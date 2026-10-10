Páncélozott huszáralakulatot hoznak létre az Orbán-kormány tervei alapján

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírteleken huszár-felderítő ezredet hoznak létre; a környéken is szeretnének állandó helyi szolgálati lehetőséget biztosítani a fiataloknak. Várjuk őket is a Magyar Honvédségbe! – fogalmazott a debreceni látogatásáról beszámoló Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter azt is közölte, szeretnék elérni, hogy minden megyében legyen a Magyar Honvédségnek katonai alakulata.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ígért modern huszár alakulatot

A huszár-felderítő ezred létrehozását, még a korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelentette be, amikor két éve, 2024. október 4-én katonai parádé keretében alegységzászlót adományozott a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztálynak.

Az Orbán-kormány tárcavezetője akkor úgy fogalmazott: a huszárságnak úgy van értelme, ha az ma is valódi, harcoló, műveleti értékkel bíró egységként része a honvédségnek.

Ezért létrehoznak egy, a legmodernebb eszközökkel, Gidrán és Lynx harcjárművekkel felszerelt huszárosztályt, ami része lesz a Nádasdy huszárezrednek

– mondta két éve Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Gidrán harcjárművek, amelyek az új huszár-felderítő ezredben is rendszeresíthetnek

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs