolni.
A szelektív hulladékgyűjtést is átalakítaná a kormány
Gajdos László a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban tartott rendezvényen hangsúlyozta, hogy a magyar hulladékgazdálkodás problémái nem vezethetők vissza egyetlen szerződésre vagy intézményre.
Szerinte minden olyan területen változtatni kell, amely jelenleg nem működik megfelelő hatékonysággal.
A miniszter többek között az alábbi intézkedéseket tartja szükségesnek:
- több hulladékudvar létrehozása,
- a hulladékkezelés hatékonyságának javítása,
- korszerűbb technológiák alkalmazása,
- az újrahasznosított alapanyagok felhasználásának növelése,
- a lakossági szelektív hulladékgyűjtés egyszerűsítése.
Gajdos László szerint a környezetvédelmi problémák jelentős része mérnöki feladat, amely megfelelő szakértelemmel és innovációval megoldható. A miniszter úgy véli, a korábbi időszak környezetvédelmi adósságát is fel kell számolni.
A Mohu koncessziós rendszerének jövője is kérdésessé vált
A miniszter kijelentései azért is figyelemre méltók, mert a Mohu működésének felülvizsgálata már korábban napirendre került. Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a társaság tevékenységét, miután az első vizsgálatok alapján felmerült, hogy a vállalat nem vagy csak hiányosan teljesíti vállalt kötelezettségeit.
Mint lapunk már megírta, Gajdos László korábban Hadházy Ákossal egyeztetett a hulladékgazdálkodás helyzetéről. A találkozót követően Hadházy egy lehetséges rendszerszintű átállásról is beszélt.
A Mohu ugyanakkor maga is elismerte, hogy szükség lehet a jelenlegi működési modell újragondolására.
Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak
– közölte korábban a társaság.
A kormányzati felülvizsgálat jelentőségét az is növeli, hogy az uniós hulladékgazdálkodási előírások szigorodása miatt a következő évben további kihívásokkal szembesülhet Magyarország.
Gajdos László mostani nyilatkozata alapján tehát
nem csupán a Mohu működésében, hanem a teljes magyar hulladékgazdálkodási rendszerben változások jöhetnek.
Egyelőre azonban nem ismert, hogy a tervezett átalakítás pontosan milyen intézkedésekkel járna, és azok miként érintenék a lakossági hulladékgyűjtést.
Biznisz lett a palackvisszaváltás Budapesten
Elképzelhető, hogy valóban időszerű egy átalakítás a hulladékgyűjtés és visszaváltás területén, ugyanis Budapesten nyár óta rendszeresek a panaszok amiatt, hogy egyre többen jöttek rá: a palackok és flakonok visszaváltása jó pénzkeresési lehetőség, kevés energiabefektetéssel.
A rendszer minden egyes visszaváltott, egyutas palack után 50 forintot fizet vissza, így kellő mennyiség összegyűjtésével akár egyetlen nap alatt is számottevő összeghez lehet jutni. Budapesten elkezdtek megjelenni, akik
hatalmas zsákokkal és táskákkal járják az utcákat kukáról kukára, majd több száz palackkal megérkezve az automatákhoz akár több tízezer forinttal gazdagabban távoznak.
A bevétel reményében vidékről is tömegek jönnek nap mint nap a fővárosba gyűjteni, bizonyos területeken pedig szinte kialakultak a rendszeresen bejárt útvonalak. Budapesten jóval nagyobb mennyiségű palack fordul meg nap mint nap, különösen a belvárosi, turisták által sűrűn látogatott részeken, így a palackvadászok számára a főváros valóságos aranybányává vált.