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hun - ren

Nagy változás a magyar kutatási hálózat élén – új elnököt választottak

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Új elnököt választottak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat élére. Az Irányító Testület hétfői döntése értelmében október 22-től Stipsicz András veszi át a szervezet vezetését, miközben a jelenlegi elnök és a vezérigazgató is távozik posztjáról.
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hun - renkutatáselnökhálózat

A HUN-REN Irányító Testülete úgy határozott, hogy Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató október 21-i hatállyal, közös megegyezéssel befejezi vezetői tevékenységét. Gulyás Balázs ezzel egyidejűleg az Irányító Testületből is távozik – derül ki a HUN-REN oldalán megjelent tájékoztatóban.

HUN-REN: Stipsicz András lett az új elnök
Vezetőváltás történik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat élén. Gulyás Balázs és Jakab Roland távozik, október 22-től Stipsicz András irányítja a szervezetet. (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Stipsicz András lesz a HUN-REN új elnöke

A testület a kormányzat javaslatára Stipsicz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta meg új tagjává és a kutatási hálózat elnökévé.

A kinevezés egyelőre átmeneti jellegű: Stipsicz András a HUN-REN működésére vonatkozó szabályok tervezett módosításáig, illetve a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig irányítja a szervezetet.

A vezetőváltás már korábban várható volt. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy interjúban elmondta, hogy a kormány még a nyáron távozásra kérte fel a kutatási hálózat vezetőit. A miniszter már akkor Stipsicz Andrást nevezte meg a lehetséges átmeneti vezetőként.

 

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