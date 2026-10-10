Páncélozott huszáralakulatot hoznak létre az Orbán-kormány tervei alapján

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírteleken huszár-felderítő ezredet hoznak létre; a környéken is szeretnének állandó helyi szolgálati lehetőséget biztosítani a fiataloknak. Várjuk őket is a Magyar Honvédségbe! – fogalmazott a debreceni látogatásáról beszámoló Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter azt is közölte, szeretnék elérni, hogy minden megyében legyen a Magyar Honvédségnek katonai alakulata.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf ígért modern huszár alakulatot
A huszár-felderítő ezred létrehozását, még a korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelentette be, amikor két éve, 2024. október 4-én katonai parádé keretében alegységzászlót adományozott a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztálynak.
Az Orbán-kormány tárcavezetője akkor úgy fogalmazott: a huszárságnak úgy van értelme, ha az ma is valódi, harcoló, műveleti értékkel bíró egységként része a honvédségnek.
Ezért létrehoznak egy, a legmodernebb eszközökkel, Gidrán és Lynx harcjárművekkel felszerelt huszárosztályt, ami része lesz a Nádasdy huszárezrednek
– mondta két éve Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A huszárok nem haltak ki, pedig a baloldal mindent megtett
Míg Magyarországon politikai, ideológiai okokból a huszárság a II. világháború után megszűnt – a baloldal és a liberálisok mai napig gúnyolódik rajta –, addig Nyugat-Európában a huszár, ráadásul sokszor magyar huszár hagyományokra épülő egységek továbbra is az elitet jelentették, jelentik. A legtöbb működő huszáralakulata a francia a hadseregnek van, ezek közül is kiemelkedik a gróf Bercsényi László által 1720-ban alapított, Tarbes-ben állomásozó 1. Bercsényi László ejtőernyős huszárezred, azaz 1er régiment de hussards parachutistes. A másik alakulat a francia-német közös dandár gépesített tüzérezredeként működő, a Metz-ben állomásozó Eszterházy Huszárok, mai nevükön a metzi 3. huszárezred, a 3e regiment de hussards. Szintén huszáralakulat a 2000 óta 4. huszárszázadcsoport (4e Groupe d'escadrons de hussards) formában működő egység.
A Egyesült Királyságban két, tankokkal felszerelt huszár alakulat van, a The Queen’s Royal Hussars néven működő elit páncélosezred, valamint a The King’s Royal Hussars nehézpáncélos ezred, Challenger 2-es harckocsikkal.
Szintén büszke huszárok a Regiment Huzaren Van Boreel elenevezésű holland páncélos felderítő ezred tagja is.
A NATO vezető atomhatalmának, az Egyesült Államoknak is vannak aktív huszárai. A georgiai huszárok még a Konföderációs Államok Hadseregének részeként kezdték meg működésüket, ma pedig a Georgiai Nemzeti Gárda részei. Az amerikai huszárok harcoltak mind a két világháborúban, Koreában, Vietnámban, sőt részt vettek a jugoszláv háborúkban is.