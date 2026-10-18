Az észak-bakonyi község polgármesteri posztjáért öt független jelölt indul, Rigó Barnabás, Szakács László, Bierbaum Adrienn - aki 2014-2019 között már vezette a települést -, Hofherr György és Ács Krisfót, aki pedig 2024-től volt polgármester. A négy képviselői helyért tizenhárom független jelölt indul az időközi önkormányati választáson. A közel 800 választásra jogosult lakos a település egyetlen szavazókörében adhatja le szavazatát.

Négy megyében tartotanak időközi önkormányzati választást. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A szintén Veszprém megyei Szápáron ugyancsak polgármestert és képviselőket választanak, a testület ugyanis július 6-án kimondta feloszlását.

A Zirchez közeli községben a polgármesteri posztért két független jelölt indul: Kovács Balázs és Bálint Péter. A négy képviselői helyért pedig heten versengenek, valamennyien függetlenként. A település több mint 400 választópolgára egyetlen szavazókörben szavazhat.

A Tolna megyei Medinán azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a 2024-ben megválasztott független polgármester, Lang Katalin július 23-án lemondott.

Az időközi válsztáson két független jelölt, Haraszti Zsuzsanna és Kozics Gordana indul. A választói névjegyzékben mintegy 600 helybéli szerepel.

A Hajdú-Bihar megyei Püspökladány 7. számú egyéni választókerületében pedig képviselőt választanak, mert a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Varga Zoltán (Fidesz-KDNP) június 25-én lemondott.

Az időközi választáson két független képviselőjelölt indul, egy pedig a Magyar Munkáspárt színeiben. A választói névjegyzékben több mint 1200-an szerepelnek.

A Bács-Kiskun megyei Csikéria német nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

Múlt héten is tartottak időközi választásokat

Ahogy az Origo is beszámolt róla, október 11-én két településen tartottak időközi önkormányzati választást. Pásztón Dömsödi Gábort választották polgármesternek, míg Magyarmecskén Boár Ernőt.