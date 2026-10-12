Nagy változás a magyar kutatási hálózat élén – új elnököt választottak

A HUN-REN Irányító Testülete úgy határozott, hogy Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató október 21-i hatállyal, közös megegyezéssel befejezi vezetői tevékenységét. Gulyás Balázs ezzel egyidejűleg az Irányító Testületből is távozik – derül ki a HUN-REN oldalán megjelent tájékoztatóban.

Vezetőváltás történik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat élén. Gulyás Balázs és Jakab Roland távozik, október 22-től Stipsicz András irányítja a szervezetet. (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Stipsicz András lesz a HUN-REN új elnöke

A testület a kormányzat javaslatára Stipsicz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta meg új tagjává és a kutatási hálózat elnökévé.

A kinevezés egyelőre átmeneti jellegű: Stipsicz András a HUN-REN működésére vonatkozó szabályok tervezett módosításáig, illetve a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig irányítja a szervezetet.

A vezetőváltás már korábban várható volt. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy interjúban elmondta, hogy a kormány még a nyáron távozásra kérte fel a kutatási hálózat vezetőit. A miniszter már akkor Stipsicz Andrást nevezte meg a lehetséges átmeneti vezetőként.